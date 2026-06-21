La otra goleada del Inglaterra-Croacia: 45 mil 349 cervezas en un solo día

Un bar junto al AT&T Stadium de Arlington rompió todos sus récords de ventas durante el partido mundialista, superando incluso cifras habituales de los playoffs de los Dallas Cowboys.

Mientras Inglaterra derrotaba 4-2 a Croacia en uno de los partidos más atractivos de la primera jornada del Mundial 2026, otra marca histórica se registraba fuera de la cancha.

El complejo de entretenimiento Texas Live!, ubicado a pocos pasos del AT&T Stadium de Arlington, informó que vendió 45,349 cervezas en una sola jornada, una cifra sin precedentes para el establecimiento y que refleja el enorme impacto económico y social que está teniendo la Copa del Mundo en Estados Unidos.

La cantidad fue tan elevada que, según responsables del local, superó incluso los niveles de venta que suelen alcanzarse durante algunos partidos de playoffs de los Dallas Cowboys, una de las franquicias deportivas más populares y rentables de Estados Unidos.

El fenómeno estuvo impulsado por la llegada masiva de aficionados de Inglaterra y de Croacia, que comenzaron a concentrarse desde horas antes del encuentro. Las altas temperaturas registradas en Texas también contribuyeron a que miles de seguidores buscaran refugio en bares, restaurantes y zonas climatizadas cercanas al estadio.

La presencia de los seguidores de Inglaterra fue especialmente notable. Miles de aficionados de los Tres Leones invadieron Arlington y Dallas en los días previos al partido, convirtiendo la ciudad en una auténtica fiesta futbolera. Los cánticos tradicionales ingleses, las camisetas blancas y el ambiente festivo dominaron las calles de la zona.

Otro establecimiento que se vio desbordado fue el Londoner Pub, de temática británica, donde se vendieron alrededor de 5,000 cervezas en una sola noche. De acuerdo con reportes locales, la afluencia fue tan grande que los responsables del local tuvieron dificultades para desalojar a los clientes al cierre.

Seguidores de Inglaterra durante la victoria 4-2 frente a Croacia. - EFE

La cifra de Texas Live! se ha convertido en una de las curiosidades más llamativas de los primeros días del Mundial. Mientras los jugadores luchaban por los tres puntos sobre el césped, miles de aficionados protagonizaban su propia competición fuera del estadio, dejando una huella que va más allá del resultado deportivo.

El Inglaterra contra Croacia terminó con victoria inglesa por 4-2 ante más de 70 mil espectadores en el AT&T Stadium, pero para muchos comerciantes de Arlington el verdadero triunfo llegó en las barras y cajas registradoras.

Apenas han transcurrido los primeros días del Mundial 2026, pero el récord de 45,349 cervezas ya apunta a convertirse en una de las estadísticas más sorprendentes de todo el torneo.

Celebración de Inglaterra ante Croacia en el Mundial 2026 - Agencia EFE

Etiquetas