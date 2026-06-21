España busca prolongar una tradición ganadora frente a Arabia Saudita

 España Aspira a Mantener su Racha Victoriosa Contra Arabia
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Norway France Senegal Iraq
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Argentina Austria Jordan Algeria
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Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Medio Tiempo
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

España busca prolongar una tradición ganadora frente a Arabia Saudita

por Amilcar Avila
Juanito, junto a Raúl, tras su gol a Arabia Saudita en el Mundial de Alemania 2006, EFE
Juanito, junto a Raúl, tras su gol a Arabia Saudita en el Mundial de Alemania 2006 / FOTO: EFE

La Roja necesita ganar para encaminar su clasificación en el Mundial 2026 y llega respaldada por tres triunfos en igual número de enfrentamientos contra los saudíes.

La selección de España afronta este domingo un partido decisivo en el Mundial 2026 con un dato que alimenta el optimismo. La Roja nunca ha perdido ante Arabia Saudita y buscará mantener ese pleno de victorias cuando ambas selecciones se enfrenten en la segunda jornada del Grupo H.

El empate sin goles ante Cabo Verde en el debut dejó a España con la obligación de sumar tres puntos para no comprometer sus opciones de clasificación. Del otro lado estará una Arabia Saudí que también aspira a dar un paso importante hacia la siguiente ronda.

La historia; sin embargo, juega a favor del conjunto español. Los dos equipos se han enfrentado en tres ocasiones y todas terminaron con triunfo de España.

El primer antecedente se remonta al Mundial de Alemania 2006. Curiosamente, también fue dentro del Grupo H. El 23 de junio de aquel año, el equipo dirigido por Luis Aragonés derrotó 1-0 a Arabia Saudita gracias a un cabezazo de Juanito Gutiérrez en el Fritz-Walter Stadion de Kaiserslautern.

Aquel encuentro contó con nombres que marcarían una época en el fútbol español. Andrés Iniesta, Cesc Fàbregas, Xavi Hernández, Fernando Torres y David Villa formaban parte de una generación que años después conquistaría Europa y el mundo.

Cuatro años más tarde, en la preparación para el Mundial de Sudáfrica 2010, ambas selecciones volvieron a verse las caras. España se impuso por 3-2 en un amistoso disputado en Innsbruck, Austria.

David Villa y Xabi Alonso adelantaron a los españoles, pero Arabia Saudita reaccionó y llegó a empatar el encuentro. Finalmente, Fernando Llorente apareció en los minutos finales para sellar la victoria de un equipo que semanas después levantaría la Copa del Mundo.

El último precedente llegó en septiembre de 2012, cuando la selección dirigida por Vicente del Bosque goleó 5-0 a los sauditas en Pontevedra.

Santi Cazorla abrió el marcador y luego llegaron los tantos de Pedro Rodríguez, autor de un doblete, Xavi Hernández y David Villa para completar una contundente exhibición de la generación más exitosa en la historia del futbol español.

En total, España suma tres victorias en tres partidos ante Arabia Saudita, con nueve goles a favor y apenas dos en contra. Ahora, catorce años después del último enfrentamiento, ambos equipos vuelven a encontrarse en un escenario mucho más exigente. Para España, la estadística representa un respaldo.

Para Arabia Saudita, una oportunidad de romper una historia que hasta ahora ha sido completamente favorable para la Roja. Con información de EFE

Etiquetas
EspañaArabia SauditaMundial 2026Destacadas

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