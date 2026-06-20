Exfutbolista argentino atraviesa delicado momento de salud tras sufrir complicación cardíaca

 Exfutbolista argentino enfrenta complicaciones cardíacas graves
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
Próximo
-- Ecuador Ecuador Curacao Curacao --
20 junio / 18:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Sweden Japan Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Scotland Paraguay Japan Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Exfutbolista argentino atraviesa delicado momento de salud tras sufrir complicación cardíaca

por Sandy Sandoval
Fernando Gago, Redes sociales
Fernando Gago / FOTO: Redes sociales

La salud de Fernando Gago ha generado preocupación en el mundo del futbol. El exfutbolista argentino fue hospitalizado tras sufrir un infarto y tuvo que ser sometido a un procedimiento de urgencia.

La salud de Fernando Gago encendió las alarmas en el futbol sudamericano. El exfutbolista argentino y actual entrenador de Universidad de Chile fue hospitalizado tras sufrir un infarto agudo de miocardio, situación que obligó a los médicos a intervenirlo de urgencia para estabilizar su condición.

El estratega de 40 años permanece bajo observación médica y, de acuerdo con los reportes oficiales, evoluciona favorablemente mientras inicia un proceso de rehabilitación cardíaca.

Problema de salud obligó a su hospitalización

La noticia fue confirmada por Universidad de Chile mediante un comunicado difundido en sus redes sociales. El club informó que Gago se sometía a una serie de exámenes cardiovasculares luego de presentar complicaciones de salud.

Según medios chilenos, el entrenador habría sido trasladado a un centro asistencial después del partido en el que Universidad de Chile derrotó 2-0 a O’Higgins en un encuentro reprogramado del campeonato local disputado en el Estadio Nacional de Santiago.

Pese a la situación, el argentino alcanzó a participar en la conferencia de prensa posterior al compromiso, donde analizó el rendimiento de su equipo antes de que se conociera la gravedad de su estado de salud.

Universidad de Chile informa sobre su evolución

El conjunto azul señaló inicialmente que su director técnico se encontraba acompañado por el cuerpo médico y en condiciones estables mientras era sometido a diversos estudios.

Horas más tarde se confirmó que el exjugador fue intervenido debido a una cardiopatía coronaria provocada por la obstrucción de una arteria, condición que derivó en el infarto.

La intervención que le salvó la vida

De acuerdo con el parte médico compartido por Universidad de Chile, los especialistas realizaron una angioplastia con implante intracoronario de un stent, procedimiento utilizado para restablecer el flujo sanguíneo en las arterias afectadas.

La Clínica Alemana informó que el entrenador presenta una evolución favorable y mantiene un buen estado de ánimo mientras continúa bajo monitoreo especializado.

Los médicos prevén que en los próximos días inicie un programa de rehabilitación cardíaca que incluirá una reincorporación gradual a la actividad física.

Universidad de Chile prepara su próximo partido

Ante la ausencia de Gago, todo apunta a que el compromiso de este fin de semana por la Copa Chile frente a Santiago Wanderers será dirigido por su asistente técnico, el exdefensor argentino Fabricio Coloccini.

La noticia generó múltiples muestras de apoyo de aficionados, jugadores y clubes tanto en Chile como en Argentina, donde Gago es ampliamente recordado por su trayectoria como futbolista.

Una carrera marcada por el éxito en Argentina

Antes de convertirse en entrenador, Fernando Gago construyó una destacada carrera como mediocampista en clubes como Boca Juniors y Real Madrid, además de representar a la Selección Argentina durante más de una década.

Fue una de las figuras del combinado albiceleste que conquistó el Mundial Sub-20 de 2005 en Países Bajos junto a talentos como Lionel Messi, Sergio Agüero y Oscar Ustari.

Posteriormente debutó con la selección mayor en 2007 y formó parte del plantel que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. También integró los equipos argentinos que disputaron la Copa América y las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo.

Uno de los momentos más destacados de su carrera internacional llegó en el Mundial de Brasil 2014, torneo en el que participó en seis encuentros y colaboró para que Argentina alcanzara la final y se proclamara subcampeona del mundo.

Su etapa con la Albiceleste también estuvo marcada por las lesiones. En 2017, durante un partido de eliminatorias contra Perú, sufrió una grave lesión de rodilla apenas minutos después de ingresar al terreno de juego, un episodio que simbolizó los constantes problemas físicos que enfrentó a lo largo de su trayectoria.

Hoy, mientras continúa su recuperación, el mundo del futbol permanece atento a la evolución de uno de los mediocampistas más recordados de la generación argentina que compartió vestuario con Lionel Messi.

Etiquetas
SaludUniversidad de Chileexfutbolista argentinoFernando Gago#ViralesMundial2026complicación cardíacarehabilitación cardíaca

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver