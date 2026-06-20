Fue descartado para el Mundial 2026 y ahora vende estampitas

Un jugador que fue titular con Inglaterra en los Mundiales de 2018 y 2022 fue captado repartiendo estampitas en Nueva York tras quedar fuera de la convocatoria para 2026.

La ausencia de Harry Maguire en la convocatoria de Inglaterra para la Copa del Mundo 2026 se convirtió en uno de los temas más comentados entre los aficionados al fútbol. El defensor del Manchester United, habitual protagonista en grandes torneos internacionales con su selección, no fue incluido en la lista definitiva elaborada por el entrenador Thomas Tuchel. Sin embargo, lejos de alejarse del ambiente mundialista, el jugador encontró una manera diferente de mantenerse vinculado al evento.

Durante su estancia en Nueva York, Maguire participó en una actividad promocional relacionada con el álbum oficial del Mundial. El futbolista fue visto en el Rockefeller Centre repartiendo sobres y estampitas a los aficionados desde una camioneta identificada con la marca encargada de la colección. La inesperada aparición del defensor llamó la atención de los presentes, quienes aprovecharon la oportunidad para fotografiarse con él y compartir el momento en redes sociales.

Harry Maguire acompaña a Inglaterra lejos de las canchas

La escena generó sorpresa y simpatía entre los seguidores del fútbol. Muchos no podían creer que una figura de la talla de Maguire estuviera atendiendo personalmente una actividad promocional en pleno corazón de la ciudad. Además, el inglés también compartió tiempo con aficionados del Manchester United en un establecimiento cercano a Times Square, donde conversó y se tomó fotografías con seguidores del club que celebraron su cercanía y disposición.

Aunque su exclusión del Mundial representó un duro golpe en lo deportivo, Maguire demostró una actitud positiva al mantenerse cerca de los aficionados y del torneo. Después de haber sido una pieza importante para Inglaterra en las Copas del Mundo de 2018 y 2022, el defensor afronta una nueva etapa en su carrera. Su participación en estos eventos promocionales refleja su deseo de seguir conectado con el fútbol y con el público que lo ha acompañado a lo largo de los años.

Harry Maguire. - Redes sociales.

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