Esto dijo Sergio Ramos por el partido número 1,000 de los Mundiales

 Sergio Ramos habla del partido 1,000 de los Mundiales FIFA
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20 junio / 22:00
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
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Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
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Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Esto dijo Sergio Ramos por el partido número 1,000 de los Mundiales

por Oscar Coronado
Sergio Ramos habló del partido mil de las Copas del Mundo
Sergio Ramos habló del partido mil de las Copas del Mundo / FOTO: EFE

Ramos es uno de los embajadores de FIFA invitados para esta justa mundialista.

Sergio Ramos, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, se mostró muy contento de que el partido 1.000 en la historia de las Copas del Mundo, el que enfrentará a Japón y Túnez este sábado por el grupo F, se jugará en Monterrey, lugar donde él jugo.

"Me alegra mucho ver que México, y especialmente Monterrey, acoge en el estadio de Rayados el partido número 1000 en la historia de los Mundiales. Es una cifra muy especial y me alegra que se celebre precisamente allí", aseveró Ramos.

Ramos es uno de los embajadores de FIFA invitados para esta justa mundialista.

El central, quien fuera multicampeón con el Real Madrid, celebró que una de las ciudades sedes de la Copa del Mundo en México, donde el fútbol se vive con tanta pasión albergará más tarde el partido que protagonizarán Túnez y Japón.

"Sigamos disfrutando del fútbol, del ambiente que se vive en cada estadio y de todo lo que nace del encuentro entre culturas y emociones. Sigamos disfrutando del Mundial", señaló.

Sergio Ramos, de 40 años, jugó entre 2024 y 2025 para los Rayados de Monterrey, equipo de la liga del fútbol mexicano que tiene como casa el estadio Ciudad de Monterrey, uno de los más modernos y eficientes del país.

El Mundial 2026 alcanza un hito histórico: el partido número mil se disputa este sábado

A casi un siglo del inicio del torneo, Japón y Túnez serán los protagonistas de un hito reservado para los libros de historia del Mundial.

Otros conceptos de Sergio Ramos  

El exseleccionado español destacó la pasión con la que la gente en Monterrey vive el futbol, el cariño que brindan a los futbolistas y lo grandioso del inmueble.

Ramos también recordó lo que para él significó vestir la playera de la 'Furia Roja' en su etapa como futbolista.

"He tenido la inmensa suerte de disputar cuatro Mundiales y de ganar el título en 2010. Sentir el apoyo de todo un país siempre supone una responsabilidad, pero también un privilegio y un motivo de orgullo", subrayó.

"Recuerdo perfectamente cómo la gente salió a la calle para celebrarlo. Había un ambiente increíble y una sensación de unión en el país que nunca antes había visto. Fue un momento inolvidable", concluyó.

Foto embed
Sergio Ramos: Foto: Rayados del Monterrey

*Información EFE. 

Etiquetas
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