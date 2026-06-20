Raphinha sufre lesión muscular, pero seguirá concentrado con Brasil

El atacante se lesionó durante el triunfo 3-0 ante Haití en el Mundial 2026 y la CBF confirmó una dolencia en el muslo derecho que será tratada con un protocolo intensivo

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó este sábado que el delantero Raphinha presenta una lesión muscular en la región posterior del muslo derecho, aunque permanecerá concentrado con la selección mientras continúa su proceso de recuperación.

El atacante del Barcelona fue sometido a un examen de imagen que ratificó la dolencia, tras lo cual se determinó que iniciará un protocolo de tratamiento intensivo supervisado por el cuerpo médico de la selección brasileña.

"Raphinha pasó, este sábado, por un examen de imagen que confirmó lesión muscular en la región posterior del muslo derecho. El jugador seguirá un protocolo de tratamiento intensivo, acompañado por el equipo médico de la Selección Brasileña, con el objetivo de su recuperación y retorno a las actividades en el menor tiempo posible", informó la CBF en un comunicado oficial.

El exjugador del Leeds United, sintió dolores al filo del descanso del partido de la segunda jornada del grupo C del Mundial 2026 contra Haití, disputado el viernes en Filadelfia y que se saldó con una victoria por 3-0 para la pentacampeona del mundo.

Raphinha, de 29 años, se echó sobre el césped del Lincoln Financial Field y pidió el cambio con cara de preocupación, mientras sus compañeros le consolaban.

Una primera exploración realizada tras el encuentro ya adelantó que la lesión de Raphinha estaba en esa región posterior del muslo derecho, la misma en la que ya ha experimento problemas físicos la pasada temporada.

A lo largo del curso 2025/26, Raphinha ha estado 112 días de baja por lesión -sin sumar este último varapalo con la selección-, lo que le ha obligado a perderse 24 partidos, según los datos de la plataforma Transfermarkt.

Pese a la lesión, el futbolista no abandonará la concentración y continuará bajo seguimiento médico, con la intención de acelerar su recuperación de cara a los próximos compromisos del equipo.

La baja de Raphinha, atacante del Barça, supone un nuevo varapalo para el seleccionador Carlo Ancelotti, quien ya tuvo que desconvocar, en vísperas de la Copa del Mundo, a Wesley, lateral de la Roma.

Asimismo, tampoco pudo incluir en la convocatoria a Estêvão (Chelsea), Éder Militão, ni a Rodrygo (Real Madrid), también por lesiones de larga duración.

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