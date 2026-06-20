VIDEO: Fue a vender estampas del Mundial y le dispararon

Cámara registra disparos durante robo de estampas del álbum del Mundial.

En plena fiebre por el álbum de la Copa del Mundo 2026, un comerciante chileno vivió momentos de terror luego de ser víctima de un violento asalto mientras intentaba vender estampas en Santiago. El hecho, ocurrido la noche del jueves 18 de junio en la comuna de Estación Central, quedó captado en video y ha causado indignación en redes sociales.

La víctima relató a medios locales que él y su familia se dedican a la venta de sobres y estampas coleccionables, por lo que la entrega de cajas era una actividad habitual. Según explicó, acudió a una supuesta compra pactada en una concurrida calle, llevando mercancía valorada en unos cuatro millones de pesos chilenos, equivalen a unos Q32 mil 800.

Al llegar al lugar, dos hombres descendieron de un vehículo y comenzaron a revisar el producto. Mientras uno inspeccionaba las cajas, el otro conversaba con el hijo del comerciante, un niño de siete años que se encontraba dentro del automóvil junto a su madre y mostraba con entusiasmo las estampas de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo que había conseguido.

En pleno Mundial, el futbol se viste de luto tras asesinato de exgoleador En 2022, el exjugador anunció su retiro del futbol profesional.

Así ocurrió el asalto por estampas del álbum del Mundial

Fue entonces cuando la situación cambió drásticamente. De acuerdo con el testimonio del afectado, uno de los sujetos sacó un arma de fuego y amenazó a su esposa colocándole la pistola en las costillas, mientras exigían quedarse con la mercancía.

El comerciante intentó defenderse utilizando unas tijeras con las que había abierto las cajas y suplicó a los delincuentes que no se llevaran las estampas, asegurando que representaban todos sus ahorros. Sin embargo, los asaltantes comenzaron a cargar las cajas al baúl de su vehículo.

Durante la huida, uno de los ladrones realizó varios disparos, primero al aire y luego hacia los pies de la víctima, sin lograr herirla.

Según Carabineros, los delincuentes solo consiguieron llevarse la billetera del comerciante y cerca de 50 mil pesos chilenos, unos Q400. La investigación sigue abierta sin que hasta el momento se reporten detenidos.

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