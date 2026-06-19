EN VIVO: Minuto a minuto del Brasil vs. Haití por el Mundial 2026

Conoce todas las estadísticas del partido en tiempo real. ¿Quién ganará el partido?
Brasil llega a la segunda jornada con la presión de haber empatado en el debut ante Marruecos, por lo que están obligados a sumar los tres puntos ante Haití. Además, sabiendo que Escocia solo ganó por un gol, sería importante para ellos ganar de más ventaja para situarse en el primer lugar de la tabla... siempre que los escoceses no venzan a Marruecos.
Por su parte, Haití intentará dar la campanada y lograr la primera victoria de su historia en la Copa Mundial.
Worldcup | World Cup - World Championship
Brazil
Sistema: No disponible
Estado:
-
19/06/2026 - 18:30
Haiti
Sistema: No disponible
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 2
Árbitro
A. Hernandez
Incidencias del partido
--
Sin relato disponible por el momento.
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Brazil
-
14/06Brazil 1 - 1 Morocco
World Cup | Finalizado
-
07/06Brazil 2 - 1 Egypt
Friendlies | Finalizado
-
31/05Brazil 6 - 2 Panama
Friendlies | Finalizado
-
01/04Brazil 3 - 1 Croatia
Friendlies | Finalizado
-
26/03Brazil 1 - 2 France
Friendlies | Finalizado
Últimos de Haiti
-
14/06Haiti 0 - 1 Scotland
World Cup | Finalizado
-
06/06Haiti 1 - 2 Peru
Friendlies | Finalizado
-
03/06Haiti 4 - 0 New Zealand
Friendlies | Finalizado
-
31/03Haiti 1 - 1 Iceland
Friendlies | Finalizado
-
29/03Haiti 0 - 1 Tunisia
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Brazil
Haiti
0
Sin datos
0
Alineaciones
Brazil
- Sin alineación disponible.
Haiti
- Sin alineación disponible.