Alemania pone a prueba su candidatura ante una reforzada Costa de Marfil

 Alemania desafía a Costa de Marfil en su candidatura
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
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South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
45+
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Alemania pone a prueba su candidatura ante una reforzada Costa de Marfil

por Amilcar Avila
Kai Havertz, de Alemania, al celebrar un gol contra Curazao, EFE
Kai Havertz, de Alemania, al celebrar un gol contra Curazao / FOTO: EFE

Los germanos buscan consolidar su liderato del Grupo E tras la goleada en el debut, mientras los Elefantes llegan fortalecidos por su triunfo sobre Ecuador y con Elye Wahi finalmente habilitado para ingresar a Canadá.

Alemania afrontará este sábado su primer gran examen en el Mundial 2026 cuando se mida a Costa de Marfil en el Toronto Stadium, en un duelo que puede marcar el rumbo del Grupo E y ofrecer una medida más precisa de las aspiraciones de ambos equipos.

La selección dirigida por Julian Nagelsmann debutó con una contundente victoria por 7-0 sobre Curazao, resultado que disparó el optimismo alrededor de la Mannschaft. Sin embargo, dentro del propio vestuario alemán existe cautela ante un rival considerado de mucho mayor nivel competitivo.

Joshua Kimmich fue uno de los primeros en rebajar la euforia tras el estreno mundialista. El capitán alemán reconoció que Curazao no representaba una referencia comparable a las potencias del torneo y advirtió que Costa de Marfil supondrá una prueba mucho más exigente.

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alemania-marruecos-7 -

El centrocampista destacó especialmente el potencial ofensivo del conjunto africano y señaló la necesidad de mejorar la denominada "Restverteidigung", el concepto de defensa preventiva que permite proteger al equipo cuando pierde la posesión en campo rival.

No es una preocupación menor. Los Elefantes cuentan con futbolistas capaces de castigar cualquier espacio, como Yan Diomande, Nicolas Pépé y Amad Diallo, autor del gol de la victoria en el minuto 90 frente a Ecuador en la primera jornada.

Precisamente ese triunfo reforzó la confianza de una selección que regresó a la Copa del Mundo con una actuación convincente y que ya había mostrado señales positivas durante su preparación, incluida una victoria ante Francia en su último amistoso antes del torneo.

La previa del encuentro estuvo marcada por la situación de Elye Wahi. El delantero marfileño vio inicialmente bloqueada su entrada a Canadá por cuestiones administrativas relacionadas con su visado, lo que generó preocupación en la Federación Marfileña de Fútbol.

Sin embargo, la situación quedó resuelta el jueves, cuando las autoridades canadienses autorizaron finalmente su ingreso al país. La federación africana confirmó la noticia mediante un comunicado en el que informó que ya se habían obtenido todos los permisos necesarios. 

Los problemas de Wahi habían sido vinculados por diversos medios a una investigación en Francia sobre presuntas apuestas inusuales relacionadas con una tarjeta amarilla en la Ligue 1. El caso recordó al del ghanés Thomas Partey, quien tampoco recibió autorización para entrar a Canadá durante el torneo.

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Costa de Marfil le ganó a Ecuador en su debut en el Mundial 2026 - @equipenatciv

Con la situación solucionada, el seleccionador Emerse Faé podrá disponer de toda su plantilla para el compromiso ante Alemania, aunque aún debe decidir si mantiene a Amad Diallo como revulsivo o le concede un puesto en el once inicial tras su decisiva actuación frente a Ecuador.

Alemania, por su parte, podría repetir gran parte de la alineación que brilló en el debut, aunque Deniz Undav ha presentado argumentos suficientes para aspirar a una oportunidad desde el inicio después de su destacado ingreso ante Curazao.

El choque enfrenta a dos selecciones que comenzaron el Mundial con victoria y que ahora buscan dar un golpe de autoridad en la lucha por el primer lugar del grupo. Para Alemania representa la oportunidad de confirmar que su espectacular estreno no fue un espejismo; para Costa de Marfil, la ocasión de demostrar que puede competir de igual a igual con una de las favoritas al título.

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