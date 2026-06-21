La otra goleada del Inglaterra-Croacia: 45 mil 349 cervezas en un solo día

 Récord: 45,349 cervezas en el Inglaterra-Croacia
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medio tiempo
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Argentina Austria Jordan Algeria
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Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
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Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Medio Tiempo
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

La otra goleada del Inglaterra-Croacia: 45 mil 349 cervezas en un solo día

por Amilcar Avila
Aficionados de Inglaterra celebran la victoria en su debut en el Mundial 2026 contra Croacia., EFE
Aficionados de Inglaterra celebran la victoria en su debut en el Mundial 2026 contra Croacia. / FOTO: EFE

Un bar junto al AT&T Stadium de Arlington rompió todos sus récords de ventas durante el partido mundialista, superando incluso cifras habituales de los playoffs de los Dallas Cowboys.

Mientras Inglaterra derrotaba 4-2 a Croacia en uno de los partidos más atractivos de la primera jornada del Mundial 2026, otra marca histórica se registraba fuera de la cancha.

El complejo de entretenimiento Texas Live!, ubicado a pocos pasos del AT&T Stadium de Arlington, informó que vendió 45,349 cervezas en una sola jornada, una cifra sin precedentes para el establecimiento y que refleja el enorme impacto económico y social que está teniendo la Copa del Mundo en Estados Unidos.

La cantidad fue tan elevada que, según responsables del local, superó incluso los niveles de venta que suelen alcanzarse durante algunos partidos de playoffs de los Dallas Cowboys, una de las franquicias deportivas más populares y rentables de Estados Unidos.

El fenómeno estuvo impulsado por la llegada masiva de aficionados de Inglaterra y de Croacia, que comenzaron a concentrarse desde horas antes del encuentro. Las altas temperaturas registradas en Texas también contribuyeron a que miles de seguidores buscaran refugio en bares, restaurantes y zonas climatizadas cercanas al estadio.

La presencia de los seguidores de Inglaterra fue especialmente notable. Miles de aficionados de los Tres Leones invadieron Arlington y Dallas en los días previos al partido, convirtiendo la ciudad en una auténtica fiesta futbolera. Los cánticos tradicionales ingleses, las camisetas blancas y el ambiente festivo dominaron las calles de la zona.

Otro establecimiento que se vio desbordado fue el Londoner Pub, de temática británica, donde se vendieron alrededor de 5,000 cervezas en una sola noche. De acuerdo con reportes locales, la afluencia fue tan grande que los responsables del local tuvieron dificultades para desalojar a los clientes al cierre.

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Seguidores de Inglaterra durante la victoria 4-2 frente a Croacia. - EFE

La cifra de Texas Live! se ha convertido en una de las curiosidades más llamativas de los primeros días del Mundial. Mientras los jugadores luchaban por los tres puntos sobre el césped, miles de aficionados protagonizaban su propia competición fuera del estadio, dejando una huella que va más allá del resultado deportivo.

El Inglaterra contra Croacia terminó con victoria inglesa por 4-2 ante más de 70 mil espectadores en el AT&T Stadium, pero para muchos comerciantes de Arlington el verdadero triunfo llegó en las barras y cajas registradoras.

Apenas han transcurrido los primeros días del Mundial 2026, pero el récord de 45,349 cervezas ya apunta a convertirse en una de las estadísticas más sorprendentes de todo el torneo.

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Celebración de Inglaterra ante Croacia en el Mundial 2026 - Agencia EFE
Etiquetas
InglaterraCroaciaMundial 2026cervezasDestacadas

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