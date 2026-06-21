¡Más de 20 tarjetas! Video viral del partido más violento en un mundial

Un video que circula con fuerza en redes sociales ha vuelto a poner en el centro de la conversación uno de los encuentros más polémicos.

Mientras el Mundial 2026 acapara la atención de millones de aficionados, un video viral en redes ha rescatado un episodio que muchos consideran el partido más violento en la historia de los Mundiales. Se trata del recordado enfrentamiento entre Portugal y Países Bajos en los octavos de final del Mundial de Alemania 2006, un duelo que pasó a la historia como la famosa "Batalla de Núremberg".

A pesar de haber transcurrido dos décadas desde aquel encuentro, las imágenes siguen sorprendiendo a nuevas generaciones de aficionados por la cantidad de faltas, discusiones y sanciones disciplinarias que se registraron durante los 90 minutos. El partido, disputado el 25 de junio de 2006 en el estadio Frankenstadion de Núremberg, terminó con victoria de Portugal por 1-0 gracias a un gol de Maniche.

Sin embargo, el resultado quedó completamente eclipsado por el caótico desarrollo del encuentro y las constantes interrupciones provocadas por la dureza de las acciones. El árbitro ruso Valentín Ivanov tuvo una de las noches más agitadas que se recuerdan de los mundiales.

Durante el compromiso mostró un total de 16 tarjetas amarillas y 4 tarjetas rojas, para un impresionante registro de 20 tarjetas, una cifra que aún figura como récord en un torneo internacional.

Más Mundial más caotico

Entre los expulsados estuvieron Costinha y Deco por parte de Portugal, así como Khalid Boulahrouz y Giovanni van Bronckhorst por el lado neerlandés. Las entradas fuertes, empujones y reclamos fueron constantes durante todo el encuentro, al punto de que varios futbolistas terminaron enfrentándose verbalmente en repetidas ocasiones.

¿Cuántos millones de seguidores perdió João Neves tras hablar de Cristiano Ronaldo? Lo que parecía una declaración inocente terminó convirtiéndose en una tormenta digital para João Neves.

La repercusión fue tan grande que el partido recibió el apodo de "Batalla de Núremberg", nombre con el que todavía es recordado por aficionados y medios deportivos de todo el mundo. Incluso los propios organizadores lo incluyeron años después entre los momentos más memorables y controvertidos de la historia de los Mundiales.

Etiquetas