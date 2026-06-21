El detalle de Harry Kane, capitán de Inglaterra con Guatemala que pocos esperaban

 Harry Kane y Guatemala: El Detalle Inesperado del Capitán
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medio tiempo
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Medio Tiempo
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

El detalle de Harry Kane, capitán de Inglaterra con Guatemala que pocos esperaban

por Monica Avila
Harry Kane celebra su primer título como futbolista profesional
Harry Kane celebra su primer título como futbolista profesional / FOTO: EFE

El capitán de Inglaterra, Harry Kane, dedicó unas palabras especiales a Guatemala durante la inauguración de un innovador espacio de entretenimiento futbolístico.

La pasión por el fútbol en Guatemala recibió un reconocimiento especial desde Europa, el capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, dedicó un emotivo mensaje a los aficionados guatemaltecos. Lo anterior con motivo de la apertura de un nuevo espacio de entretenimiento inspirado en el deporte más popular del mundo.

El delantero inglés envió un saludo en video en el que felicitó a Guatemala por la llegada de esta innovadora propuesta y alentó a los seguidores del fútbol a disfrutar de una experiencia distinta, combinando competencia, tecnología y diversión. "Hola, soy Harry Kane. Solo quería enviar una gran felicitación por la apertura. A todos los aficionados al fútbol de Guatemala, prepárense para jugar, competir y experimentar el fútbol de una manera completamente nueva", expresó el goleador.

@tocasocialgt

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿El capitán de Inglaterra y figura del momento en el Mundial, Harry Kane envía un saludo especial a TOCA Social Guatemala 🇬🇹 Una leyenda del fútbol celebrando una nueva forma de vivir el juego: donde todos pueden jugar, compartir y disfrutar la experiencia TOCA. ⚽✨ 🔥 The game is calling. Are you ready to play?

♬ original sound - tocasocialgt - tocasocialgt

Las palabras del atacante generaron entusiasmo entre los seguidores del balompié, especialmente porque Kane es una de las máximas figuras de Inglaterra y uno de los delanteros más reconocidos del fútbol mundial en la actualidad. El proyecto busca ofrecer una nueva forma de vivir el fútbol mediante juegos inmersivos, desafíos interactivos, eventos especiales, gastronomía y la transmisión de partidos.

Mientras tanto, la selección de Inglaterra atraviesa un gran momento en los partidos del Mundial 2026.  El equipo dirigido por Gareth Southgate comenzó su participación con una victoria por 4-2 sobre Croacia, resultado que lo colocó entre los líderes del Grupo L y confirmó su condición de candidato para avanzar a la siguiente ronda.

Más del capitán de Inglaterra

El próximo desafío de los ingleses será el 23 de junio frente a Ghana, en un duelo que podría ser clave para asegurar su clasificación.

Manuel Neuer, arquero de Alemania recibe inesperado obsequio de Guatemala y causa revuelo

En plena recta final de su carrera con Alemania, Manuel Neuer recibió un inesperado regalo con sello guatemalteco.

Posteriormente cerrarán la fase de grupos ante Panamá. Con figuras como Harry Kane liderando el ataque, Inglaterra busca mantener el paso perfecto y seguir consolidándose como una de las selecciones más fuertes del torneo.

Etiquetas
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