¿Cuántos millones de seguidores perdió João Neves tras hablar de Cristiano Ronaldo?

Lo que parecía una declaración inocente terminó convirtiéndose en una tormenta digital para João Neves.

El nombre de João Neves se convirtió en tendencia mundial en las últimas horas, pero no precisamente por su actuación dentro del terreno de juego. El joven mediocampista de Portugal ha sido protagonista de una intensa polémica en redes sociales luego de unas declaraciones sobre Cristiano Ronaldo.

Las palabras del futbolista fueron interpretadas por muchos aficionados como una falta de respeto hacia el histórico capitán luso. Todo ocurrió después del empate 1-1 entre Portugal y la República Democrática del Congo en el Mundial 2026.

Tras el encuentro, Neves fue consultado sobre el rendimiento de Cristiano Ronaldo, quien nuevamente fue objeto de críticas por su desempeño en el partido. En su respuesta, el futbolista del PSG destacó todo lo que Cristiano ha hecho por Portugal y por el fútbol mundial, pero aseguró que actualmente es "un jugador más" dentro del grupo y que, como todos, está para ayudar al equipo.

Aunque el mensaje parecía estar orientado a resaltar el espíritu colectivo de la selección, muchos seguidores de Ronaldo lo interpretaron de manera negativa. La reacción en redes sociales fue inmediata. Miles de comentarios inundaron las publicaciones de João Neves en Instagram y otras plataformas.

João Neves contra Cristiano Ronaldo

Diversos medios internacionales reportaron que sus perfiles fueron objeto de críticas masivas, mientras que algunos aficionados incluso dirigieron mensajes contra su novia, la actriz portuguesa Madalena Aragão. Además, en redes comenzó a circular la versión de que el joven volante habría perdido millones de seguidores en cuestión de días.

Algunas publicaciones llegaron a afirmar que el descenso rondaba los dos millones de cuentas, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la cifra exacta. La controversia fue tan grande que el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, salió públicamente a defender a Neves.

¡La precaria situación que está pasando la selección de Senegal en el Mundial 2026! Sin lugar a duda, la selección africana atraviesa una inesperada crisis en pleno Mundial 2026.

El técnico aseguró que las declaraciones fueron malinterpretadas y recordó que nadie dentro de la selección cuestiona la importancia histórica de Cristiano Ronaldo. Mientras tanto, la situación sigue generando debate entre los aficionados portugueses. Algunos consideran que João Neves simplemente quiso destacar la unión del grupo,

Etiquetas