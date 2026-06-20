En pleno Mundial, el futbol se viste de luto tras asesinato de exgoleador

En 2022, el exjugador anunció su retiro del futbol profesional.

En pleno desarrollo de la Copa del Mundo 2026, el mundo del futbol se vistió de luto tras confirmarse el asesinato del exdelantero brasileño Ivan Fiel da Salvia, conocido como "Brasão".

El hecho ocurrió el viernes 19 de junio en el barrio Vila Esperança, en el municipio de Tubarão, en el estado de Santa Catarina, Brasil. De acuerdo con medios locales, el exfutbolista de 44 años fue atacado a balazos en circunstancias que aún no han sido esclarecidas, perdiendo la vida en el lugar. En el mismo incidente también falleció otra persona, cuya identidad no ha sido confirmada por las autoridades.

La Policía Civil de Santa Catarina informó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen, aunque hasta el momento no se ha determinado el móvil del ataque ni se reportan capturas relacionadas con el caso.

Ivan Fiel da Salvia tuvo una extensa trayectoria en el futbol brasileño, donde se desempeñó como delantero en clubes como Flamengo de Guarulhos, União Mogi, Santa Cruz, Vitória da Conquista, Athletico Paranaense, Atlético Goianiense y Treze-PB. Su carrera también lo llevó al extranjero, con pasos por el Vitória de Setúbal en Portugal y el Salgaocar en India.

Su retiro

En 2022, el exjugador anunció su retiro del futbol profesional, cerrando una carrera marcada por su capacidad ofensiva y su paso por distintas ligas.

La noticia ha generado múltiples reacciones en el ámbito deportivo, donde excompañeros, aficionados y seguidores han expresado mensajes de condolencia y sorpresa por su fallecimiento. El hecho ha tenido mayor impacto mediático al ocurrir en medio del ambiente mundialista, lo que ha intensificado la atención sobre el caso.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables del ataque armado que terminó con la vida del exfutbolista brasileño.

Etiquetas