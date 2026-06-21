El detalle de Harry Kane, capitán de Inglaterra con Guatemala que pocos esperaban

El capitán de Inglaterra, Harry Kane, dedicó unas palabras especiales a Guatemala durante la inauguración de un innovador espacio de entretenimiento futbolístico.

La pasión por el fútbol en Guatemala recibió un reconocimiento especial desde Europa, el capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, dedicó un emotivo mensaje a los aficionados guatemaltecos. Lo anterior con motivo de la apertura de un nuevo espacio de entretenimiento inspirado en el deporte más popular del mundo.

El delantero inglés envió un saludo en video en el que felicitó a Guatemala por la llegada de esta innovadora propuesta y alentó a los seguidores del fútbol a disfrutar de una experiencia distinta, combinando competencia, tecnología y diversión. "Hola, soy Harry Kane. Solo quería enviar una gran felicitación por la apertura. A todos los aficionados al fútbol de Guatemala, prepárense para jugar, competir y experimentar el fútbol de una manera completamente nueva", expresó el goleador.

@tocasocialgt 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿El capitán de Inglaterra y figura del momento en el Mundial, Harry Kane envía un saludo especial a TOCA Social Guatemala 🇬🇹 Una leyenda del fútbol celebrando una nueva forma de vivir el juego: donde todos pueden jugar, compartir y disfrutar la experiencia TOCA. ⚽✨ 🔥 The game is calling. Are you ready to play? ♬ original sound - tocasocialgt - tocasocialgt

Las palabras del atacante generaron entusiasmo entre los seguidores del balompié, especialmente porque Kane es una de las máximas figuras de Inglaterra y uno de los delanteros más reconocidos del fútbol mundial en la actualidad. El proyecto busca ofrecer una nueva forma de vivir el fútbol mediante juegos inmersivos, desafíos interactivos, eventos especiales, gastronomía y la transmisión de partidos.

Mientras tanto, la selección de Inglaterra atraviesa un gran momento en los partidos del Mundial 2026. El equipo dirigido por Gareth Southgate comenzó su participación con una victoria por 4-2 sobre Croacia, resultado que lo colocó entre los líderes del Grupo L y confirmó su condición de candidato para avanzar a la siguiente ronda.

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El próximo desafío de los ingleses será el 23 de junio frente a Ghana, en un duelo que podría ser clave para asegurar su clasificación.

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Posteriormente cerrarán la fase de grupos ante Panamá. Con figuras como Harry Kane liderando el ataque, Inglaterra busca mantener el paso perfecto y seguir consolidándose como una de las selecciones más fuertes del torneo.

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