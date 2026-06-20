Jorge Vera explota en insultos tras la expulsión de Almirón

El relator paraguayo no se guardó nada y llamó ladrón al árbitro salvadoreño y dedicó fuertes palabras a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El narrador paraguayo Jorge "Chipi" Vera estalló en enojo tras la expulsión del jugador Miguel Almirón en el duelo mundialista que enfrentó a Paraguay y Turquía en la fecha 2 del grupo D.

Decisión histórica: el jugador paraguayo Miguel Almirón fue expulsado en el minuto 45+3 ante Turquía por cubrirse la boca con la mano mientras le decía algo a un rival, lo cual infringe la denominada 'Ley Prestianni' o "Ley Vinícius", que sanciona esta acción específica para evitar burlas, lenguaje ofensivo o gestos antideportivos hacia los oponentes o el árbitro.

El VAR fue quien dio aviso al árbitro salvadoreño Iván Barton que no tuvo más remedio que comunicar la decisión y mostrar la tarjeta roja al atacante de 32 años que juega en el Atlanta United, de la MLS.

"Luego de la revisión, el número 10 de Paraguay se cubrió la boca. Decisión final, tarjeta roja", explicó el salvadoreño Barton a todos los presentes en el estadio californiano, testigos de un momento histórico al tratarse del primer uso de esta nueva regla implementada por la FIFA.

Miguel Almirón protagoniza la primera expulsión por la llamada “Ley Vinicius” en el Mundial 2026 ¿Por qué está prohibido taparse la boca en el Mundial 2026?

Insultos de Vera

Tras conocerse la decisión de Iván Barton, el relator de ABC de Paraguay explotó en insultos al árbitro salvadoreño, a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, e incluso hizo mención a Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol.

"¡Ladrón, ladrón, ladrón, Barton, ladrón! Mataron el futbol. FIFA mataste al futbol. Infantino sos el responsable de esto. Ladrones, ladrones. Mataron al futbol. Nos están quitando a un jugador por nada qué ver. FIFA hacete cargo de haber convertido al futbol en una porquería", expresó Jorge Vera en su relato.

El relator continúo eufórico: "Alejandro Domínguez (presidente Conmebol) como Conmebol deberías hacer algo. Alejandro Domínguez menos futbol con Infantino. Ponéte los pantalones. Ladrones de mier...".

Vera sacó todo su enojo y frustración con insultos a las personalidades más importantes del futbol mundial. "Matan el futbol. Estoy hay que venir a ver a un Mundial, qué hijos de pu... Me da una rabia tremenda. Esto no se puede explicar, esto es una vergüenza. Matan el futbol, nos dejan con uno menos cuando estábamos ganando el partido con justicia. Hijos de pu...", reclamaba Jorge Vera.

Las palabras del narrador paraguayo hacen eco a nivel internacional.

@abc_py 🗣️"¿ROJA POR TAPARSE LA BOCA?" ➡️El relato de Chipi Vera de la expulsión a Miguel Almirón durante el primer tiempo. ABCDeportes ElJuegoQueSentimos 730AM ♬ sonido original - ABC Color - ABC Color

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