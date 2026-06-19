Sin Neymar, Brasil necesita ganar ante una Haití que sueña con dar el golpe

 Brasil vs Haití: Sin Neymar, Brasil busca la victoria
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
61
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Sin Neymar, Brasil necesita ganar ante una Haití que sueña con dar el golpe

por Amilcar Avila
Brasil, sin Neymar, buscará ante Haití su primera victoria en el Mundial 2026., Redes
Brasil, sin Neymar, buscará ante Haití su primera victoria en el Mundial 2026. / FOTO: Redes

La “Canarinha” afronta su segundo partido del Mundial 2026 obligada a mejorar tras el empate con Marruecos, mientras Neymar permanecerá en Nueva Jersey para completar su recuperación y apunta a volver frente a Escocia.

Brasil llegará a Filadelfia con más preguntas que respuestas. La selección de Carlo Ancelotti enfrentará este viernes a Haití en la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026 con la necesidad de recuperar sensaciones tras un estreno decepcionante ante Marruecos y sin poder contar todavía con Neymar.

La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó que el capitán brasileño no viajará con el resto de la delegación y permanecerá en Nueva Jersey para continuar la fase final de recuperación de la lesión muscular en el gemelo derecho que lo mantiene fuera de las canchas desde hace un mes. El objetivo es que llegue en condiciones para el último partido de la fase de grupos contra Escocia.

La ausencia del máximo goleador histórico de Brasil obliga nuevamente a Ancelotti a encontrar soluciones dentro de un equipo que dejó muchas dudas en el empate 1-1 ante Marruecos. Aunque Vinícius Júnior fue el futbolista más destacado, la "Canarinha" mostró poca claridad ofensiva y una preocupante fragilidad defensiva.

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Neymar se recupera de una lesión y se perdió el debut de Brasil en el Mundial 2026 - EFE

Ese último aspecto es el que más inquieta al entrenador italiano. Brasil no logra mantener su portería en cero desde noviembre de 2025 y ha recibido ocho goles en sus últimos seis partidos. Una estadística impropia para una selección acostumbrada a dominar los encuentros desde la solidez colectiva.

La respuesta podría llegar con varios cambios en el once titular. Danilo aparece como alternativa en defensa, mientras que Fabinho presiona por un lugar en el mediocampo tras las críticas recibidas por Casemiro luego del debut mundialista. 

También se perfilan modificaciones en ataque, donde Luiz Henrique y Matheus Cunha aspiran a acompañar a Vinícius y Raphinha.

El partido, además, representa una oportunidad para que Brasil dé un golpe de autoridad en el grupo; sin embargo, Un nuevo tropiezo complicaría seriamente las aspiraciones de la pentacampeona del mundo.

Sin embargo, los haitianos llegan convencidos de que pueden competir. Su derrota 0-1 ante los escoceses dejó una imagen positiva y reforzó la sensación de que esta generación está muy lejos de aquella selección que sufría goleadas constantes frente a las grandes potencias.

La clasificación mundialista ya fue una hazaña para un país golpeado por la violencia y la crisis social, que debió disputar toda la eliminatoria lejos de casa. Ahora sueñan con escribir otro capítulo histórico en Estados Unidos.

Duckens Nazon, máximo goleador histórico de Haití, lidera un equipo que también cuenta con figuras como Ricardo Adé, referente defensivo de Liga de Quito, Carlens Arcus, de gran temporada en el futbol francés, y Wilson Isidor, delantero del Sunderland que recientemente se incorporó al proyecto haitiano.

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Haití perdió contra Escocia en su debut en el Mundial 2026. - EFE

Los antecedentes favorecen ampliamente a Brasil, vencedor por 7-1 y 6-0 en los dos enfrentamientos más recientes entre ambas selecciones. Pero esta vez el contexto es diferente. Haití ha demostrado que puede competir de igual a igual y Brasil aún busca reencontrar su mejor versión. Con información de EFE

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