Manuel Neuer, arquero de Alemania recibe inesperado obsequio de Guatemala y causa revuelo

En plena recta final de su carrera con Alemania, Manuel Neuer recibió un inesperado regalo con sello guatemalteco.

Mientras Alemania se mantiene enfocada en su camino dentro del justa de futbol 2026, una historia con sello guatemalteco logró colarse en la concentración del conjunto europeo. El protagonista fue Manuel Neuer, quien recibió un regalo muy especial durante su estancia en Carolina del Norte.

El histórico guardameta alemán, considerado una de las grandes leyendas del fútbol mundial, fue sorprendido con una camisola personalizada inspirada en Guatemala. El detalle no solo emocionó al jugador, sino que también despertó el interés de medios alemanes que destacaron el gesto y su significado.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

El arquero del Bayern Múnich afronta lo que él mismo ha señalado como su último gran torneo con la selección de Alemania. Después de haber participado en cinco ediciones mundialistas, Manuel Neuer busca cerrar su etapa internacional de la mejor manera posible: conquistando un segundo título del mundo.

Durante una conferencia de prensa realizada en el campamento alemán en Winston-Salem, Carolina del Norte, el experimentado guardameta dejó claro que mantiene plena confianza en el potencial de su equipo. "Pienso que esta selección tiene todo para ser campeona. De lo contrario, no estaría aquí. Poder disputar otro Mundial es un regalo y sería algo extraordinario ganar nuevamente el título", comentó el futbolista.

Aunque reconoce que el final de su ciclo con Alemania está cada vez más cerca, Neuer aseguró que no quiere distraerse pensando en una despedida. El histórico portero explicó que prefiere disfrutar cada encuentro y concentrarse únicamente en el presente, mientras Alemania intenta avanzar en una de las competiciones más exigentes del fútbol internacional.

Más del emotivo momento del arquero de Alemania

Sin embargo, más allá de lo deportivo, uno de los momentos más especiales de los últimos días llegó gracias a Guatemala. Neuer recibió una camisola personalizada creada por el artista guatemalteco Mario Esquivel, quien intervino la prenda con elementos inspirados en la cultura y la identidad nacional.

La pieza fue diseñada exclusivamente para el guardameta alemán y rápidamente llamó la atención dentro y fuera de la concentración germana.

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La entrega estuvo a cargo de Omar Pineda, originario de El Progreso, Jutiapa, quien actualmente colabora en el equipo de apoyo logístico que acompaña a la selección alemana durante su estadía en Carolina del Norte.

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