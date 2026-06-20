El polémico comentario de un jugador de la selección de Panamá sobre Centroamérica

 Jugador de Panamá controversia comentario Centroamérica
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Scotland Paraguay Netherlands Belgium
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Medio Tiempo
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

El polémico comentario de un jugador de la selección de Panamá sobre Centroamérica

por Monica Avila
Panamá, Panamá
Panamá / FOTO: Panamá

Las declaraciones realizadas hace varios años por Aníbal Godoy volvieron a viralizarse en redes sociales.

Las redes sociales han rescatado unas emotivas declaraciones de Aníbal Godoy que, aunque fueron pronunciadas hace varios años, han cobrado una fuerza especial en medio de la participación de Panamá en el Mundial 2026. El mediocampista y actual capitán de la selección panameña se ha convertido en una de las figuras más representativas del fútbol de su país.

En las últimas horas, miles de aficionados han compartido un video en el que Godoy expresa el enorme compromiso que siente al vestir la camiseta nacional. "Buenas tardes. Bueno, yo siento que represento a Panamá. Centroamérica podrá tener Honduras, podrá tener su Costa Rica, pero pienso yo que yo represento a Panamá", afirmó en aquella ocasión.

@alejo.jr89

Jugador de fútbol de Panamá dice que no representa a países Centro Americanos!

♬ sonido original - ALEJO💧🇸🇻

Además, el futbolista agregó: "Yo defiendo a Panamá y sé que la gente en Panamá en estos momentos está esperando este partido". Aunque muchos usuarios pensaron que se trataba de declaraciones recientes, lo cierto es que el video corresponde a años atrás.

Sin embargo, el contexto actual ha provocado que el mensaje vuelva a circular con fuerza, especialmente porque Godoy se encuentra disputando lo que podría ser el último Mundial de su carrera. El experimentado volante es uno de los referentes históricos de la selección canalera y ha sido pieza fundamental en el crecimiento del fútbol panameño durante la última década.

Más de Panamá en el Mundial 2026

Su liderazgo dentro y fuera del campo ha sido destacado en múltiples ocasiones por compañeros, entrenadores y aficionados. Previo al inicio del torneo, Godoy aseguró que Panamá no llegó al Mundial 2026 únicamente para participar, sino para competir y buscar resultados históricos.

Panamá integra el Grupo L junto a Ghana, Croacia e Inglaterra. Tras su debut mundialista, la selección canalera ya tiene la mira puesta en su próximo compromiso, que será el martes 23 de junio frente a Croacia en Toronto.

Narrador en el ojo del huracán: ¿insultó a la cantante Ciara en plena transmisión del Mundial 2026?

Lo que parecía una transmisión más del Mundial 2026 terminó convirtiéndose en una polémica viral.

Posteriormente, los panameños cerrarán la fase de grupos enfrentando a Inglaterra el 27 de junio en Nueva Jersey. Mientras tanto, las palabras de Godoy continúan recorriendo internet y despertando el orgullo de miles de aficionados.

Etiquetas
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