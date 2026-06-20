El aficionado alemán que convirtió el Mundial 2026 en un viaje viral

 Aficionado alemán convierte Mundial 2026 en fenómeno viral
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
Próximo
-- Ecuador Ecuador Curacao Curacao --
20 junio / 18:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Sweden Japan Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Scotland Paraguay Japan Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

El aficionado alemán que convirtió el Mundial 2026 en un viaje viral

por Amilcar Avila
Conocido en plataformas como @FreddyLA7, este hincha de Alemania ha transformado su experiencia mundialista en una especie de “road trip” digital que ha captado la atención de millones de usuarios en todo el mundo., EFE
Conocido en plataformas como @FreddyLA7, este hincha de Alemania ha transformado su experiencia mundialista en una especie de “road trip” digital que ha captado la atención de millones de usuarios en todo el mundo. / FOTO: EFE

Un aficionado alemán se ha convertido en una de las sensaciones virales del torneo gracias a sus publicaciones en redes sociales, donde documenta su recorrido por las distintas sedes en Estados Unidos y Canadá.

Mientras el Mundial 2026 avanza dentro de los estadios, en redes sociales ha surgido un protagonista inesperado que no juega, no entrena y ni siquiera pertenece a ninguna plantilla: un aficionado de Alemania que se ha vuelto viral documentando su viaje por Estados Unidos y Canadá. 

Conocido en plataformas como @FreddyLA7, este hincha ha transformado su experiencia mundialista en una especie de "road trip" digital que ha captado la atención de millones de usuarios en todo el mundo.

De turista a fenómeno viral

Freddy comenzó a ganar notoriedad por sus publicaciones en X, donde comparte sus recorridos por distintas ciudades estadounidenses y canadienses mientras sigue a la selección de Alemania durante Mundial 2026. Sus videos y publicaciones muestran una mezcla de curiosidad, humor y sorpresa ante elementos cotidianos de la cultura local.

Entre sus paradas más comentadas están cadenas de comida rápida como Taco Bell, Waffle House y Buc-ee’s, experiencias que han generado gran interacción en redes sociales y lo han convertido en una figura viral del torneo.

El "embajador" accidental del Mundial

Lo que empezó como contenido espontáneo terminó convirtiéndose en un fenómeno mediático en el Mundial 2026. Sus publicaciones han acumulado millones de visualizaciones y una comunidad creciente de seguidores que lo acompaña en cada parada de su viaje.

Su historia ha trascendido el ámbito digital: incluso ha recibido trato VIP en algunas ciudades y el respaldo de figuras públicas que han destacado su entusiasmo por la cultura estadounidense durante el Mundial 2026.

Invitaciones, celebridades y una gira inesperada

El impacto de su contenido ha sido tal que su recorrido incluye experiencias poco comunes para un simple aficionado: visitas a instalaciones deportivas, encuentros con personalidades del deporte e incluso una invitación para eventos oficiales vinculados al entorno político y turístico del país anfitrión.

Todo esto ha alimentado la narrativa de Freddy como una especie de "embajador no oficial" del Mundial, alguien que conecta el torneo con la vida cotidiana y la cultura local más allá del futbol.

La historia del aficionado alemán refleja un fenómeno cada vez más evidente en las Copas del Mundo modernas: la atención ya no se concentra únicamente en los goles o los resultados, sino también en las historias paralelas que se vuelven virales.

En este caso, un hincha sin protagonismo deportivo se ha convertido en una de las caras más reconocidas del torneo en redes sociales, demostrando que en el Mundial 2026 también se juega un partido paralelo: el de la atención global.

Etiquetas
Estados UnidosCanadáAlemaniaredes socialesMundial 2026Destacadasaficionado alemánviaje viral

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver