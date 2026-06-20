Jonathan Tah, el líder de Alemania que se reencontrará con sus raíces en el Mundial

 Jonathan Tah: El Líder Alemán que Redescubre sus Raíces
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Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Scotland Paraguay Netherlands Belgium
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
45+
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Jonathan Tah, el líder de Alemania que se reencontrará con sus raíces en el Mundial

por Amilcar Avila
Jonathan Tah, en el primer partido ante Curazao, EFE
Jonathan Tah, en el primer partido ante Curazao / FOTO: EFE

El defensor alemán, hijo de un marfileño y consolidado como jefe de la zaga de la Mannschaft, enfrentará este sábado a Costa de Marfil en uno de los partidos más especiales de su carrera.

Para Jonathan Tah será un partido diferente. No solo porque Alemania y Costa de Marfil se jugarán buena parte de sus opciones de clasificación y el liderato de su grupo en el Mundial 2026, sino porque enfrente estará el país de sus raíces.

El central alemán, convertido en uno de los pilares de la selección dirigida por Julian Nagelsmann, nació y creció en Hamburgo, pero mantiene un fuerte vínculo con la tierra de su padre, originario de Costa de Marfil.

"Crecí como alemán en Alemania, pero heredé la cultura de mi padre y también me siento conectado con el país", confesó recientemente el defensor, que el año pasado viajó al país africano para visitar a su abuela y a otros familiares.

Por eso, el duelo de este sábado tendrá un significado especial para Jonathan Tah, de 30 años, quien disputa en Estados Unidos, México y Canadá la primera Copa del Mundo de su carrera.

Aunque siempre representó a Alemania desde las categorías juveniles, nunca ocultó el cariño que siente por Costa de Marfil. Desde la selección sub-16 hasta la absoluta, Tah recorrió todo el camino con la camiseta germana, pero ahora tendrá enfrente a una selección que forma parte de su historia familiar.

El zaguero llega además en uno de los mejores momentos de su carrera. Tras consolidarse como una de las figuras del Bayer Leverkusen, dio el salto al Bayern Múnich y se convirtió en una pieza indispensable para Nagelsmann.

Las cifras reflejan su importancia. Desde la llegada del actual seleccionador, Jonathan Tah ha participado en 33 de los 34 partidos disputados por Alemania y ha sido titular en 32 de ellos.

Su liderazgo es tan evidente que incluso Antonio Rudiger, referente de la defensa alemana, no dudó en señalarlo como el nuevo jefe de la retaguardia.

"El salto que ha dado en los últimos años me genera muchísimo respeto. Él es el nuevo jefe", aseguró el defensor del Real Madrid.

Con 1.95 metros de estatura, una notable capacidad para anticipar y una serenidad que lo caracteriza dentro y fuera del campo, Jonathan Tah se ha ganado el reconocimiento de compañeros y entrenadores. Rudiger incluso destacó que no necesita recurrir a la agresividad para imponerse a los delanteros.

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Jonathan Tah lidera la defensa de Alemania - Redes

Fuera de las canchas, el central también destaca por su perfil discreto. Habla alemán, francés e inglés, es aficionado al café, escucha rap francés y participa activamente en proyectos solidarios relacionados con niños enfermos de cáncer y el acceso al agua potable.

Ahora, el defensor tendrá una cita con su propia historia. Cuando salte al terreno de juego para enfrentar a Costa de Marfil, Jonathan Tah no solo defenderá los colores de Alemania. También mirará de frente a una parte de sus raíces.

Etiquetas
AlemaniaCosta de MarfilMundial 2026DestacadasJonathan Tah

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