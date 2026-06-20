Japón, llamado a vencer a una inestable Túnez que estrenará seleccionador

 Japón busca triunfo ante Túnez con nuevo seleccionador
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-- Ecuador Ecuador Curacao Curacao --
20 junio / 18:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Sweden Japan Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Scotland Paraguay Japan Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Japón, llamado a vencer a una inestable Túnez que estrenará seleccionador

por Agencia EFE
La selección de Japón es favorita este sábado para imponerse a la de Túnez, EFE
La selección de Japón es favorita este sábado para imponerse a la de Túnez / FOTO: EFE

La selección nipona parte como favorita ante una Túnez que debuta con nuevo seleccionador, el francés Hervé Renard, en un duelo clave del Grupo F que se disputa en Monterrey.

La selección de Japón es favorita este sábado para imponerse a la de Túnez, que estrenará seleccionador, el francés Hervé Renard, en el partido de la segunda jornada del grupo F, que se jugará en Monterrey, Nuevo León.

El duelo entre asiáticos y africanos tiene un significado especial ya que será el partido 1 mil en la historia de las Copas del Mundo, que arrancaron en 1930.

Japón, comandado por le seleccionador Hajime Moriyasu, que empató en su presentación 2-2 ante Países Bajos, está en la lista de las selecciones que pueden dar la sorpresa en esta cita mundialista.

Japón, en principio, superior gracias a su velocidad y dinámica en el medio campo, es liderado por Takefusa Kubo, quien se distingue por el desequilibrio que provoca en las defensas rivales y su visión para romper líneas.

La eficiencia de Kubo se potencia en la sociedad que forma con Ritsu Doan, quien brilla gracias a su capacidad en el uno contra uno y el desborde para llegar a línea de fondo para surtir de balones a Ayase Udea. Así, Japón se perfila como favorito del encuentro.

Enfrente, Túnez, que, tras su presentación, en la que cayó 5-1 ante Suecia, sufrió un cambio en el liderazgo con la destitución del seleccionador Sabri Lamouchi, sustituido por Hervé Renard, en un desesperado intento por recomponer el camino en este Mundial.

Lamouchi fue despedido por la mala gestión táctica, que exhibió a un equipo vulnerable, sin capacidad de reacción ante los suecos, algo que maniató el ánimo de los jugadores.

El miércoles pasado, en su presentación, Renard se dirigió a sus jugadores con un discurso encendido para levantarles la moral y sacarles de la cabeza la etiqueta de víctimas que portan para el duelo ante los japoneses.

"¿Dónde está su orgullo y personalidad? Aquí es la patria, es la nación. Es una Copa del Mundo, hay que olvidar el marcador pasado y reaccionar. Ustedes tienen la suerte de estar aquí", arengó el seleccionador a sus jugadores.

Etiquetas
JapónMonterreyTúnezMundial 2026Hervé Renard

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