Jonathan Tah, el líder de Alemania que se reencontrará con sus raíces en el Mundial

El defensor alemán, hijo de un marfileño y consolidado como jefe de la zaga de la Mannschaft, enfrentará este sábado a Costa de Marfil en uno de los partidos más especiales de su carrera.

Para Jonathan Tah será un partido diferente. No solo porque Alemania y Costa de Marfil se jugarán buena parte de sus opciones de clasificación y el liderato de su grupo en el Mundial 2026, sino porque enfrente estará el país de sus raíces.

El central alemán, convertido en uno de los pilares de la selección dirigida por Julian Nagelsmann, nació y creció en Hamburgo, pero mantiene un fuerte vínculo con la tierra de su padre, originario de Costa de Marfil.

"Crecí como alemán en Alemania, pero heredé la cultura de mi padre y también me siento conectado con el país", confesó recientemente el defensor, que el año pasado viajó al país africano para visitar a su abuela y a otros familiares.

Por eso, el duelo de este sábado tendrá un significado especial para Jonathan Tah, de 30 años, quien disputa en Estados Unidos, México y Canadá la primera Copa del Mundo de su carrera.

Aunque siempre representó a Alemania desde las categorías juveniles, nunca ocultó el cariño que siente por Costa de Marfil. Desde la selección sub-16 hasta la absoluta, Tah recorrió todo el camino con la camiseta germana, pero ahora tendrá enfrente a una selección que forma parte de su historia familiar.

El zaguero llega además en uno de los mejores momentos de su carrera. Tras consolidarse como una de las figuras del Bayer Leverkusen, dio el salto al Bayern Múnich y se convirtió en una pieza indispensable para Nagelsmann.

Las cifras reflejan su importancia. Desde la llegada del actual seleccionador, Jonathan Tah ha participado en 33 de los 34 partidos disputados por Alemania y ha sido titular en 32 de ellos.

Su liderazgo es tan evidente que incluso Antonio Rudiger, referente de la defensa alemana, no dudó en señalarlo como el nuevo jefe de la retaguardia.

"El salto que ha dado en los últimos años me genera muchísimo respeto. Él es el nuevo jefe", aseguró el defensor del Real Madrid.

Con 1.95 metros de estatura, una notable capacidad para anticipar y una serenidad que lo caracteriza dentro y fuera del campo, Jonathan Tah se ha ganado el reconocimiento de compañeros y entrenadores. Rudiger incluso destacó que no necesita recurrir a la agresividad para imponerse a los delanteros.

Jonathan Tah lidera la defensa de Alemania - Redes

Fuera de las canchas, el central también destaca por su perfil discreto. Habla alemán, francés e inglés, es aficionado al café, escucha rap francés y participa activamente en proyectos solidarios relacionados con niños enfermos de cáncer y el acceso al agua potable.

Ahora, el defensor tendrá una cita con su propia historia. Cuando salte al terreno de juego para enfrentar a Costa de Marfil, Jonathan Tah no solo defenderá los colores de Alemania. También mirará de frente a una parte de sus raíces.

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