EN VIVO: Minuto a minuto del Turquía vs. Paraguay

Estas son las estadísticas del duelo entre turcos y paraguayos en tiempo real.

Tras sellar su clasificación para el Mundial 2026 a través de las eliminatorias europeas, Turquía continúa su camino contra Paraguay en el estadio de la Bahía de San Francisco. Estos dos equipos se han enfrentado solo una vez anteriormente, en un empate sin goles en Chile en junio de 1995.

Ambos equipos llegan necesitados tras caer derrotados ante Australia y Estados Unidos, respectivamente, por lo que el duelo será de alta tensión. El que salga victorioso se acercará a la siguiente ronda, pero el que pierda tedrá muy difícil acceder a los dieciseisavos de final.

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Turkey Sistema: No disponible Estado: - Paraguay Sistema: No disponible Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 2 Árbitro I. Barton Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Turkey 14/06 Australia 2 - 0 Turkey

World Cup | Finalizado

07/06 Venezuela 1 - 2 Turkey

Friendlies | Finalizado

01/06 Turkey 4 - 0 North Macedonia

Friendlies | Finalizado

31/03 Kosovo 0 - 1 Turkey

UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado

26/03 Turkey 1 - 0 Romania

UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado Últimos de Paraguay 13/06 USA 4 - 1 Paraguay

World Cup | Finalizado

06/06 Paraguay 4 - 0 Nicaragua

Friendlies | Finalizado

31/03 Morocco 2 - 1 Paraguay

Friendlies | Finalizado

27/03 Greece 0 - 1 Paraguay

Friendlies | Finalizado

19/11 Mexico 1 - 2 Paraguay

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Turkey Paraguay 0 Sin datos 0 Alineaciones Turkey Turkey Sin alineación disponible. Paraguay Paraguay Sin alineación disponible.

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