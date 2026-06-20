Raphinha sufre lesión muscular, pero seguirá concentrado con Brasil

 Raphinha sufre lesión con Brasil
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20 junio / 18:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
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USA Australia Paraguay Turkey
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Sweden Japan Tunisia
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New Zealand Iran Belgium Egypt
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Norway France Senegal Iraq
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Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
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England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Scotland Paraguay Japan Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Raphinha sufre lesión muscular, pero seguirá concentrado con Brasil

por Amilcar Avila
Se confirma la lesión de Raphinha; seguirá un tratamiento intensivo con Brasil, EFE
Se confirma la lesión de Raphinha; seguirá un tratamiento intensivo con Brasil / FOTO: EFE

El atacante se lesionó durante el triunfo 3-0 ante Haití en el Mundial 2026 y la CBF confirmó una dolencia en el muslo derecho que será tratada con un protocolo intensivo

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó este sábado que el delantero Raphinha presenta una lesión muscular en la región posterior del muslo derecho, aunque permanecerá concentrado con la selección mientras continúa su proceso de recuperación.

El atacante del Barcelona fue sometido a un examen de imagen que ratificó la dolencia, tras lo cual se determinó que iniciará un protocolo de tratamiento intensivo supervisado por el cuerpo médico de la selección brasileña.

"Raphinha pasó, este sábado, por un examen de imagen que confirmó lesión muscular en la región posterior del muslo derecho. El jugador seguirá un protocolo de tratamiento intensivo, acompañado por el equipo médico de la Selección Brasileña, con el objetivo de su recuperación y retorno a las actividades en el menor tiempo posible", informó la CBF en un comunicado oficial.

El exjugador del Leeds United, sintió dolores al filo del descanso del partido de la segunda jornada del grupo C del Mundial 2026 contra Haití, disputado el viernes en Filadelfia y que se saldó con una victoria por 3-0 para la pentacampeona del mundo.

Raphinha, de 29 años, se echó sobre el césped del Lincoln Financial Field y pidió el cambio con cara de preocupación, mientras sus compañeros le consolaban.

Una primera exploración realizada tras el encuentro ya adelantó que la lesión de Raphinha estaba en esa región posterior del muslo derecho, la misma en la que ya ha experimento problemas físicos la pasada temporada.

A lo largo del curso 2025/26, Raphinha ha estado 112 días de baja por lesión -sin sumar este último varapalo con la selección-, lo que le ha obligado a perderse 24 partidos, según los datos de la plataforma Transfermarkt.

Foto embed
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Pese a la lesión, el futbolista no abandonará la concentración y continuará bajo seguimiento médico, con la intención de acelerar su recuperación de cara a los próximos compromisos del equipo.

La baja de Raphinha, atacante del Barça, supone un nuevo varapalo para el seleccionador Carlo Ancelotti, quien ya tuvo que desconvocar, en vísperas de la Copa del Mundo, a Wesley, lateral de la Roma.

Asimismo, tampoco pudo incluir en la convocatoria a Estêvão (Chelsea), Éder Militão, ni a Rodrygo (Real Madrid), también por lesiones de larga duración.

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