¡Más de 20 tarjetas! Video viral del partido más violento en un mundial

 Más de 20 Tarjetas: Partido Más Violento en Mundial
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03 Spain Spain Saudi Arabia Saudi Arabia 00
medio tiempo
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Medio Tiempo
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

¡Más de 20 tarjetas! Video viral del partido más violento en un mundial

por Monica Avila
Mundial, Mundial
Mundial / FOTO: Mundial

Un video que circula con fuerza en redes sociales ha vuelto a poner en el centro de la conversación uno de los encuentros más polémicos.

Mientras el Mundial 2026 acapara la atención de millones de aficionados, un video viral en redes ha rescatado un episodio que muchos consideran el partido más violento en la historia de los Mundiales. Se trata del recordado enfrentamiento entre Portugal y Países Bajos en los octavos de final del Mundial de Alemania 2006, un duelo que pasó a la historia como la famosa "Batalla de Núremberg".

A pesar de haber transcurrido dos décadas desde aquel encuentro, las imágenes siguen sorprendiendo a nuevas generaciones de aficionados por la cantidad de faltas, discusiones y sanciones disciplinarias que se registraron durante los 90 minutos. El partido, disputado el 25 de junio de 2006 en el estadio Frankenstadion de Núremberg, terminó con victoria de Portugal por 1-0 gracias a un gol de Maniche.

Sin embargo, el resultado quedó completamente eclipsado por el caótico desarrollo del encuentro y las constantes interrupciones provocadas por la dureza de las acciones. El árbitro ruso Valentín Ivanov tuvo una de las noches más agitadas que se recuerdan de los mundiales.

Durante el compromiso mostró un total de 16 tarjetas amarillas y 4 tarjetas rojas, para un impresionante registro de 20 tarjetas, una cifra que aún figura como récord en un torneo internacional.

Más Mundial más caotico

Entre los expulsados estuvieron Costinha y Deco por parte de Portugal, así como Khalid Boulahrouz y Giovanni van Bronckhorst por el lado neerlandés.  Las entradas fuertes, empujones y reclamos fueron constantes durante todo el encuentro, al punto de que varios futbolistas terminaron enfrentándose verbalmente en repetidas ocasiones.

¿Cuántos millones de seguidores perdió João Neves tras hablar de Cristiano Ronaldo?

Lo que parecía una declaración inocente terminó convirtiéndose en una tormenta digital para João Neves.

La repercusión fue tan grande que el partido recibió el apodo de "Batalla de Núremberg", nombre con el que todavía es recordado por aficionados y medios deportivos de todo el mundo. Incluso los propios organizadores lo incluyeron años después entre los momentos más memorables y controvertidos de la historia de los Mundiales.

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