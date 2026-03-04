 Harry Maguire es condenado a 15 meses de prisión
Deportes

El futbolista inglés Harry Maguire es condenado a 15 meses de prisión

El caso de Harry Maguire se remonta a 2020, cuando fue acusado en Grecia de agredir e intentar sobornar a agentes policiales.

El futbolista inglés Harry Maguire, defensor del Manchester United y de la selección de Inglaterra, ha sido condenado en Grecia a 15 meses de prisión suspendida por los altercados ocurridos en agosto de 2020. El tribunal de la isla de Syros lo declaró culpable de agresión, intento de soborno y resistencia a la autoridad, cargos que se derivan de un incidente sucedido a las afueras de un bar durante sus vacaciones en el país heleno.

Los hechos se remontan al verano de 2020, cuando Maguire se vio involucrado en una pelea tras una noche de ocio. En un primer juicio celebrado ese mismo año, el jugador fue sentenciado a 21 meses y diez días de prisión suspendida. Sin embargo, su defensa apeló la decisión y logró que el proceso se repitiera, lo que dejó sin efecto la condena inicial. El segundo juicio sufrió varios aplazamientos antes de concluir con el nuevo fallo judicial que redujo la pena a 15 meses, también de carácter suspendido, lo que implica que no deberá cumplirla en prisión siempre y cuando no reincida.

La defensa de Maguire presentará una nueva apelación

El central inglés no estuvo presente en Grecia durante la lectura del veredicto. Mientras tanto, su equipo legal ha anunciado que presentará una nueva apelación, insistiendo en la inocencia del futbolista, quien ha negado reiteradamente todas las acusaciones. Pese a la situación judicial, se espera que Maguire pueda incorporarse con normalidad a la disciplina de su club para disputar el compromiso correspondiente de la Premier League frente al Newcastle United.

En su momento, el jugador ofreció una entrevista a la BBC en la que relató su versión de los hechos. Según explicó, se encontraba de vacaciones con su prometida, la hermana de esta y varios amigos cuando, tras abandonar un bar, fueron increpados por un grupo de hombres.

Maguire aseguró que pensó que se trataba de un intento de secuestro y que actuó presa del pánico, afirmando que fue golpeado y que temió por su vida. La policía griega, por su parte, sostiene que tanto el futbolista como su hermano insultaron y agredieron físicamente a los agentes. El caso continúa abierto a nuevas instancias judiciales, mientras la figura del jugador sigue en el centro del debate público.

Celebración de Harry Maguire ante Ucrania -

