Narrador en el ojo del huracán: ¿insultó a la cantante Ciara en plena transmisión del Mundial 2026?

 ¿Insultó el narrador a Ciara en el Mundial 2026?
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Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
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England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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24/06 19:00 HS
South Korea SKO
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
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Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
45+
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Narrador en el ojo del huracán: ¿insultó a la cantante Ciara en plena transmisión del Mundial 2026?

por Monica Avila
Ciara, Ciara
Ciara / FOTO: Ciara

Lo que parecía una transmisión más del Mundial 2026 terminó convirtiéndose en una polémica viral.

Una controversia surgida durante una retransmisión del Mundial 2026 ha encendido las redes y abierto un intenso debate sobre racismo, desinformación e inteligencia artificial.  El protagonista involuntario de la polémica es el comentarista argentino Leandro Zapponi, quien fue acusado de realizar un presunto comentario racista sobre la cantante estadounidense Ciara durante el partido entre Estados Unidos y Australia.

Todo comenzó tras la victoria de Estados Unidos por 2-0 sobre Australia en el Lumen Field de Seattle, resultado que permitió a la selección anfitriona consolidar su posición en el torneo.  Durante la transmisión, las cámaras enfocaron a Ciara, reconocida artista y esposa del exmariscal de campo de la NFL, Russell Wilson, quien había participado previamente en el sorteo inicial del encuentro.

@tubarco

😳 Un relator de DirecTV Sports quedó en el centro de la controversia tras realizar un comentario sobre la cantante estadounidense Ciara durante una transmisión deportiva. La frase generó una ola de reacciones en redes sociales, donde cientos de usuarios cuestionaron sus palabras y debatieron si se trató de un comentario inapropiado. 🔥📱

♬ sonido original - TuBarcoLatino.News

Minutos después, un fragmento de audio comenzó a viralizarse en distintas plataformas digitales.  En el video se escucha una voz atribuida a Zapponi preguntando: "¿Quién es esta mujer negra?", mientras la imagen mostraba a la cantante en las gradas.  Posteriormente, otro comentarista la identificaba y explicaba el motivo por el cual la realización televisiva mantenía el enfoque sobre ella.

Según el mismo clip viral, la voz señalada como la de Zapponi habría respondido más adelante: "Un saludo grande para todos los que conocen a Ciara. La verdad es que, humildemente, ese fue mi error".  Estas palabras desataron una ola de críticas en redes sociales, donde numerosos usuarios calificaron el supuesto comentario como racista y exigieron una reacción por parte de D Sports, cadena para la que trabaja el periodista.

El verdadero audio del Mundial 2026

Sin embargo, el famoso comentarista negó categóricamente haber realizado esas declaraciones.  A través de sus redes sociales, aseguró que el audio fue manipulado utilizando herramientas de inteligencia artificial y denunció una campaña para perjudicar su imagen.

¡Video! Cristiano Ronaldo mantuvo el silencio durante el entregamiento de Portugal

Cristiano Ronaldo volvió a acaparar la atención en la concentración de Portugal, pero esta vez no fue por sus goles.

"En tiempos de fake news, esta gente solo intenta hacer daño y fomentar el odio", escribió Zapponi. Además, sostuvo que el video difundido no corresponde a la transmisión original y compartió lo que calificó como el fragmento auténtico de la cobertura.

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RacismoInteligencia artificialPolémicaMundial 2026Ciara#ViralesMundial2026universofutbolLeandro Zapponi

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