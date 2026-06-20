El polémico comentario de un jugador de la selección de Panamá sobre Centroamérica

Las declaraciones realizadas hace varios años por Aníbal Godoy volvieron a viralizarse en redes sociales.

Las redes sociales han rescatado unas emotivas declaraciones de Aníbal Godoy que, aunque fueron pronunciadas hace varios años, han cobrado una fuerza especial en medio de la participación de Panamá en el Mundial 2026. El mediocampista y actual capitán de la selección panameña se ha convertido en una de las figuras más representativas del fútbol de su país.

En las últimas horas, miles de aficionados han compartido un video en el que Godoy expresa el enorme compromiso que siente al vestir la camiseta nacional. "Buenas tardes. Bueno, yo siento que represento a Panamá. Centroamérica podrá tener Honduras, podrá tener su Costa Rica, pero pienso yo que yo represento a Panamá", afirmó en aquella ocasión.

@alejo.jr89 Jugador de fútbol de Panamá dice que no representa a países Centro Americanos! ♬ sonido original - ALEJO💧🇸🇻

Además, el futbolista agregó: "Yo defiendo a Panamá y sé que la gente en Panamá en estos momentos está esperando este partido". Aunque muchos usuarios pensaron que se trataba de declaraciones recientes, lo cierto es que el video corresponde a años atrás.

Sin embargo, el contexto actual ha provocado que el mensaje vuelva a circular con fuerza, especialmente porque Godoy se encuentra disputando lo que podría ser el último Mundial de su carrera. El experimentado volante es uno de los referentes históricos de la selección canalera y ha sido pieza fundamental en el crecimiento del fútbol panameño durante la última década.

Más de Panamá en el Mundial 2026

Su liderazgo dentro y fuera del campo ha sido destacado en múltiples ocasiones por compañeros, entrenadores y aficionados. Previo al inicio del torneo, Godoy aseguró que Panamá no llegó al Mundial 2026 únicamente para participar, sino para competir y buscar resultados históricos.

Panamá integra el Grupo L junto a Ghana, Croacia e Inglaterra. Tras su debut mundialista, la selección canalera ya tiene la mira puesta en su próximo compromiso, que será el martes 23 de junio frente a Croacia en Toronto.

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Posteriormente, los panameños cerrarán la fase de grupos enfrentando a Inglaterra el 27 de junio en Nueva Jersey. Mientras tanto, las palabras de Godoy continúan recorriendo internet y despertando el orgullo de miles de aficionados.

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