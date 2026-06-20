Así fue la emotiva llegada de la mamá del arquero de Cabo Verde a Estados Unidos

Las lágrimas de Vozinha tras el empate ante España dieron la vuelta al mundo. Ahora, el arquero de Cabo Verde tendrá el apoyo más especial en las gradas.

La historia del ahora famoso portero de Cabo Verde, Vozinha volvió a conmover al Mundial 2026. Ana Cándida Évora, madre del arquero, ya llegó a Miami después de recibir una visa de Estados Unidos lo que le permitirá ver a su hijo jugar en persona ante Uruguay.

La llegada ocurrió el viernes en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde Ana Cándida apareció sonriente, vestida con una camisa rosada, mientras era acompañada por personal con acreditación de FIFA y trabajadores del aeropuerto. Según una agencia, salió del área de llegadas a las 3:53 de la tarde, saludó a varias personas y caminó entre un pequeño grupo de periodistas antes de continuar su camino para reencontrarse con su hijo.

@latinus_us La madre de Vozinha ya se encuentra en Estados Unidos y podrá cumplir el sueño de acompañar a su hijo durante la Copa del Mundo 2026. El arquero de Cabo Verde celebró la llegada de su familia y reconoció que tenerla cerca convierte este momento en algo todavía más especial. #Latinus #InformaciónParaTi ♬ sonido original - Latinus - Latinus

"Quiero desearle buena suerte y un buen partido", expresó brevemente la madre de Vozinha, visiblemente emocionada por el momento. El viaje de Ana Cándida se dio desde Praia, capital de Cabo Verde, luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos le otorgara la visa tras la historia que se hizo viral en el debut mundialista de su hijo.

Vozinha, de 40 años, rompió en llanto después del histórico empate 0-0 de Cabo Verde ante España, partido en el que fue elegido el mejor jugador. En aquella ocasión, el arquero lamentó que su madre no pudiera estar en el estadio por problemas de visa.

Más de la mamá del arquero de Cabo Verde

Sus palabras dieron la vuelta al mundo y provocaron una ola de apoyo para que Ana Cándida pudiera viajar a Estados Unidos y acompañarlo en uno de los momentos más importantes de su carrera. Aunque Vozinha celebró la noticia de que su madre finalmente podría verlo en el Mundial 2026, también dejó claro que desea mantener la concentración en lo deportivo.

Cabo Verde se prepara para enfrentar a Uruguay este domingo 21 de junio, en un duelo clave del Grupo H.

Nadie más quiso vestir a Cabo Verde: esta fue la marca que apostó por la revelación del Mundial 2026 Mientras las grandes marcas dominan el fútbol internacional, una empresa poco conocida decidió confiar en Cabo Verde y hoy está cosechando los frutos de esa apuesta.

La selección africana llega motivada después de sorprender a España con un empate sin goles en su debut. Ahora, ante Uruguay, buscará dar otro golpe en el torneo y acercarse a la siguiente ronda.

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