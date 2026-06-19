Paraguay sabe obrar milagros

 Paraguay: Un País de Milagros y Sorprendentes Historias
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02 USA USA Australia Australia 00
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
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USA Australia Turkey Paraguay
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Argentina Austria Jordan Algeria
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Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
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England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Portugal Belgium Brazil
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
61
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Paraguay sabe obrar milagros

por Amilcar Avila
Paraguay busca su primera victoria en el Mundial 2026, Redes
Paraguay busca su primera victoria en el Mundial 2026 / FOTO: Redes

La histórica remontada de Paraguay ante Eslovenia en el Mundial de 2002 vuelve a escena como ejemplo de la “garra guaraní” que la Albirroja busca recuperar tras su duro tropiezo en el debut de 2026.

Hace 24 años los futbolistas de Paraguay escribieron un brillante capítulo en su manual de "garra guaraní", esa actitud de esfuerzo y sacrificio con la que los sudamericanos afrontan la vida, cuando contra todo pronóstico avanzaron a los octavos de final de la Copa del Mundo de 2002 en Corea y Japón.

Aquella vez, la Albirroja era dirigida por el italiano Cesare Maldini y tras comenzar la fase de grupos con un 2-2 frente a Sudáfrica, el equipo de las franjas rojas y blancas cayó con estrépito en la segunda jornada ante España por 1-3.

Con esos resultados, los paraguayos debían ganar en la última fecha de la zona a Eslovenia con una diferencia de, al menos, dos goles si querían evitar una temprana eliminación.

Pero lo que ocurrió ante los eslovenos sorprendió al planeta futbol.

Porque el partido se puso cuesta arriba para la Albirroja cuando Carlos Paredes fue expulsado por doble amonestación a los 22 minutos, mientras que a los 45 el mediocampista Milenko Ačimovič puso en ventaja a los "Fantje", como llaman los eslovenos a los jugadores de su selección.

Sin embargo, todo cambió cuando Paraguay apeló a su "garra".

Ante un panorama adverso que parecía dejarlo sin opciones, los de Maldini optaron por quemar las naves y se lanzaron al ataque.

Parecía que a esa altura ya nada había para perder y Nelson "Pipino" Cuevas, que tenía pocos minutos en la cancha, igualó el partido en el minuto 65.

La esperanza se hizo más grande a los 73 minutos, gracias a un potente remate de media distancia de Jorge Luis Campos que puso en ventaja a la Albirroja.

Cuevas apareció de nuevo a los 84 para sentenciar el 3-1 que instaló a Paraguay en los octavos de la competición.

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En el Mundial 2002, Paraguay remontó y venció a Eslovenia. - FIFA

Veinticuatro años después...

La anécdota, que reveló entonces la disposición combativa de los futbolistas paraguayos, cobró relevancia en las últimas horas en el país suramericano, seis días después del descalabro por 4-1 de la Albirroja ante Estados Unidos en la primera jornada del Grupo D de la Copa del Mundo 2026.

El abultado marcador hace temer una eliminación temprana de Paraguay en un grupo que también integran Australia y Turquía, a la que enfrentará este viernes en un partido clave para las aspiraciones del cuadro que dirige Gustavo Alfaro.

Además, el equipo ha sido blanco de numerosas críticas de los hinchas y la prensa, que han lamentado la actitud pasiva que, aseguran, tuvieron los jugadores ante el equipo de las Barras y las Estrellas.

"Tenemos que recuperar esa fuerza, esa agresividad del futbolista paraguayo", dijo el lunes el exportero José Luis Chilavert.

De esa fuerza, que en Paraguay llaman "garra guaraní", Chilavert sabe mucho, porque fue el guardameta de la Albirroja en aquel partido de 2002 que hoy luce como un espejo en el que los futbolistas de 2026 pueden mirarse.

Denis Caniza, excapitán y referente de la selección paraguaya, y titular en los mundiales de Francia 1998, Corea/Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, afirmó que el seleccionador Gustavo Alfafo "subestimó a Estados Unidos" y pagó caro el precio de creer que resolverían con facilidad el partido del debut. Con información de EFE

Etiquetas
ParaguayMundial 2002Gustavo Alfaro

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