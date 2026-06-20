Vinícius revela las claves de la mejoría de Brasil

Tras liderar el triunfo de Brasil por 3-0 ante Haití con un gol y una asistencia, Vinícius Júnior destacó la influencia de Carlo Ancelotti y explicó las claves de la notable mejoría de la Canarinha.

La selección de Brasil dio un paso firme en el Mundial 2026 al imponerse por 3-0 a Haití, en un encuentro en el que Vinícius Júnior brilló con luz propia y fue elegido como el mejor jugador del partido. Tras la victoria, el delantero destacó que uno de los factores de su destacada actuación fue seguir las indicaciones tácticas del seleccionador Carlo Ancelotti, quien le pidió desempeñarse en una posición diferente a la habitual. El atacante reconoció que esa decisión resultó determinante para el rendimiento colectivo e individual de la Canarinha.

"Hoy jugué en una posición diferente. El míster me pidió jugar por dentro, entre dos zagueros. No juego mucho por allí, pero siempre que el míster me lo pide y tengo que jugar ahí, marco goles. Tengo que escucharle más. Seguramente cuando llegue al vestuario va a decir que entiende mucho de fútbol", comentó Vinícius entre risas al término del encuentro. El futbolista del Real Madrid explicó que la confianza del entrenador y la adaptación táctica fueron claves para que Brasil mostrara una versión más sólida y efectiva en comparación con su debut en el torneo.

Vinícius es clave para Brasil

El extremo también señaló que la victoria frente a Haití aporta tranquilidad y confianza al grupo de cara a los próximos compromisos. "El primer partido fue totalmente diferente por la presión del debut, pero todo el mundo estaba más leve hoy, el campo también ayudó a nuestro fútbol y esperamos seguir así y mejorar, que es lo más importante", afirmó. Asimismo, destacó que el equipo sigue creciendo dentro de la competición y que el objetivo es continuar evolucionando para afrontar con mejores sensaciones el duelo ante Escocia, correspondiente a la última jornada del Grupo C.

A nivel personal, Vinícius aseguró atravesar uno de los mejores momentos de su carrera. "Siempre soñé estar al 100 % en la mejor competición del mundo y hacer gol y dar asistencia es muy importante porque me da confianza para el próximo partido. Espero seguir así y hacer mejores partidos", expresó.

Además, mostró su preocupación por la lesión de Raphinha, quien abandonó el campo con molestias musculares antes del descanso. "Estoy muy triste por él porque sufrir una lesión siempre es muy complicado. Y más Raphinha, que es un jugador muy importante para nosotros. Esperemos que no sea nada y pueda seguir con nosotros hasta el final de la Copa del Mundo", concluyó.

Etiquetas