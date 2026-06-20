Países Bajos desafía a la Suecia de Isak y Gyokeres

 Países Bajos Retará a Suecia: Isak y Gyökeres en Acción
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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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Mexico MEX
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Mexico MEX
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12/06 13:00 HS
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Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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18/06 16:00 HS
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Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Medio Tiempo
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Países Bajos desafía a la Suecia de Isak y Gyokeres

por Amilcar Avila
Memphis Depay, de Países Bajos, luego del empate contra Japón en el primer juego de su grupo del Mundial 2026, EFE
Memphis Depay, de Países Bajos, luego del empate contra Japón en el primer juego de su grupo del Mundial 2026 / FOTO: EFE

Los neerlandeses están obligados a ganar tras dejar escapar la victoria ante Japón, mientras que los suecos aterrizan en Houston impulsados por una histórica goleada y el talento de Isak y Gyokeres

Países Bajos afrontará este sábado (11 horas, de Guatemala) un partido de máxima exigencia en Houston cuando se mida a Suecia por la segunda jornada del Grupo E del Mundial 2026, un duelo en el que los neerlandeses llegan sin margen de error tras el doloroso empate 2-2 concedido ante Japón en su debut.

El conjunto dirigido por Ronald Koeman parecía encaminado a iniciar su participación con una victoria, pero un gol de Daichi Kamada en el minuto 89 frustró sus planes y dejó a la Oranje obligada a reaccionar para mantener intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Países Bajos se adelantó en dos ocasiones gracias a los goles de Virgil van Dijk y Crysencio Summerville, pero no logró sostener la ventaja y terminó cediendo dos puntos que ahora aumentan la presión de cara al compromiso frente a los escandinavos.

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Celebración de Países Bajos ante Japón en el Mundial 2026 - Agencia EFE

La falta de contundencia ofensiva fue uno de los aspectos que más preocupó a Países Bajos, bajo el mando de Koeman. Donyell Malen y Cody Gakpo tuvieron una actuación discreta ante Japón, por lo que el seleccionador podría introducir cambios en su alineación titular.

Entre las alternativas de Países Bajos aparece Memphis Depay, que podría recibir la oportunidad desde el inicio, aunque tampoco se descarta una apuesta más física con Wout Weghorst como referencia ofensiva. El delantero del Ajax ofrecería presencia en el juego aéreo y una herramienta importante para contrarrestar la fortaleza física de los suecos.

Y es que Suecia aterriza en Houston con la moral por las nubes después de protagonizar una de las actuaciones más contundentes de la primera jornada. El equipo dirigido por Graham Potter aplastó 5-1 a Túnez, resultado que incluso provocó la salida del seleccionador tunecino.

La goleada representó la segunda victoria más amplia de Suecia en la historia de los Mundiales y la más contundente desde el histórico 8-0 sobre Cuba en Francia 1938. Un mensaje claro de las ambiciones de un equipo que busca consolidarse como una de las sorpresas del torneo.

Al frente del ataque sueco aparecen dos de los delanteros más cotizados del futbol europeo. Alexander Isak, recientemente incorporado al Liverpool en una operación valorada en 145 millones de euros, y Viktor Gyokeres, campeón de la Premier League con el Arsenal, lideran una generación que ha logrado dejar atrás la era de Zlatan Ibrahimovic.

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Suecia venció a Túnez en el Mundial 2026 - Selección de Suecia

Gyokeres llega además tras una temporada brillante en Inglaterra, donde marcó catorce goles y disputó la final de la Liga de Campeones con el Arsenal, mientras que Isak continúa consolidándose como uno de los atacantes más completos del panorama internacional.

Con tres puntos que pueden marcar el destino de ambos en el grupo, Países Bajos y Suecia protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la jornada mundialista, con los neerlandeses obligados a responder y los suecos decididos a confirmar que su espectacular estreno no fue casualidad.

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