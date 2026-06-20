Así es la camiseta conmemorativa que lucirán los árbitros en el juego 1,000 de la Copa del Mundo

El rumano, István Kovács, fue designado por la FIFA para dirigir el duelo entre Túnez y Japón en Monterrey, encuentro que marcará un hito en la historia de la Copa del Mundo al convertirse en el número 1,000 desde 1930.

La FIFA confirmó que el árbitro rumano István Kovács será el encargado de dirigir el partido entre Japón y Túnez, correspondiente al Grupo F del Mundial 2026, un encuentro que quedará marcado en la historia por convertirse en el número 1,000 de la Copa Mundial de la FIFA.

Como reconocimiento a la relevancia del acontecimiento, el presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, entregó a Kovács una camiseta especial con detalles dorados y un distintivo conmemorativo que recuerda la importancia del encuentro.

"Es un partido muy especial", destacó Collina durante la ceremonia organizada por la FIFA, en la que se rindió homenaje a un hito que refleja la evolución y el crecimiento del torneo desde su primera edición en Uruguay 1930.

Camiseta especial de los árbitros por el partido mil en el Mundial- FIFA

Kovács estará acompañado por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi como árbitros asistentes, mientras que el costarricense Juan Gabriel Calderón ejercerá como cuarto árbitro.

La designación para el partido 1,000 supone un reconocimiento para Kovács, quien tendrá el privilegio de quedar ligado a uno de los hitos estadísticos más importantes en la historia de la Copa Mundial.

Los árbitros designados para el partido 1,000 de la Copa del Mundo - FIFA

Histórico encuentro

La Copa del Mundo alcanzará este sábado uno de los hitos más simbólicos de sus casi cien años de historia. El encuentro entre Túnez y Japón, correspondiente a la segunda jornada del Grupo F del Mundial 2026, será el partido número 1,000 disputado en la historia del torneo más importante del futbol.

El duelo 1,000 se celebrará en Monterrey y está programado para las 22 horas de Guatemala. Aunque no se trata de una final ni de un partido de eliminación directa, quedará para siempre registrado en los libros de historia como el encuentro que llevó al Mundial a una cifra inédita.

La expansión del Mundial a 48 selecciones en 2026 aceleró la llegada de esta cifra histórica. El nuevo formato incrementó considerablemente el número de partidos del certamen y permitió que el torneo alcanzara la barrera de los 1,000 encuentros antes de cumplir su centenario.

La FIFA presentó recientemente la indumentaria de los árbitros para este encuentro número mil. - FIFA

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