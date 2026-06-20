El regreso de Neymar con Brasil en el Mundial ya tendría día marcado

 El posible regreso de Neymar con Brasil ya tiene fecha
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Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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USA Australia Paraguay Turkey
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Argentina Austria Jordan Algeria
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Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
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England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Scotland Paraguay Japan Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
90+
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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El regreso de Neymar con Brasil en el Mundial ya tendría día marcado

por Oliver Paniagua
Neymar, Neymar
Neymar / FOTO: Neymar

Cuenta regresiva para el debut de Neymar con Brasil en el Mundial 2026.

Neymar, recuperado de su lesión muscular en el gemelo, se ejercitó este sábado en el gimnasio y sobre el césped en Nueva Jersey con vistas a estar disponible para el último partido de Brasil en el Grupo C contra Escocia.

El ’10’ del Santos no viajó con el equipo a Filadelfia, donde la Canarinha logró en la víspera su primera victoria en el Mundial 2026 al golear 3-0 a Haití, y se quedó en el hotel de concentración para ultimar su puesta a punto.

Según las imágenes divulgadas hoy por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), el exjugador del FC Barcelona realizó ejercicios de fuerza y esprints en el campo al lado del lateral izquierdo Alex Sandro, y trabajó la finalización de cara a portería.

El seleccionador Carlo Ancelotti confirmó en la rueda de prensa posterior a la victoria sobre Haití que Neymar «va a estar disponible» para el encuentro ante Escocia, el próximo miércoles en Miami.

El también exjugador del París Saint-Germain (PSG) llegó a la concentración brasileña lesionado y desde entonces se perdió los dos amistosos preparatorios contra Panamá y Egipto, así como los dos primeros partidos del Grupo C ante Marruecos (1-1) y Haití (3-0).

¿Qué lesión ha impedido a Neymar debutar en el Mundial 2026?

El máximo goleador histórico de Brasil sufrió una lesión de grado II en el gemelo derecho el pasado 17 de mayo durante un partido del Brasileirão, un día antes de que Ancelotti incluyera su nombre en la lista de 26 para la Copa del Mundo.

El Santos informó inicialmente que tenía apenas «un edema», pero la CBF le sometió a nuevas pruebas que constataron una lesión más grave de lo esperado, con un tiempo estimado de baja de entre dos y tres semanas. Sin embargo, el técnico italiano lo mantuvo en la convocatoria.

Su largo periodo de baja ha sido motivo de sorna por parte del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien el viernes dijo en un acto público que «Neymar es el primer convocado de ‘home office’ en el mundo».

El delantero de 34 años no juega con la absoluta desde el 17 de octubre de 2023, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda con la ‘Seleção’ en un partido de eliminatorias sudamericanas contra Uruguay, en Montevideo.

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