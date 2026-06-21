¡Su musa! La ardiente pareja del arquero de Curazao que ha dejado sin aliento a sus fans

Mientras Eloy Room se convierte en uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026, miles de aficionados también han puesto sus ojos en la espectacular mujer.

El arquero de Curazao, Eloy Room, se ha convertido en uno de los nombres más comentados del Mundial 2026. Sus impresionantes actuaciones bajo los tres palos han despertado la admiración de aficionados de todo el mundo, pero no es el único aspecto de su vida que está generando conversación en redes sociales.

La atención también se ha centrado en su pareja, la modelo e influencer serbia Zorana Jovanovic, quien ha cautivado a miles de seguidores con sus publicaciones y su presencia en redes sociales. Sus fotografías y apariciones públicas junto al guardameta han provocado una ola de comentarios entre los aficionados que siguen de cerca la participación de Curazao en la máxima cita del fútbol.

Diversos medios internacionales han destacado que la pareja se ha convertido en una de las más llamativas del torneo. Sin embargo, mientras Zorana atrae miradas fuera del campo, Eloy Room sigue escribiendo una historia memorable dentro de él.

El experimentado guardameta de 37 años nació en los Países Bajos, pero decidió representar a Curazao gracias a sus raíces familiares. A lo largo de su carrera defendió los colores de clubes como Vitesse, PSV Eindhoven y Columbus Crew, donde conquistó la MLS Cup, antes de incorporarse al Miami FC.

Más del arquero Curazao

Room también es uno de los futbolistas más importantes en la historia de la selección curazoleña. Desde su debut internacional en 2015 se convirtió en una pieza fundamental para el crecimiento del combinado caribeño y fue uno de los líderes de la histórica clasificación al Mundial 2026.

Su nombre alcanzó una dimensión aún mayor durante el torneo después de protagonizar una actuación histórica frente a Ecuador.

¡Más de 20 tarjetas! Video viral del partido más violento en un mundial Un video que circula con fuerza en redes sociales ha vuelto a poner en el centro de la conversación uno de los encuentros más polémicos.

El arquero realizó 15 atajadas y fue la gran figura del empate sin goles que permitió a Curazao sumar el primer punto mundialista de su historia. La actuación fue catalogada como una de las mejores exhibiciones de un portero del mundial, llegando incluso a establecer un récord de salvadas en un partido de 90 minutos.

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