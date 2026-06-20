Así fue la emotiva llegada de la mamá del arquero de Cabo Verde a Estados Unidos

 Llegada de la Madre del Arquero de Cabo Verde en EE.UU.
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
02 Netherlands Netherlands Sweden Sweden 00
medio tiempo
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Scotland Paraguay Netherlands Belgium
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Medio Tiempo
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Así fue la emotiva llegada de la mamá del arquero de Cabo Verde a Estados Unidos

por Monica Avila
Arquero Cabo Verde, Arquero Cabo Verde
Arquero Cabo Verde / FOTO: Arquero Cabo Verde

Las lágrimas de Vozinha tras el empate ante España dieron la vuelta al mundo. Ahora, el arquero de Cabo Verde tendrá el apoyo más especial en las gradas.

La historia del ahora famoso portero de Cabo Verde, Vozinha volvió a conmover al Mundial 2026.  Ana Cándida Évora, madre del arquero, ya llegó a Miami después de recibir una visa de Estados Unidos lo que le permitirá ver a su hijo jugar en persona ante Uruguay.

La llegada ocurrió el viernes en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde Ana Cándida apareció sonriente, vestida con una camisa rosada, mientras era acompañada por personal con acreditación de FIFA y trabajadores del aeropuerto.  Según una agencia, salió del área de llegadas a las 3:53 de la tarde, saludó a varias personas y caminó entre un pequeño grupo de periodistas antes de continuar su camino para reencontrarse con su hijo.

@latinus_us

La madre de Vozinha ya se encuentra en Estados Unidos y podrá cumplir el sueño de acompañar a su hijo durante la Copa del Mundo 2026. El arquero de Cabo Verde celebró la llegada de su familia y reconoció que tenerla cerca convierte este momento en algo todavía más especial. #Latinus #InformaciónParaTi

♬ sonido original - Latinus - Latinus

"Quiero desearle buena suerte y un buen partido", expresó brevemente la madre de Vozinha, visiblemente emocionada por el momento. El viaje de Ana Cándida se dio desde Praia, capital de Cabo Verde, luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos le otorgara la visa tras la historia que se hizo viral en el debut mundialista de su hijo.

Vozinha, de 40 años, rompió en llanto después del histórico empate 0-0 de Cabo Verde ante España, partido en el que fue elegido el mejor jugador. En aquella ocasión, el arquero lamentó que su madre no pudiera estar en el estadio por problemas de visa.

Más de la mamá del arquero de Cabo Verde

Sus palabras dieron la vuelta al mundo y provocaron una ola de apoyo para que Ana Cándida pudiera viajar a Estados Unidos y acompañarlo en uno de los momentos más importantes de su carrera. Aunque Vozinha celebró la noticia de que su madre finalmente podría verlo en el Mundial 2026, también dejó claro que desea mantener la concentración en lo deportivo.

Cabo Verde se prepara para enfrentar a Uruguay este domingo 21 de junio, en un duelo clave del Grupo H.

Nadie más quiso vestir a Cabo Verde: esta fue la marca que apostó por la revelación del Mundial 2026

Mientras las grandes marcas dominan el fútbol internacional, una empresa poco conocida decidió confiar en Cabo Verde y hoy está cosechando los frutos de esa apuesta.

La selección africana llega motivada después de sorprender a España con un empate sin goles en su debut. Ahora, ante Uruguay, buscará dar otro golpe en el torneo y acercarse a la siguiente ronda.

Etiquetas
EmociónCabo VerdeMundial 2026universofutbolVozinhaAna Cándidallegada a Estados Unidos

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver