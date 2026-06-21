¡Su musa! La ardiente pareja del arquero de Curazao que ha dejado sin aliento a sus fans

 Conoce a la Musa del Arquero de Curazao que Deja Sin Aliento
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03 Spain Spain Saudi Arabia Saudi Arabia 00
medio tiempo
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Medio Tiempo
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

¡Su musa! La ardiente pareja del arquero de Curazao que ha dejado sin aliento a sus fans

por Monica Avila
Curazao, Curazao
Curazao / FOTO: Curazao

Mientras Eloy Room se convierte en uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026, miles de aficionados también han puesto sus ojos en la espectacular mujer.

El arquero de Curazao, Eloy Room, se ha convertido en uno de los nombres más comentados del Mundial 2026. Sus impresionantes actuaciones bajo los tres palos han despertado la admiración de aficionados de todo el mundo, pero no es el único aspecto de su vida que está generando conversación en redes sociales.

La atención también se ha centrado en su pareja, la modelo e influencer serbia Zorana Jovanovic, quien ha cautivado a miles de seguidores con sus publicaciones y su presencia en redes sociales. Sus fotografías y apariciones públicas junto al guardameta han provocado una ola de comentarios entre los aficionados que siguen de cerca la participación de Curazao en la máxima cita del fútbol.

Diversos medios internacionales han destacado que la pareja se ha convertido en una de las más llamativas del torneo. Sin embargo, mientras Zorana atrae miradas fuera del campo, Eloy Room sigue escribiendo una historia memorable dentro de él.

El experimentado guardameta de 37 años nació en los Países Bajos, pero decidió representar a Curazao gracias a sus raíces familiares.  A lo largo de su carrera defendió los colores de clubes como Vitesse, PSV Eindhoven y Columbus Crew, donde conquistó la MLS Cup, antes de incorporarse al Miami FC.

Más del arquero Curazao

Room también es uno de los futbolistas más importantes en la historia de la selección curazoleña.  Desde su debut internacional en 2015 se convirtió en una pieza fundamental para el crecimiento del combinado caribeño y fue uno de los líderes de la histórica clasificación al Mundial 2026.

Su nombre alcanzó una dimensión aún mayor durante el torneo después de protagonizar una actuación histórica frente a Ecuador.

¡Más de 20 tarjetas! Video viral del partido más violento en un mundial

Un video que circula con fuerza en redes sociales ha vuelto a poner en el centro de la conversación uno de los encuentros más polémicos.

El arquero realizó 15 atajadas y fue la gran figura del empate sin goles que permitió a Curazao sumar el primer punto mundialista de su historia.  La actuación fue catalogada como una de las mejores exhibiciones de un portero del mundial, llegando incluso a establecer un récord de salvadas en un partido de 90 minutos.

Etiquetas
FútbolMundial 2026Curazaopareja famosaEloy RoomZorana Jovanovic

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