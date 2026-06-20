Manuel Neuer, arquero de Alemania recibe inesperado obsequio de Guatemala y causa revuelo

 Manuel Neuer Recibe Inesperado Regalo de Guatemala
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
02 Netherlands Netherlands Sweden Sweden 00
medio tiempo
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Scotland Paraguay Netherlands Belgium
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Medio Tiempo
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Manuel Neuer, arquero de Alemania recibe inesperado obsequio de Guatemala y causa revuelo

por Monica Avila
Manuel Neuer, Manuel Neuer
Manuel Neuer / FOTO: Manuel Neuer

En plena recta final de su carrera con Alemania, Manuel Neuer recibió un inesperado regalo con sello guatemalteco.

Mientras Alemania se mantiene enfocada en su camino dentro del justa de futbol 2026, una historia con sello guatemalteco logró colarse en la concentración del conjunto europeo. El protagonista fue Manuel Neuer, quien recibió un regalo muy especial durante su estancia en Carolina del Norte.

El histórico guardameta alemán, considerado una de las grandes leyendas del fútbol mundial, fue sorprendido con una camisola personalizada inspirada en Guatemala. El detalle no solo emocionó al jugador, sino que también despertó el interés de medios alemanes que destacaron el gesto y su significado.

Foto embed
Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

El arquero del Bayern Múnich afronta lo que él mismo ha señalado como su último gran torneo con la selección de Alemania.  Después de haber participado en cinco ediciones mundialistas, Manuel Neuer busca cerrar su etapa internacional de la mejor manera posible: conquistando un segundo título del mundo.

Durante una conferencia de prensa realizada en el campamento alemán en Winston-Salem, Carolina del Norte, el experimentado guardameta dejó claro que mantiene plena confianza en el potencial de su equipo. "Pienso que esta selección tiene todo para ser campeona. De lo contrario, no estaría aquí. Poder disputar otro Mundial es un regalo y sería algo extraordinario ganar nuevamente el título", comentó el futbolista.

Aunque reconoce que el final de su ciclo con Alemania está cada vez más cerca, Neuer aseguró que no quiere distraerse pensando en una despedida. El histórico portero explicó que prefiere disfrutar cada encuentro y concentrarse únicamente en el presente, mientras Alemania intenta avanzar en una de las competiciones más exigentes del fútbol internacional.

Más del emotivo momento del arquero de Alemania 

Sin embargo, más allá de lo deportivo, uno de los momentos más especiales de los últimos días llegó gracias a Guatemala. Neuer recibió una camisola personalizada creada por el artista guatemalteco Mario Esquivel, quien intervino la prenda con elementos inspirados en la cultura y la identidad nacional.

La pieza fue diseñada exclusivamente para el guardameta alemán y rápidamente llamó la atención dentro y fuera de la concentración germana.

El polémico comentario de un jugador de la selección de Panamá sobre Centroamérica

Las declaraciones realizadas hace varios años por Aníbal Godoy volvieron a viralizarse en redes sociales.

La entrega estuvo a cargo de Omar Pineda, originario de El Progreso, Jutiapa, quien actualmente colabora en el equipo de apoyo logístico que acompaña a la selección alemana durante su estadía en Carolina del Norte.

Etiquetas
Manuel NeuerFutbol AlemaniaCopa Mundial 2026regalo Guatemalacamisola personalizadaMario Esquivel

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver