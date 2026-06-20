 Vinícius revela las claves de la mejoría de Brasil
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Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Medio Tiempo
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Vinícius revela las claves de la mejoría de Brasil

por Christoper Chang
Vinícius celebra ante Haití en Philadelphia - EFE
Vinícius celebra ante Haití en Philadelphia / FOTO: Agencia EFE

Tras liderar el triunfo de Brasil por 3-0 ante Haití con un gol y una asistencia, Vinícius Júnior destacó la influencia de Carlo Ancelotti y explicó las claves de la notable mejoría de la Canarinha.

La selección de Brasil dio un paso firme en el Mundial 2026 al imponerse por 3-0 a Haití, en un encuentro en el que Vinícius Júnior brilló con luz propia y fue elegido como el mejor jugador del partido. Tras la victoria, el delantero destacó que uno de los factores de su destacada actuación fue seguir las indicaciones tácticas del seleccionador Carlo Ancelotti, quien le pidió desempeñarse en una posición diferente a la habitual. El atacante reconoció que esa decisión resultó determinante para el rendimiento colectivo e individual de la Canarinha.

"Hoy jugué en una posición diferente. El míster me pidió jugar por dentro, entre dos zagueros. No juego mucho por allí, pero siempre que el míster me lo pide y tengo que jugar ahí, marco goles. Tengo que escucharle más. Seguramente cuando llegue al vestuario va a decir que entiende mucho de fútbol", comentó Vinícius entre risas al término del encuentro. El futbolista del Real Madrid explicó que la confianza del entrenador y la adaptación táctica fueron claves para que Brasil mostrara una versión más sólida y efectiva en comparación con su debut en el torneo.

Vinícius es clave para Brasil

El extremo también señaló que la victoria frente a Haití aporta tranquilidad y confianza al grupo de cara a los próximos compromisos. "El primer partido fue totalmente diferente por la presión del debut, pero todo el mundo estaba más leve hoy, el campo también ayudó a nuestro fútbol y esperamos seguir así y mejorar, que es lo más importante", afirmó. Asimismo, destacó que el equipo sigue creciendo dentro de la competición y que el objetivo es continuar evolucionando para afrontar con mejores sensaciones el duelo ante Escocia, correspondiente a la última jornada del Grupo C.

A nivel personal, Vinícius aseguró atravesar uno de los mejores momentos de su carrera. "Siempre soñé estar al 100 % en la mejor competición del mundo y hacer gol y dar asistencia es muy importante porque me da confianza para el próximo partido. Espero seguir así y hacer mejores partidos", expresó.

Además, mostró su preocupación por la lesión de Raphinha, quien abandonó el campo con molestias musculares antes del descanso. "Estoy muy triste por él porque sufrir una lesión siempre es muy complicado. Y más Raphinha, que es un jugador muy importante para nosotros. Esperemos que no sea nada y pueda seguir con nosotros hasta el final de la Copa del Mundo", concluyó.

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