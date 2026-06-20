Narrador en el ojo del huracán: ¿insultó a la cantante Ciara en plena transmisión del Mundial 2026?

Lo que parecía una transmisión más del Mundial 2026 terminó convirtiéndose en una polémica viral.

Una controversia surgida durante una retransmisión del Mundial 2026 ha encendido las redes y abierto un intenso debate sobre racismo, desinformación e inteligencia artificial. El protagonista involuntario de la polémica es el comentarista argentino Leandro Zapponi, quien fue acusado de realizar un presunto comentario racista sobre la cantante estadounidense Ciara durante el partido entre Estados Unidos y Australia.

Todo comenzó tras la victoria de Estados Unidos por 2-0 sobre Australia en el Lumen Field de Seattle, resultado que permitió a la selección anfitriona consolidar su posición en el torneo. Durante la transmisión, las cámaras enfocaron a Ciara, reconocida artista y esposa del exmariscal de campo de la NFL, Russell Wilson, quien había participado previamente en el sorteo inicial del encuentro.

@tubarco 😳 Un relator de DirecTV Sports quedó en el centro de la controversia tras realizar un comentario sobre la cantante estadounidense Ciara durante una transmisión deportiva. La frase generó una ola de reacciones en redes sociales, donde cientos de usuarios cuestionaron sus palabras y debatieron si se trató de un comentario inapropiado. 🔥📱 ♬ sonido original - TuBarcoLatino.News

Minutos después, un fragmento de audio comenzó a viralizarse en distintas plataformas digitales. En el video se escucha una voz atribuida a Zapponi preguntando: "¿Quién es esta mujer negra?", mientras la imagen mostraba a la cantante en las gradas. Posteriormente, otro comentarista la identificaba y explicaba el motivo por el cual la realización televisiva mantenía el enfoque sobre ella.

Según el mismo clip viral, la voz señalada como la de Zapponi habría respondido más adelante: "Un saludo grande para todos los que conocen a Ciara. La verdad es que, humildemente, ese fue mi error". Estas palabras desataron una ola de críticas en redes sociales, donde numerosos usuarios calificaron el supuesto comentario como racista y exigieron una reacción por parte de D Sports, cadena para la que trabaja el periodista.

El verdadero audio del Mundial 2026

Sin embargo, el famoso comentarista negó categóricamente haber realizado esas declaraciones. A través de sus redes sociales, aseguró que el audio fue manipulado utilizando herramientas de inteligencia artificial y denunció una campaña para perjudicar su imagen.

¡Video! Cristiano Ronaldo mantuvo el silencio durante el entregamiento de Portugal Cristiano Ronaldo volvió a acaparar la atención en la concentración de Portugal, pero esta vez no fue por sus goles.

"En tiempos de fake news, esta gente solo intenta hacer daño y fomentar el odio", escribió Zapponi. Además, sostuvo que el video difundido no corresponde a la transmisión original y compartió lo que calificó como el fragmento auténtico de la cobertura.

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