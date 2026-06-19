EN VIVO: Minuto a minuto del Turquía vs. Paraguay

Estas son las estadísticas del duelo entre turcos y paraguayos en tiempo real.
Tras sellar su clasificación para el Mundial 2026 a través de las eliminatorias europeas, Turquía continúa su camino contra Paraguay en el estadio de la Bahía de San Francisco. Estos dos equipos se han enfrentado solo una vez anteriormente, en un empate sin goles en Chile en junio de 1995.
Ambos equipos llegan necesitados tras caer derrotados ante Australia y Estados Unidos, respectivamente, por lo que el duelo será de alta tensión. El que salga victorioso se acercará a la siguiente ronda, pero el que pierda tedrá muy difícil acceder a los dieciseisavos de final.
Worldcup | World Cup - World Championship
Turkey
Sistema: No disponible
Estado:
-
19/06/2026 - 21:00
Paraguay
Sistema: No disponible
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 2
Árbitro
I. Barton
Incidencias del partido
--
Sin relato disponible por el momento.
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Turkey
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14/06Australia 2 - 0 Turkey
World Cup | Finalizado
-
07/06Venezuela 1 - 2 Turkey
Friendlies | Finalizado
-
01/06Turkey 4 - 0 North Macedonia
Friendlies | Finalizado
-
31/03Kosovo 0 - 1 Turkey
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
-
26/03Turkey 1 - 0 Romania
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
Últimos de Paraguay
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13/06USA 4 - 1 Paraguay
World Cup | Finalizado
-
06/06Paraguay 4 - 0 Nicaragua
Friendlies | Finalizado
-
31/03Morocco 2 - 1 Paraguay
Friendlies | Finalizado
-
27/03Greece 0 - 1 Paraguay
Friendlies | Finalizado
-
19/11Mexico 1 - 2 Paraguay
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Turkey
Paraguay
0
Sin datos
0
Alineaciones
Turkey
- Sin alineación disponible.
Paraguay
- Sin alineación disponible.