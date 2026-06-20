 VIDEO: Fue a vender estampas del Mundial y le dispararon
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POSICIONES

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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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Mexico MEX
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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12/06 13:00 HS
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Finalizado
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Switzerland SWI
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
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Finalizado
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Scotland SCO
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Morocco MOR
Finalizado
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19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
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24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
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Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
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Sweden SWE
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20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
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Senegal SEN
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26/06 13:00 HS
France FRA
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Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
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Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
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Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
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17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
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D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
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England ENG
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Ghana GHA
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27/06 15:00 HS
Ghana GHA
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VIDEO: Fue a vender estampas del Mundial y le dispararon

por Oliver Paniagua
Lo citaron para comprar estampas del Mundial., Captura de pantalla video de X.
Lo citaron para comprar estampas del Mundial. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Cámara registra disparos durante robo de estampas del álbum del Mundial.

En plena fiebre por el álbum de la Copa del Mundo 2026, un comerciante chileno vivió momentos de terror luego de ser víctima de un violento asalto mientras intentaba vender estampas en Santiago. El hecho, ocurrido la noche del jueves 18 de junio en la comuna de Estación Central, quedó captado en video y ha causado indignación en redes sociales.

La víctima relató a medios locales que él y su familia se dedican a la venta de sobres y estampas coleccionables, por lo que la entrega de cajas era una actividad habitual. Según explicó, acudió a una supuesta compra pactada en una concurrida calle, llevando mercancía valorada en unos cuatro millones de pesos chilenos, equivalen a unos Q32 mil 800.

Al llegar al lugar, dos hombres descendieron de un vehículo y comenzaron a revisar el producto. Mientras uno inspeccionaba las cajas, el otro conversaba con el hijo del comerciante, un niño de siete años que se encontraba dentro del automóvil junto a su madre y mostraba con entusiasmo las estampas de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo que había conseguido.

En pleno Mundial, el futbol se viste de luto tras asesinato de exgoleador

En 2022, el exjugador anunció su retiro del futbol profesional.

Así ocurrió el asalto por estampas del álbum del Mundial  

Fue entonces cuando la situación cambió drásticamente. De acuerdo con el testimonio del afectado, uno de los sujetos sacó un arma de fuego y amenazó a su esposa colocándole la pistola en las costillas, mientras exigían quedarse con la mercancía.

El comerciante intentó defenderse utilizando unas tijeras con las que había abierto las cajas y suplicó a los delincuentes que no se llevaran las estampas, asegurando que representaban todos sus ahorros. Sin embargo, los asaltantes comenzaron a cargar las cajas al baúl de su vehículo.

Durante la huida, uno de los ladrones realizó varios disparos, primero al aire y luego hacia los pies de la víctima, sin lograr herirla.

Según Carabineros, los delincuentes solo consiguieron llevarse la billetera del comerciante y cerca de 50 mil pesos chilenos, unos Q400. La investigación sigue abierta sin que hasta el momento se reporten detenidos. 

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