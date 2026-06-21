España busca prolongar una tradición ganadora frente a Arabia Saudita

La Roja necesita ganar para encaminar su clasificación en el Mundial 2026 y llega respaldada por tres triunfos en igual número de enfrentamientos contra los saudíes.

La selección de España afronta este domingo un partido decisivo en el Mundial 2026 con un dato que alimenta el optimismo. La Roja nunca ha perdido ante Arabia Saudita y buscará mantener ese pleno de victorias cuando ambas selecciones se enfrenten en la segunda jornada del Grupo H.

El empate sin goles ante Cabo Verde en el debut dejó a España con la obligación de sumar tres puntos para no comprometer sus opciones de clasificación. Del otro lado estará una Arabia Saudí que también aspira a dar un paso importante hacia la siguiente ronda.

La historia; sin embargo, juega a favor del conjunto español. Los dos equipos se han enfrentado en tres ocasiones y todas terminaron con triunfo de España.

El primer antecedente se remonta al Mundial de Alemania 2006. Curiosamente, también fue dentro del Grupo H. El 23 de junio de aquel año, el equipo dirigido por Luis Aragonés derrotó 1-0 a Arabia Saudita gracias a un cabezazo de Juanito Gutiérrez en el Fritz-Walter Stadion de Kaiserslautern.

Aquel encuentro contó con nombres que marcarían una época en el fútbol español. Andrés Iniesta, Cesc Fàbregas, Xavi Hernández, Fernando Torres y David Villa formaban parte de una generación que años después conquistaría Europa y el mundo.

Cuatro años más tarde, en la preparación para el Mundial de Sudáfrica 2010, ambas selecciones volvieron a verse las caras. España se impuso por 3-2 en un amistoso disputado en Innsbruck, Austria.

David Villa y Xabi Alonso adelantaron a los españoles, pero Arabia Saudita reaccionó y llegó a empatar el encuentro. Finalmente, Fernando Llorente apareció en los minutos finales para sellar la victoria de un equipo que semanas después levantaría la Copa del Mundo.

El último precedente llegó en septiembre de 2012, cuando la selección dirigida por Vicente del Bosque goleó 5-0 a los sauditas en Pontevedra.

Santi Cazorla abrió el marcador y luego llegaron los tantos de Pedro Rodríguez, autor de un doblete, Xavi Hernández y David Villa para completar una contundente exhibición de la generación más exitosa en la historia del futbol español.

En total, España suma tres victorias en tres partidos ante Arabia Saudita, con nueve goles a favor y apenas dos en contra. Ahora, catorce años después del último enfrentamiento, ambos equipos vuelven a encontrarse en un escenario mucho más exigente. Para España, la estadística representa un respaldo.

Para Arabia Saudita, una oportunidad de romper una historia que hasta ahora ha sido completamente favorable para la Roja. Con información de EFE

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