¡Estos son los lujosos premios que recibieron los jugadores de Sudáfrica!

Jugadores y cuerpo técnico sudafricano recibieron una inesperada recompensa tras conseguir un valioso empate ante República Checa en la Copa Mundial de 2026.

Sudáfrica recibió una inesperada recompensa tras conseguir un valioso empate ante República Checa en la Copa Mundial de 2026. Los jugadores y miembros del cuerpo técnico fueron premiados con relojes y piezas de joyería de lujo valorados en más de 50.000 dólares, un reconocimiento que llegó después del resultado obtenido en la segunda jornada del Grupo A. Los obsequios fueron entregados como un incentivo por el desempeño del equipo en el torneo.

De acuerdo con información difundida por el periodista sudafricano Collins Okinyo, los exclusivos regalos fueron posibles gracias a una colaboración con la reconocida firma Icebox. La iniciativa buscó reconocer el esfuerzo mostrado por la selección africana, que logró mantenerse con opciones de clasificación tras sumar un punto en un partido de gran exigencia.

Sudáfrica sigue con vida en el Mundial

En el terreno de juego, Sudáfrica igualó 1-1 frente a República Checa en un encuentro disputado el jueves. El combinado europeo tomó ventaja en el marcador durante el compromiso, pero los llamados "Bafana Bafana" reaccionaron en los minutos finales y consiguieron la igualdad mediante un lanzamiento penal, resultado que les permitió conservar sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Con este empate, Sudáfrica llegará a la última jornada de la fase de grupos con la posibilidad de clasificar como segundo lugar de su sector. Para lograrlo, deberá derrotar a Corea del Sur en su próximo compromiso. Cualquier otro resultado, ya sea una derrota o incluso un empate, significará la eliminación del conjunto africano de la máxima cita del fútbol mundial.

Partido entre República Checa vs. Sudáfrica en el Mundial 2026 - Agencia EFE

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