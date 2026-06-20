Exfutbolista argentino atraviesa delicado momento de salud tras sufrir complicación cardíaca

La salud de Fernando Gago ha generado preocupación en el mundo del futbol. El exfutbolista argentino fue hospitalizado tras sufrir un infarto y tuvo que ser sometido a un procedimiento de urgencia.

La salud de Fernando Gago encendió las alarmas en el futbol sudamericano. El exfutbolista argentino y actual entrenador de Universidad de Chile fue hospitalizado tras sufrir un infarto agudo de miocardio, situación que obligó a los médicos a intervenirlo de urgencia para estabilizar su condición.

El estratega de 40 años permanece bajo observación médica y, de acuerdo con los reportes oficiales, evoluciona favorablemente mientras inicia un proceso de rehabilitación cardíaca.

Problema de salud obligó a su hospitalización

La noticia fue confirmada por Universidad de Chile mediante un comunicado difundido en sus redes sociales. El club informó que Gago se sometía a una serie de exámenes cardiovasculares luego de presentar complicaciones de salud.

Según medios chilenos, el entrenador habría sido trasladado a un centro asistencial después del partido en el que Universidad de Chile derrotó 2-0 a O’Higgins en un encuentro reprogramado del campeonato local disputado en el Estadio Nacional de Santiago.

Pese a la situación, el argentino alcanzó a participar en la conferencia de prensa posterior al compromiso, donde analizó el rendimiento de su equipo antes de que se conociera la gravedad de su estado de salud.

Universidad de Chile informa sobre su evolución

El conjunto azul señaló inicialmente que su director técnico se encontraba acompañado por el cuerpo médico y en condiciones estables mientras era sometido a diversos estudios.

Horas más tarde se confirmó que el exjugador fue intervenido debido a una cardiopatía coronaria provocada por la obstrucción de una arteria, condición que derivó en el infarto.

La intervención que le salvó la vida

De acuerdo con el parte médico compartido por Universidad de Chile, los especialistas realizaron una angioplastia con implante intracoronario de un stent, procedimiento utilizado para restablecer el flujo sanguíneo en las arterias afectadas.

La Clínica Alemana informó que el entrenador presenta una evolución favorable y mantiene un buen estado de ánimo mientras continúa bajo monitoreo especializado.

Los médicos prevén que en los próximos días inicie un programa de rehabilitación cardíaca que incluirá una reincorporación gradual a la actividad física.

Universidad de Chile prepara su próximo partido

Ante la ausencia de Gago, todo apunta a que el compromiso de este fin de semana por la Copa Chile frente a Santiago Wanderers será dirigido por su asistente técnico, el exdefensor argentino Fabricio Coloccini.

La noticia generó múltiples muestras de apoyo de aficionados, jugadores y clubes tanto en Chile como en Argentina, donde Gago es ampliamente recordado por su trayectoria como futbolista.

Una carrera marcada por el éxito en Argentina

Antes de convertirse en entrenador, Fernando Gago construyó una destacada carrera como mediocampista en clubes como Boca Juniors y Real Madrid, además de representar a la Selección Argentina durante más de una década.

Fue una de las figuras del combinado albiceleste que conquistó el Mundial Sub-20 de 2005 en Países Bajos junto a talentos como Lionel Messi, Sergio Agüero y Oscar Ustari.

Posteriormente debutó con la selección mayor en 2007 y formó parte del plantel que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. También integró los equipos argentinos que disputaron la Copa América y las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo.

Uno de los momentos más destacados de su carrera internacional llegó en el Mundial de Brasil 2014, torneo en el que participó en seis encuentros y colaboró para que Argentina alcanzara la final y se proclamara subcampeona del mundo.

Su etapa con la Albiceleste también estuvo marcada por las lesiones. En 2017, durante un partido de eliminatorias contra Perú, sufrió una grave lesión de rodilla apenas minutos después de ingresar al terreno de juego, un episodio que simbolizó los constantes problemas físicos que enfrentó a lo largo de su trayectoria.

Hoy, mientras continúa su recuperación, el mundo del futbol permanece atento a la evolución de uno de los mediocampistas más recordados de la generación argentina que compartió vestuario con Lionel Messi.

Etiquetas