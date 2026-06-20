Alemania pone a prueba su candidatura ante una reforzada Costa de Marfil

Los germanos buscan consolidar su liderato del Grupo E tras la goleada en el debut, mientras los Elefantes llegan fortalecidos por su triunfo sobre Ecuador y con Elye Wahi finalmente habilitado para ingresar a Canadá.

Alemania afrontará este sábado su primer gran examen en el Mundial 2026 cuando se mida a Costa de Marfil en el Toronto Stadium, en un duelo que puede marcar el rumbo del Grupo E y ofrecer una medida más precisa de las aspiraciones de ambos equipos.

La selección dirigida por Julian Nagelsmann debutó con una contundente victoria por 7-0 sobre Curazao, resultado que disparó el optimismo alrededor de la Mannschaft. Sin embargo, dentro del propio vestuario alemán existe cautela ante un rival considerado de mucho mayor nivel competitivo.

Joshua Kimmich fue uno de los primeros en rebajar la euforia tras el estreno mundialista. El capitán alemán reconoció que Curazao no representaba una referencia comparable a las potencias del torneo y advirtió que Costa de Marfil supondrá una prueba mucho más exigente.

El centrocampista destacó especialmente el potencial ofensivo del conjunto africano y señaló la necesidad de mejorar la denominada "Restverteidigung", el concepto de defensa preventiva que permite proteger al equipo cuando pierde la posesión en campo rival.

No es una preocupación menor. Los Elefantes cuentan con futbolistas capaces de castigar cualquier espacio, como Yan Diomande, Nicolas Pépé y Amad Diallo, autor del gol de la victoria en el minuto 90 frente a Ecuador en la primera jornada.

Precisamente ese triunfo reforzó la confianza de una selección que regresó a la Copa del Mundo con una actuación convincente y que ya había mostrado señales positivas durante su preparación, incluida una victoria ante Francia en su último amistoso antes del torneo.

La previa del encuentro estuvo marcada por la situación de Elye Wahi. El delantero marfileño vio inicialmente bloqueada su entrada a Canadá por cuestiones administrativas relacionadas con su visado, lo que generó preocupación en la Federación Marfileña de Fútbol.

Sin embargo, la situación quedó resuelta el jueves, cuando las autoridades canadienses autorizaron finalmente su ingreso al país. La federación africana confirmó la noticia mediante un comunicado en el que informó que ya se habían obtenido todos los permisos necesarios.

Los problemas de Wahi habían sido vinculados por diversos medios a una investigación en Francia sobre presuntas apuestas inusuales relacionadas con una tarjeta amarilla en la Ligue 1. El caso recordó al del ghanés Thomas Partey, quien tampoco recibió autorización para entrar a Canadá durante el torneo.

Costa de Marfil le ganó a Ecuador en su debut en el Mundial 2026 - @equipenatciv

Con la situación solucionada, el seleccionador Emerse Faé podrá disponer de toda su plantilla para el compromiso ante Alemania, aunque aún debe decidir si mantiene a Amad Diallo como revulsivo o le concede un puesto en el once inicial tras su decisiva actuación frente a Ecuador.

Alemania, por su parte, podría repetir gran parte de la alineación que brilló en el debut, aunque Deniz Undav ha presentado argumentos suficientes para aspirar a una oportunidad desde el inicio después de su destacado ingreso ante Curazao.

El choque enfrenta a dos selecciones que comenzaron el Mundial con victoria y que ahora buscan dar un golpe de autoridad en la lucha por el primer lugar del grupo. Para Alemania representa la oportunidad de confirmar que su espectacular estreno no fue un espejismo; para Costa de Marfil, la ocasión de demostrar que puede competir de igual a igual con una de las favoritas al título.

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