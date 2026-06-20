¡El árbitro se acalambró! La inesperada imagen viral del Mundial 2026

 Árbitro se acalambró: la imagen viral del Mundial 2026
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Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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USA Australia Paraguay Turkey
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England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Scotland Paraguay Netherlands Belgium
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
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Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
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Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
45+
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

¡El árbitro se acalambró! La inesperada imagen viral del Mundial 2026

por Monica Avila
Mundial 2026, Mundial 2026
Mundial 2026 / FOTO: Mundial 2026

Lo que parecía ser un partido más del Mundial 2026 terminó dejando una de las imágenes más curiosas del torneo.

Mientras las selecciones de Estados Unidos y Australia disputaban un intenso encuentro por la fase de grupos del Mundial 2026, una escena inesperada terminó robándose todas las miradas. El gran protagonista de la escena no fue un delantero, un arquero ni una estrella del fútbol mundial.

Quien acaparó la atención fue el árbitro alemán Félix Zwayer, que sufrió un fuerte calambre en pleno desarrollo del compromiso disputado en Seattle.  El incidente obligó a detener momentáneamente las acciones y rápidamente se convirtió en una de las imágenes virales más comentadas del torneo.

@nyellst

😂😂Juizão sentiu câimbra durante o jogo dos EUA x Áustrilia #copadomundo #estadosunidos #australia #juiz #footballmemes

♬ som original - Nyellshorts

El partido tenía una enorme importancia para Estados Unidos, que buscaba asegurar su clasificación a la siguiente ronda del certamen.  Sin embargo, durante uno de los pasajes del encuentro, las cámaras enfocaron al juez central visiblemente afectado por molestias musculares en una de sus piernas.

La situación obligó a que el encuentro se detuviera durante varios minutos mientras el árbitro recibía atención médica sobre el terreno de juego.  Los futbolistas de ambos equipos observaron con sorpresa la escena, poco habitual en un mundial.

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Las imágenes del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde miles de aficionados compartieron memes, comentarios y reacciones.  Algunos usuarios bromearon con que el árbitro estaba corriendo tanto como los propios jugadores, mientras otros destacaron las exigencias físicas que implica dirigir un partido de esta magnitud.

Lo curioso es que, en un mundial donde normalmente los focos se concentran en goles espectaculares, polémicas arbitrales o grandes figuras, esta vez el centro de atención fue precisamente el encargado de impartir justicia dentro del campo.

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El percance físico de Zwayer ocurrió durante la victoria de Estados Unidos por 2-0 sobre Australia, resultado que permitió al conjunto anfitrión dar un paso importante hacia la clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026. El árbitro alemán, de 45 años, está viviendo su primera experiencia en su primer mundial tras una extensa trayectoria en competiciones europeas y torneos internacionales.

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