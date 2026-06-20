En pleno Mundial, el futbol se viste de luto tras asesinato de exgoleador

 Asesinan al brasileño Ivan Fiel da Salvia, “Brasão”.
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-- Ecuador Ecuador Curacao Curacao --
20 junio / 18:00
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Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Ranking of third-placed teams
Scotland Paraguay Japan Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
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South Korea SKO
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24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
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Switzerland SWI
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Finalizado
Switzerland SWI
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
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Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
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Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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En pleno Mundial, el futbol se viste de luto tras asesinato de exgoleador

por Oliver Paniagua
Fuerte conmoción por el asesinato de exgoleador en Brasil., Redes sociales.
Fuerte conmoción por el asesinato de exgoleador en Brasil. / FOTO: Redes sociales.

En 2022, el exjugador anunció su retiro del futbol profesional.

En pleno desarrollo de la Copa del Mundo 2026, el mundo del futbol se vistió de luto tras confirmarse el asesinato del exdelantero brasileño Ivan Fiel da Salvia, conocido como "Brasão".

El hecho ocurrió el viernes 19 de junio en el barrio Vila Esperança, en el municipio de Tubarão, en el estado de Santa Catarina, Brasil. De acuerdo con medios locales, el exfutbolista de 44 años fue atacado a balazos en circunstancias que aún no han sido esclarecidas, perdiendo la vida en el lugar. En el mismo incidente también falleció otra persona, cuya identidad no ha sido confirmada por las autoridades.

La Policía Civil de Santa Catarina informó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen, aunque hasta el momento no se ha determinado el móvil del ataque ni se reportan capturas relacionadas con el caso.

Ivan Fiel da Salvia tuvo una extensa trayectoria en el futbol brasileño, donde se desempeñó como delantero en clubes como Flamengo de Guarulhos, União Mogi, Santa Cruz, Vitória da Conquista, Athletico Paranaense, Atlético Goianiense y Treze-PB. Su carrera también lo llevó al extranjero, con pasos por el Vitória de Setúbal en Portugal y el Salgaocar en India.

Su retiro

En 2022, el exjugador anunció su retiro del futbol profesional, cerrando una carrera marcada por su capacidad ofensiva y su paso por distintas ligas.

La noticia ha generado múltiples reacciones en el ámbito deportivo, donde excompañeros, aficionados y seguidores han expresado mensajes de condolencia y sorpresa por su fallecimiento. El hecho ha tenido mayor impacto mediático al ocurrir en medio del ambiente mundialista, lo que ha intensificado la atención sobre el caso.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables del ataque armado que terminó con la vida del exfutbolista brasileño.

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