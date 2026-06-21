¡La precaria situación que está pasando la selección de Senegal en el Mundial 2026!

Sin lugar a duda, la selección africana atraviesa una inesperada crisis en pleno Mundial 2026.

La selección de Senegal vive uno de los momentos más complicados de su historia reciente justo cuando disputa el Mundial 2026. Lo que debía ser una participación enfocada en lo deportivo se ha visto opacado por una serie de problemas internos.

Lo anterior tiene problemas que involucran salarios pendientes, desacuerdos con la Federación Senegalesa de Fútbol, inconformidad con las condiciones de alojamiento y más. Diversos medios africanos e internacionales revelaron que existe un fuerte malestar dentro del plantel de los llamados "Leones de Teranga".

El principal motivo son los premios económicos que, según los futbolistas, aún no han sido pagados por parte de la federación. Los reclamos corresponden tanto a la participación en la Copa Africana de Naciones como a la clasificación al Mundial 2026.

La situación ha generado tensión dentro de la concentración senegalesa, especialmente porque varios jugadores consideran que los compromisos económicos adquiridos por los dirigentes debieron cumplirse antes del inicio de la Copa del Mundo. Pero los problemas no terminan allí. Los futbolistas también han expresado su descontento con el hotel donde se hospeda la delegación en Estados Unidos.

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Distintos reportes señalan que consideran las instalaciones demasiado austeras para una selección que participa en el torneo más importante del planeta. También hubo quejas sobre los campos de entrenamiento y otros aspectos logísticos de la concentración.

Otro de los puntos que más llamó la atención entre los aficionados fue el relacionado con la alimentación. Según los informes, varios integrantes del plantel calificaron la comida disponible como insuficiente para las exigencias de una competencia de alto rendimiento.

El detalle de Harry Kane, capitán de Inglaterra con Guatemala que pocos esperaban El capitán de Inglaterra, Harry Kane, dedicó unas palabras especiales a Guatemala durante la inauguración de un innovador espacio de entretenimiento futbolístico.

La situación habría llegado a tal punto que algunos jugadores optaron por comprar comida por su cuenta o pedir alimentos fuera del hotel para complementar su dieta diaria. A todo esto se suma el caso del entrenador Pape Thiaw. El seleccionador estaría dirigiendo al equipo sin un contrato formal vigente y, además, acumularía varios meses sin recibir salario.

Las versiones indican que el técnico tendría alrededor de cinco meses de pagos atrasados, un escenario que ha causado sorpresa dentro y fuera del fútbol africano.

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