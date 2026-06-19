¿Qué necesita Corea para pasar a los dieciseisavos y seguir en el Mundial 2026?

Corea del Sur se juega su futuro en el Mundial 2026 y aún tiene posibilidades de avanzar. Todo se definirá en la última fecha.

La derrota por 1-0 frente a México complicó el panorama de Corea del Sur en el Grupo A del Mundial 2026. Sin embargo, la selección asiática todavía depende de sí misma para avanzar a los dieciseisavos de final del torneo.

Luego de disputarse las dos primeras jornadas, México aseguró su clasificación con seis puntos tras vencer a Sudáfrica y Corea del Sur. Los surcoreanos se ubican en la segunda posición con tres unidades, mientras que República Checa y Sudáfrica suman apenas un punto cada uno.

El equipo dirigido por Hong Myung-bo comenzó su participación mundialista con una valiosa victoria de 2-1 sobre República Checa, sin embargo, la caída ante México lo obligó a llegar con presión a la última fecha.

La buena noticia para los seguidores de Corea del Sur es que sigue dependiendo de sus propios resultados. Si derrota a Sudáfrica en la tercera y última jornada, alcanzará los seis puntos y asegurará matemáticamente su clasificación a los dieciseisavos de final, independientemente de lo que ocurra entre México y República Checa.

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Incluso un empate podría ser suficiente para avanzar, aunque en ese escenario tendría que esperar el resultado del duelo entre México y República Checa y depender de la diferencia de goles. La derrota, por otro lado, abriría la puerta para que Sudáfrica o República Checa lo superen en la tabla, dejando en riesgo su continuidad en el torneo.

Tras la caída ante los mexicanos, el seleccionador Hong Myung-bo pidió calma y aseguró que el grupo debe enfocarse en el compromiso decisivo contra Sudáfrica. El técnico destacó que todavía tienen opciones reales de avanzar y que el equipo mostró aspectos positivos durante gran parte del encuentro disputado en Guadalajara.

¡Esta es la exorbitante cantidad de dinero que recibirá el campeón del Mundial 2026! La cifra supera ampliamente lo entregado en ediciones anteriores y ha sorprendido a los aficionados.

El próximo partido de Corea del Sur será precisamente contra Sudáfrica el 24 de junio, en un duelo que promete ser uno de los más emocionantes del Grupo A. Una victoria colocaría a los asiáticos entre los 32 mejores equipos del Mundial 2026 y les permitiría seguir soñando con igualar o superar su histórica actuación de 2002, cuando alcanzaron las semifinales del mundial.

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