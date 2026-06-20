¡Video! Cristiano Ronaldo mantuvo el silencio durante el entrenamiento de Portugal

Cristiano Ronaldo volvió a acaparar la atención en la concentración de Portugal, pero esta vez no fue por sus goles.

La selección de Portugal atraviesa uno de sus momentos más incómodos desde el inicio del Mundial 2026. Luego del inesperado empate 1-1 ante República Democrática del Congo en su debut, la presión ha aumentado sobre el conjunto dirigido por Roberto Martínez y especialmente sobre su máxima figura, Cristiano Ronaldo.

Durante la más reciente práctica del equipo, el delantero portugués llamó la atención al mantenerse en silencio frente a los medios de comunicación. Mientras los periodistas intentaban obtener alguna reacción, Ronaldo observó a las cámaras, realizó un gesto para que continuaran grabando y siguió con el entrenamiento sin responder preguntas.

@latinus_us Cristiano Ronaldo mantuvo el silencio durante el entrenamiento de Portugal en medio del ambiente de tensión que rodea al equipo tras el empate 1-1 ante República Democrática del Congo. El delantero observó a la prensa, hizo un gesto para que continuaran grabando y evitó hacer declaraciones. #Latinus #InformaciónParaTi ♬ sonido original - Latinus - Latinus

La escena no tardó en viralizarse y fue interpretada como una muestra del complicado momento que atraviesa la selección portuguesa, que llegaba al torneo como una de las candidatas para avanzar con comodidad desde el Grupo K. Sin embargo, la tensión no solo proviene de los resultados. En los últimos días también se han generado comentarios que han alimentado el debate sobre el papel de Cristiano Ronaldo dentro del equipo.

"Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás", mencionó João Neves en una entravista. Esto generó especulaciones sobre un supuesto vestidor roto. Además, la situación escaló a las redes sociales, donde surgieron fake news sobre una supuesta confrontación entre Madalena Aragão, la pareja de Neves, y seguidores del Bicho.

¿Qué pasará con Cristiano?

Ahora Portugal se prepara para un partido que podría marcar el rumbo de su participación en el Mundial 2026. Su próximo compromiso será el 23 de junio contra Uzbekistán, en la segunda jornada del Grupo K. Un triunfo acercaría considerablemente a los lusos a los dieciseisavos de final, mientras que cualquier otro resultado aumentaría la presión antes de enfrentar a Colombia en la última fecha.

Así fue la emotiva llegada de la mamá del arquero de Cabo Verde a Estados Unidos Las lágrimas de Vozinha tras el empate ante España dieron la vuelta al mundo. Ahora, el arquero de Cabo Verde tendrá el apoyo más especial en las gradas.

Con Cristiano Ronaldo bajo la lupa y la exigencia creciendo a cada hora, Portugal buscará responder en la cancha y demostrar que sigue siendo una de las selecciones más peligrosas del torneo.

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