Ibrahimovic critica con dureza a la FIFA y lanza dardo a Messi

La polémica surgió tras la expulsión de Miguel Almirón en el partido ante Turquía por cubrirse la boca al hablar.

Zlatan Ibrahimović criticó con dureza la expulsión del paraguayo Miguel Almirón en la Copa del Mundo 2026, luego de que el futbolista fuera sancionado por cubrirse la boca durante un partido ante Turquía, en una acción que el sueco calificó como "un circo dirigido por burócratas".

El exdelantero cuestionó la nueva normativa aplicada en el torneo, que prohíbe a los jugadores taparse la boca al dirigirse a un rival. "Hoy se castiga más una palabra que una patada", declaró Ibrahimović, al señalar lo que considera una disparidad en los criterios arbitrales del futbol moderno.

En su crítica, el sueco comparó el caso con otras acciones dentro del campo que no recibieron sanción ejemplar, mencionando la falta de expulsión de Lionel Messi en el debut de Argentina ante Argelia, cuando el argentino impactó con los tacos el gemelo de un rival sin recibir siquiera tarjeta amarilla.

Ibrahimović fue más allá y aseguró que figuras históricas como Diego Maradona, Roy Keane o Pepe tendrían serias dificultades para competir bajo las reglas actuales. También acusó a los organismos rectores del futbol de modificar la esencia del deporte al priorizar la regulación del lenguaje sobre el contacto físico.

Están enterrando el futbol al sobreproteger a los jugadores y sancionar el lenguaje dentro del campo", sentenció.

La expulsión de Almirón por cubrirse la boca

La polémica se originó tras la expulsión de Miguel Almirón, quien fue sancionado por cubrirse la boca durante una conversación en el duelo entre Paraguay y Turquía. El árbitro interpretó la acción como una infracción a la normativa que busca evitar insultos o expresiones discriminatorias ocultas durante los partidos.

La medida, impulsada por la FIFA y la IFAB, ha generado debate desde su implementación y ya es conocida popularmente como la "Ley Vinicius", aunque no ha sido reconocida oficialmente.

El caso de Almirón se convirtió en el primer precedente en una Copa del Mundo bajo esta regla, abriendo una fuerte discusión sobre el rumbo del arbitraje y las nuevas disposiciones disciplinarias en el futbol internacional.

Miguel Almirón protagoniza la primera expulsión por la llamada “Ley Vinicius” en el Mundial 2026 ¿Por qué está prohibido taparse la boca en el Mundial 2026?

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