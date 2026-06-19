Sin Neymar, Brasil necesita ganar ante una Haití que sueña con dar el golpe

La “Canarinha” afronta su segundo partido del Mundial 2026 obligada a mejorar tras el empate con Marruecos, mientras Neymar permanecerá en Nueva Jersey para completar su recuperación y apunta a volver frente a Escocia.

Brasil llegará a Filadelfia con más preguntas que respuestas. La selección de Carlo Ancelotti enfrentará este viernes a Haití en la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026 con la necesidad de recuperar sensaciones tras un estreno decepcionante ante Marruecos y sin poder contar todavía con Neymar.

La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó que el capitán brasileño no viajará con el resto de la delegación y permanecerá en Nueva Jersey para continuar la fase final de recuperación de la lesión muscular en el gemelo derecho que lo mantiene fuera de las canchas desde hace un mes. El objetivo es que llegue en condiciones para el último partido de la fase de grupos contra Escocia.

La ausencia del máximo goleador histórico de Brasil obliga nuevamente a Ancelotti a encontrar soluciones dentro de un equipo que dejó muchas dudas en el empate 1-1 ante Marruecos. Aunque Vinícius Júnior fue el futbolista más destacado, la "Canarinha" mostró poca claridad ofensiva y una preocupante fragilidad defensiva.

Neymar se recupera de una lesión y se perdió el debut de Brasil en el Mundial 2026 - EFE

Ese último aspecto es el que más inquieta al entrenador italiano. Brasil no logra mantener su portería en cero desde noviembre de 2025 y ha recibido ocho goles en sus últimos seis partidos. Una estadística impropia para una selección acostumbrada a dominar los encuentros desde la solidez colectiva.

La respuesta podría llegar con varios cambios en el once titular. Danilo aparece como alternativa en defensa, mientras que Fabinho presiona por un lugar en el mediocampo tras las críticas recibidas por Casemiro luego del debut mundialista.

También se perfilan modificaciones en ataque, donde Luiz Henrique y Matheus Cunha aspiran a acompañar a Vinícius y Raphinha.

El partido, además, representa una oportunidad para que Brasil dé un golpe de autoridad en el grupo; sin embargo, Un nuevo tropiezo complicaría seriamente las aspiraciones de la pentacampeona del mundo.

Sin embargo, los haitianos llegan convencidos de que pueden competir. Su derrota 0-1 ante los escoceses dejó una imagen positiva y reforzó la sensación de que esta generación está muy lejos de aquella selección que sufría goleadas constantes frente a las grandes potencias.

La clasificación mundialista ya fue una hazaña para un país golpeado por la violencia y la crisis social, que debió disputar toda la eliminatoria lejos de casa. Ahora sueñan con escribir otro capítulo histórico en Estados Unidos.

Duckens Nazon, máximo goleador histórico de Haití, lidera un equipo que también cuenta con figuras como Ricardo Adé, referente defensivo de Liga de Quito, Carlens Arcus, de gran temporada en el futbol francés, y Wilson Isidor, delantero del Sunderland que recientemente se incorporó al proyecto haitiano.

Haití perdió contra Escocia en su debut en el Mundial 2026. - EFE

Los antecedentes favorecen ampliamente a Brasil, vencedor por 7-1 y 6-0 en los dos enfrentamientos más recientes entre ambas selecciones. Pero esta vez el contexto es diferente. Haití ha demostrado que puede competir de igual a igual y Brasil aún busca reencontrar su mejor versión. Con información de EFE

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