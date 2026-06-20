¡El árbitro se acalambró! La inesperada imagen viral del Mundial 2026

Lo que parecía ser un partido más del Mundial 2026 terminó dejando una de las imágenes más curiosas del torneo.

Mientras las selecciones de Estados Unidos y Australia disputaban un intenso encuentro por la fase de grupos del Mundial 2026, una escena inesperada terminó robándose todas las miradas. El gran protagonista de la escena no fue un delantero, un arquero ni una estrella del fútbol mundial.

Quien acaparó la atención fue el árbitro alemán Félix Zwayer, que sufrió un fuerte calambre en pleno desarrollo del compromiso disputado en Seattle. El incidente obligó a detener momentáneamente las acciones y rápidamente se convirtió en una de las imágenes virales más comentadas del torneo.

El partido tenía una enorme importancia para Estados Unidos, que buscaba asegurar su clasificación a la siguiente ronda del certamen. Sin embargo, durante uno de los pasajes del encuentro, las cámaras enfocaron al juez central visiblemente afectado por molestias musculares en una de sus piernas.

La situación obligó a que el encuentro se detuviera durante varios minutos mientras el árbitro recibía atención médica sobre el terreno de juego. Los futbolistas de ambos equipos observaron con sorpresa la escena, poco habitual en un mundial.

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Las imágenes del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde miles de aficionados compartieron memes, comentarios y reacciones. Algunos usuarios bromearon con que el árbitro estaba corriendo tanto como los propios jugadores, mientras otros destacaron las exigencias físicas que implica dirigir un partido de esta magnitud.

Lo curioso es que, en un mundial donde normalmente los focos se concentran en goles espectaculares, polémicas arbitrales o grandes figuras, esta vez el centro de atención fue precisamente el encargado de impartir justicia dentro del campo.

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El percance físico de Zwayer ocurrió durante la victoria de Estados Unidos por 2-0 sobre Australia, resultado que permitió al conjunto anfitrión dar un paso importante hacia la clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026. El árbitro alemán, de 45 años, está viviendo su primera experiencia en su primer mundial tras una extensa trayectoria en competiciones europeas y torneos internacionales.

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