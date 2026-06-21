¡La precaria situación que está pasando la selección de Senegal en el Mundial 2026!

 Situación Crítica de Senegal en el Mundial 2026
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03 Spain Spain Saudi Arabia Saudi Arabia 00
medio tiempo
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Medio Tiempo
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

¡La precaria situación que está pasando la selección de Senegal en el Mundial 2026!

por Monica Avila
Senegal conmemora el título de la Copa de África tras su revocación - Selección de Senegal
Senegal conmemora el título de la Copa de África tras su revocación / FOTO: Selección de Senegal

Sin lugar a duda, la selección africana atraviesa una inesperada crisis en pleno Mundial 2026.

La selección de Senegal vive uno de los momentos más complicados de su historia reciente justo cuando disputa el Mundial 2026.  Lo que debía ser una participación enfocada en lo deportivo se ha visto opacado por una serie de problemas internos.

Lo anterior tiene problemas que involucran salarios pendientes, desacuerdos con la Federación Senegalesa de Fútbol, inconformidad con las condiciones de alojamiento y más. Diversos medios africanos e internacionales revelaron que existe un fuerte malestar dentro del plantel de los llamados "Leones de Teranga".

El principal motivo son los premios económicos que, según los futbolistas, aún no han sido pagados por parte de la federación.  Los reclamos corresponden tanto a la participación en la Copa Africana de Naciones como a la clasificación al Mundial 2026.

La situación ha generado tensión dentro de la concentración senegalesa, especialmente porque varios jugadores consideran que los compromisos económicos adquiridos por los dirigentes debieron cumplirse antes del inicio de la Copa del Mundo. Pero los problemas no terminan allí. Los futbolistas también han expresado su descontento con el hotel donde se hospeda la delegación en Estados Unidos.

Más de la selección de Senegal

Distintos reportes señalan que consideran las instalaciones demasiado austeras para una selección que participa en el torneo más importante del planeta.  También hubo quejas sobre los campos de entrenamiento y otros aspectos logísticos de la concentración.

Otro de los puntos que más llamó la atención entre los aficionados fue el relacionado con la alimentación.  Según los informes, varios integrantes del plantel calificaron la comida disponible como insuficiente para las exigencias de una competencia de alto rendimiento.

El detalle de Harry Kane, capitán de Inglaterra con Guatemala que pocos esperaban

El capitán de Inglaterra, Harry Kane, dedicó unas palabras especiales a Guatemala durante la inauguración de un innovador espacio de entretenimiento futbolístico.

La situación habría llegado a tal punto que algunos jugadores optaron por comprar comida por su cuenta o pedir alimentos fuera del hotel para complementar su dieta diaria. A todo esto se suma el caso del entrenador Pape Thiaw. El seleccionador estaría dirigiendo al equipo sin un contrato formal vigente y, además, acumularía varios meses sin recibir salario.

Las versiones indican que el técnico tendría alrededor de cinco meses de pagos atrasados, un escenario que ha causado sorpresa dentro y fuera del fútbol africano.

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