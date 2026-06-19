¿Qué necesita Corea para pasar a los dieciseisavos y seguir en el Mundial 2026?

 Requisitos de Corea para Clasificar siguiente fase Mundial
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02 USA USA Australia Australia 00
64:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Portugal Belgium Brazil
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
61
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

¿Qué necesita Corea para pasar a los dieciseisavos y seguir en el Mundial 2026?

por Emisoras Unidas
Heung-Min Son en un partido con la Selección de Corea del Sur - instagram @hm_son7
Heung-Min Son en un partido con la Selección de Corea del Sur / FOTO: instagram @hm_son7

Corea del Sur se juega su futuro en el Mundial 2026 y aún tiene posibilidades de avanzar. Todo se definirá en la última fecha.

La derrota por 1-0 frente a México complicó el panorama de Corea del Sur en el Grupo A del Mundial 2026. Sin embargo, la selección asiática todavía depende de sí misma para avanzar a los dieciseisavos de final del torneo.

Luego de disputarse las dos primeras jornadas, México aseguró su clasificación con seis puntos tras vencer a Sudáfrica y Corea del Sur.  Los surcoreanos se ubican en la segunda posición con tres unidades, mientras que República Checa y Sudáfrica suman apenas un punto cada uno.

El equipo dirigido por Hong Myung-bo comenzó su participación mundialista con una valiosa victoria de 2-1 sobre República Checa, sin embargo, la caída ante México lo obligó a llegar con presión a la última fecha.

La buena noticia para los seguidores de Corea del Sur es que sigue dependiendo de sus propios resultados.  Si derrota a Sudáfrica en la tercera y última jornada, alcanzará los seis puntos y asegurará matemáticamente su clasificación a los dieciseisavos de final, independientemente de lo que ocurra entre México y República Checa.

Más de Corea en el Mundial 2026

Incluso un empate podría ser suficiente para avanzar, aunque en ese escenario tendría que esperar el resultado del duelo entre México y República Checa y depender de la diferencia de goles.  La derrota, por otro lado, abriría la puerta para que Sudáfrica o República Checa lo superen en la tabla, dejando en riesgo su continuidad en el torneo.

Tras la caída ante los mexicanos, el seleccionador Hong Myung-bo pidió calma y aseguró que el grupo debe enfocarse en el compromiso decisivo contra Sudáfrica.  El técnico destacó que todavía tienen opciones reales de avanzar y que el equipo mostró aspectos positivos durante gran parte del encuentro disputado en Guadalajara.

¡Esta es la exorbitante cantidad de dinero que recibirá el campeón del Mundial 2026!

La cifra supera ampliamente lo entregado en ediciones anteriores y ha sorprendido a los aficionados.

El próximo partido de Corea del Sur será precisamente contra Sudáfrica el 24 de junio, en un duelo que promete ser uno de los más emocionantes del Grupo A.  Una victoria colocaría a los asiáticos entre los 32 mejores equipos del Mundial 2026 y les permitiría seguir soñando con igualar o superar su histórica actuación de 2002, cuando alcanzaron las semifinales del mundial.

Etiquetas
SudáfricaFútbolCorea del SurClasificaciónMundial 2026#ViralesMundial2026universofutboldieciseisavos

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