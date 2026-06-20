Países Bajos desafía a la Suecia de Isak y Gyokeres

Los neerlandeses están obligados a ganar tras dejar escapar la victoria ante Japón, mientras que los suecos aterrizan en Houston impulsados por una histórica goleada y el talento de Isak y Gyokeres

Países Bajos afrontará este sábado (11 horas, de Guatemala) un partido de máxima exigencia en Houston cuando se mida a Suecia por la segunda jornada del Grupo E del Mundial 2026, un duelo en el que los neerlandeses llegan sin margen de error tras el doloroso empate 2-2 concedido ante Japón en su debut.

El conjunto dirigido por Ronald Koeman parecía encaminado a iniciar su participación con una victoria, pero un gol de Daichi Kamada en el minuto 89 frustró sus planes y dejó a la Oranje obligada a reaccionar para mantener intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Países Bajos se adelantó en dos ocasiones gracias a los goles de Virgil van Dijk y Crysencio Summerville, pero no logró sostener la ventaja y terminó cediendo dos puntos que ahora aumentan la presión de cara al compromiso frente a los escandinavos.

Celebración de Países Bajos ante Japón en el Mundial 2026 - Agencia EFE

La falta de contundencia ofensiva fue uno de los aspectos que más preocupó a Países Bajos, bajo el mando de Koeman. Donyell Malen y Cody Gakpo tuvieron una actuación discreta ante Japón, por lo que el seleccionador podría introducir cambios en su alineación titular.

Entre las alternativas de Países Bajos aparece Memphis Depay, que podría recibir la oportunidad desde el inicio, aunque tampoco se descarta una apuesta más física con Wout Weghorst como referencia ofensiva. El delantero del Ajax ofrecería presencia en el juego aéreo y una herramienta importante para contrarrestar la fortaleza física de los suecos.

Y es que Suecia aterriza en Houston con la moral por las nubes después de protagonizar una de las actuaciones más contundentes de la primera jornada. El equipo dirigido por Graham Potter aplastó 5-1 a Túnez, resultado que incluso provocó la salida del seleccionador tunecino.

La goleada representó la segunda victoria más amplia de Suecia en la historia de los Mundiales y la más contundente desde el histórico 8-0 sobre Cuba en Francia 1938. Un mensaje claro de las ambiciones de un equipo que busca consolidarse como una de las sorpresas del torneo.

Al frente del ataque sueco aparecen dos de los delanteros más cotizados del futbol europeo. Alexander Isak, recientemente incorporado al Liverpool en una operación valorada en 145 millones de euros, y Viktor Gyokeres, campeón de la Premier League con el Arsenal, lideran una generación que ha logrado dejar atrás la era de Zlatan Ibrahimovic.

Suecia venció a Túnez en el Mundial 2026 - Selección de Suecia

Gyokeres llega además tras una temporada brillante en Inglaterra, donde marcó catorce goles y disputó la final de la Liga de Campeones con el Arsenal, mientras que Isak continúa consolidándose como uno de los atacantes más completos del panorama internacional.

Con tres puntos que pueden marcar el destino de ambos en el grupo, Países Bajos y Suecia protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la jornada mundialista, con los neerlandeses obligados a responder y los suecos decididos a confirmar que su espectacular estreno no fue casualidad.

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