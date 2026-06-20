Manuel Neuer rompe el récord mundialista de Hugo Lloris

 Manuel Neuer supera récord mundialista de Hugo Lloris
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20 junio / 18:00
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Finalizado
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Finalizado
Morocco MOR
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Haiti HAI
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24/06 16:00 HS
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USA USA
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Finalizado
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Australia AUS
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25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
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Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
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Tunisia TUN
Finalizado
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Sweden SWE
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20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
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21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
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Uruguay URU
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Spain SPA
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Saudi Arabia SAA
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France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
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France FRA
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Iraq IRA
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Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
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Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
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Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
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Austria AUS
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Algeria ALG
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27/06 20:00 HS
Argentina ARG
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D.R. Congo DCR
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Uzbekistan UZB
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Colombia COL
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Portugal POR
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Uzbekistan UZB
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Portugal POR
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England ENG
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Manuel Neuer rompe el récord mundialista de Hugo Lloris

por Amilcar Avila
Manuel Neuer, portero de la selección de Alemania, EFE
Manuel Neuer, portero de la selección de Alemania / FOTO: EFE

A los 40 años, una de los máximos referentes de Alemania alcanza los 21 partidos mundialistas y supera a Hugo Lloris como el guardameta con más presencias en la historia del torneo.

Manuel Neuer, el portero que transformó el oficio con su manera de jugar lejos de su área, agrandó este sábado su leyenda al alcanzar los 21 partidos en Copas del Mundo, más que ningún otro guardameta en la historia del torneo, gracias a su titularidad en el partido Alemania-Costa de Marfil que se disputa en el Toronto Stadium.

A los 40 años, el capitán del Bayern Múnich supera al francés Hugo Lloris, con quien compartía hasta ahora el récord de 20 encuentros mundialistas, después de igualar esa marca en la goleada alemana por 7-1 ante Curazao en el debut del equipo de Julian Nagelsmann en el Mundial 2026.

El dato encierra algo más que longevidad. Manuel Neuer disputa en Norteamérica su quinta Copa del Mundo, tras Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, y vuelve a ocupar el centro de la escena después de casi dos años sin jugar con Alemania. Ante Curazao, además, se convirtió con 40 años y 79 días en el futbolista alemán de mayor edad en disputar un gran torneo, por delante de Lothar Matthäus.

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Manuel Neuer, portero de la selección de Alemania - EFE

Su regreso no fue un trámite. Manuel Neuer había anunciado su retirada de la selección tras la Eurocopa de 2024, pero Nagelsmann lo recuperó para el Mundial y le devolvió la titularidad, en una decisión que desplazó a Oliver Baumann y reabrió el debate sobre el peso de la experiencia, la jerarquía y el rendimiento reciente.

El propio Neuer ha presentado este torneo como una última gran oportunidad. "Para mí es un regalo absoluto poder estar otra vez aquí", dijo antes de la competición, en una frase que resume el tono de su vuelta: más ambición que nostalgia.

Su legado, sin embargo, quedó fijado mucho antes del récord. En Brasil 2014, especialmente en el partido de octavos de final contra Argelia, Manuel Neuer llevó al extremo la figura del portero líbero, al salir una y otra vez lejos de su área para cortar ataques. Aquella actuación redefinió el papel del guardameta moderno y acompañó a Alemania hasta el título mundial.

Doce años después, Manuel Neuer ya no es el guardameta físicamente dominante de entonces, pero conserva una autoridad difícil de medir. En Alemania se habla de su "aura", de la calma que transmite y de su capacidad para ordenar al equipo desde atrás.

Ante Costa de Marfil, una selección más veloz y de mayor potencia física que Curazao, el récord llegará además con exigencia deportiva. Alemania puede encarrilar la clasificación y Manuel Neuer, en su último baile mundialista, puede añadir otro capítulo a una carrera que ya pertenece a la historia del futbol.

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