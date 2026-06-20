Ibrahimovic critica con dureza a la FIFA y lanza dardo a Messi

 Ibrahimovi critica a la FIFA y lanza dardo a Messi
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20 junio / 22:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Sweden Japan Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Scotland Paraguay Japan Belgium
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Ibrahimovic critica con dureza a la FIFA y lanza dardo a Messi

por Oliver Paniagua
Getty Images
acusan-zlatan-ibrahimovic-de-violar-restricciones-en-milan-emisoras-unidas- / FOTO:

La polémica surgió tras la expulsión de Miguel Almirón en el partido ante Turquía por cubrirse la boca al hablar.

Zlatan Ibrahimović criticó con dureza la expulsión del paraguayo Miguel Almirón en la Copa del Mundo 2026, luego de que el futbolista fuera sancionado por cubrirse la boca durante un partido ante Turquía, en una acción que el sueco calificó como "un circo dirigido por burócratas".

El exdelantero cuestionó la nueva normativa aplicada en el torneo, que prohíbe a los jugadores taparse la boca al dirigirse a un rival. "Hoy se castiga más una palabra que una patada", declaró Ibrahimović, al señalar lo que considera una disparidad en los criterios arbitrales del futbol moderno.

En su crítica, el sueco comparó el caso con otras acciones dentro del campo que no recibieron sanción ejemplar, mencionando la falta de expulsión de Lionel Messi en el debut de Argentina ante Argelia, cuando el argentino impactó con los tacos el gemelo de un rival sin recibir siquiera tarjeta amarilla.

Ibrahimović fue más allá y aseguró que figuras históricas como Diego Maradona, Roy Keane o Pepe tendrían serias dificultades para competir bajo las reglas actuales. También acusó a los organismos rectores del futbol de modificar la esencia del deporte al priorizar la regulación del lenguaje sobre el contacto físico.

Están enterrando el futbol al sobreproteger a los jugadores y sancionar el lenguaje dentro del campo", sentenció.

La expulsión de Almirón por cubrirse la boca

La polémica se originó tras la expulsión de Miguel Almirón, quien fue sancionado por cubrirse la boca durante una conversación en el duelo entre Paraguay y Turquía. El árbitro interpretó la acción como una infracción a la normativa que busca evitar insultos o expresiones discriminatorias ocultas durante los partidos.

La medida, impulsada por la FIFA y la IFAB, ha generado debate desde su implementación y ya es conocida popularmente como la "Ley Vinicius", aunque no ha sido reconocida oficialmente.

El caso de Almirón se convirtió en el primer precedente en una Copa del Mundo bajo esta regla, abriendo una fuerte discusión sobre el rumbo del arbitraje y las nuevas disposiciones disciplinarias en el futbol internacional.

Miguel Almirón protagoniza la primera expulsión por la llamada “Ley Vinicius” en el Mundial 2026

¿Por qué está prohibido taparse la boca en el Mundial 2026?
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