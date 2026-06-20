¡Video! Cristiano Ronaldo mantuvo el silencio durante el entrenamiento de Portugal

 Silencio de Cristiano Ronaldo en Entregamiento de Portugal
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medio tiempo
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Scotland Paraguay Netherlands Belgium
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Medio Tiempo
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

¡Video! Cristiano Ronaldo mantuvo el silencio durante el entrenamiento de Portugal

por Monica Avila
Cristiano Ronaldo., Instagram/CR7
Cristiano Ronaldo. / FOTO: Instagram/CR7

Cristiano Ronaldo volvió a acaparar la atención en la concentración de Portugal, pero esta vez no fue por sus goles.

La selección de Portugal atraviesa uno de sus momentos más incómodos desde el inicio del Mundial 2026.  Luego del inesperado empate 1-1 ante República Democrática del Congo en su debut, la presión ha aumentado sobre el conjunto dirigido por Roberto Martínez y especialmente sobre su máxima figura, Cristiano Ronaldo.

Durante la más reciente práctica del equipo, el delantero portugués llamó la atención al mantenerse en silencio frente a los medios de comunicación.  Mientras los periodistas intentaban obtener alguna reacción, Ronaldo observó a las cámaras, realizó un gesto para que continuaran grabando y siguió con el entrenamiento sin responder preguntas.

@latinus_us

Cristiano Ronaldo mantuvo el silencio durante el entrenamiento de Portugal en medio del ambiente de tensión que rodea al equipo tras el empate 1-1 ante República Democrática del Congo. El delantero observó a la prensa, hizo un gesto para que continuaran grabando y evitó hacer declaraciones. #Latinus #InformaciónParaTi

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La escena no tardó en viralizarse y fue interpretada como una muestra del complicado momento que atraviesa la selección portuguesa, que llegaba al torneo como una de las candidatas para avanzar con comodidad desde el Grupo K. Sin embargo, la tensión no solo proviene de los resultados. En los últimos días también se han generado comentarios que han alimentado el debate sobre el papel de Cristiano Ronaldo dentro del equipo.

"Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás", mencionó João Neves en una entravista. Esto generó especulaciones sobre un supuesto vestidor roto. Además, la situación escaló a las redes sociales, donde surgieron fake news sobre una supuesta confrontación entre Madalena Aragão, la pareja de Neves, y seguidores del Bicho.

¿Qué pasará con Cristiano?

Ahora Portugal se prepara para un partido que podría marcar el rumbo de su participación en el Mundial 2026. Su próximo compromiso será el 23 de junio contra Uzbekistán, en la segunda jornada del Grupo K.  Un triunfo acercaría considerablemente a los lusos a los dieciseisavos de final, mientras que cualquier otro resultado aumentaría la presión antes de enfrentar a Colombia en la última fecha.

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Las lágrimas de Vozinha tras el empate ante España dieron la vuelta al mundo. Ahora, el arquero de Cabo Verde tendrá el apoyo más especial en las gradas.

Con Cristiano Ronaldo bajo la lupa y la exigencia creciendo a cada hora, Portugal buscará responder en la cancha y demostrar que sigue siendo una de las selecciones más peligrosas del torneo.

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Cristiano RonaldoPortugalPrensaSilencioMundial 2026Roberto Martínez#LeyendasMundial2026#ViralesMundial2026universofutbol

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