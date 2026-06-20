 Abdulhamid: El Único Emigrante de Arabia Saudita
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20 junio / 18:00
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Morocco MOR
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24/06 16:00 HS
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12/06 19:00 HS
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USA USA
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
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25/06 14:00 HS
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Japan JAP
Tunisia TUN
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Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
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15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
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26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
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15/06 10:00 HS
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Spain SPA
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Saudi Arabia SAA
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26/06 18:00 HS
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France FRA
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Iraq IRA
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Senegal SEN
Norway NOR
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France FRA
Senegal SEN
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Iraq IRA
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16/06 19:00 HS
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Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
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Austria AUS
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Universo Futbol

Abdulhamid, el único emigrante de Arabia Saudita

por Amilcar Avila
El lateral Saud Abdulhamid es el único integrante de Arabia Saudita que juega fuera de su país , EFE
El lateral Saud Abdulhamid es el único integrante de Arabia Saudita que juega fuera de su país / FOTO: EFE

El lateral Saud Abdulhamid es el único integrante de la selección saudita que juega fuera de su país y el primero en la historia en disputar una Copa del Mundo con contrato en un club extranjero.

Mientras la mayoría de las selecciones que participan en el Mundial 2026 cuentan con futbolistas repartidos por las principales ligas del planeta, Arabia Saudita mantiene una fórmula que parece ir a contracorriente del fútbol moderno. De los 26 jugadores convocados para la cita mundialista, 25 desarrollan su carrera en el campeonato local.

Solo uno escapa a esa norma. Solo uno decidió cruzar las fronteras de su país para probar suerte en Europa. Se trata de Saud Abdulhamid, lateral derecho del Lens francés y una de las historias más particulares del equipo que este domingo se enfrentará a España en la segunda jornada del Grupo H.

La presencia de Abdulhamid en el Mundial tiene un significado especial para el futbol saudita. Nunca antes un jugador de Arabia Saudita había acudido a una Copa del Mundo perteneciendo a un club extranjero.

Ni siquiera en Rusia 2018 ocurrió algo similar. Aquel año, varios internacionales sauditas aterrizaron temporalmente en clubes de LaLiga gracias a un acuerdo entre la federación de su país y el fútbol español. Sin embargo, aquellas experiencias fueron breves y más cercanas a una pasantía futbolística que a una verdadera aventura profesional en Europa.

Por eso Abdulhamid ocupa un lugar único en la historia de su selección.

Desde el debut mundialista de Arabia Saudita en Estados Unidos 1994, decenas de futbolistas han representado al país en las diferentes ediciones de la Copa del Mundo. Ninguno había llegado al torneo con un contrato vigente en una liga extranjera.

Su historia comenzó en las categorías inferiores de Al-Ittihad, uno de los clubes más importantes del país. Debutó profesionalmente en 2018 y rápidamente llamó la atención por sus condiciones físicas, su velocidad y su capacidad para incorporarse al ataque.

El crecimiento de su carrera continuó en Al-Hilal, donde se consolidó como uno de los mejores laterales del fútbol asiático. Allí ganó títulos nacionales e internacionales y se convirtió en una pieza habitual de la selección saudita.

El salto definitivo llegó en agosto de 2024, cuando la Roma apostó por sus servicios y lo convirtió en el primer futbolista saudita en llegar a la Serie A italiana.

Aunque su paso por el conjunto romano no estuvo acompañado por muchos minutos, sí le permitió seguir rompiendo barreras. Abdulhamid fue el primer jugador de Arabia Saudita en disputar una competición europea y también el primero en marcar un gol en un torneo continental.

En busca de continuidad, el lateral recaló posteriormente en el Lens francés. En la Ligue 1 encontró el escenario ideal para consolidarse. Disputó 31 encuentros, marcó tres goles y repartió siete asistencias, rendimiento que llevó al club francés a ejecutar la opción de compra y asegurar su permanencia.

Ahora, en el Mundial 2026, Abdulhamid vuelve a representar una excepción dentro de una selección que sigue apostando casi exclusivamente por el talento local.

Ante España tendrá una de las pruebas más exigentes de su carrera. Su misión será frenar las incursiones ofensivas del conjunto de Luis de la Fuente y aportar profundidad por la banda derecha, una de sus principales virtudes.

Sin embargo, más allá de lo que ocurra sobre el terreno de juego, su historia ya ocupa un lugar especial en el futbol de Arabia Saudita.

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Celebración de Arabia Saudita en el 1-0 frente a Uruguay - EFE
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