Lukaku renace con Bélgica: del calvario de las lesiones al Mundial 2026

 Romelu Lukaku: Su regreso con Bélgica en el Mundial
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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
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Czech Republic CRZ
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Mexico MEX
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Switzerland SWI
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13/06 16:00 HS
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Finalizado
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Finalizado
Scotland SCO
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Finalizado
Morocco MOR
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
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Finalizado
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Finalizado
USA USA
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Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
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Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
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Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
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15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
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Spain SPA
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Saudi Arabia SAA
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Uruguay URU
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Saudi Arabia SAA
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26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
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Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
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Finalizado
England ENG
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Croatia CRO
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27/06 15:00 HS
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Lukaku renace con Bélgica: del calvario de las lesiones al Mundial 2026

por Amilcar Avila
Lukaku es considerado una de las máximas leyendas del futbol de Bélgica., EFE
Lukaku es considerado una de las máximas leyendas del futbol de Bélgica. / FOTO: EFE

El máximo goleador de la historia de los Diablos Rojos llegó al torneo tras jugar apenas 64 minutos con el Nápoles durante toda la temporada, pero ya volvió a demostrar su influencia con la selección.

Romelu Lukaku sabe lo que es superar obstáculos. Máximo goleador histórico de Bélgica con 90 tantos en 129 partidos, el delantero aterrizó en el Mundial 2026 después de una de las temporadas más complicadas de su carrera, marcada por las lesiones y la falta de continuidad.

El atacante del Nápoles apenas disputó 64 minutos con su club durante toda la campaña. Entre problemas físicos y largos periodos de inactividad, estuvo ausente en 44 encuentros y no pudo tener el protagonismo esperado en un equipo que terminó cediendo terreno en la lucha por el título de la Serie A.

Su estreno en la temporada no llegó hasta el 25 de enero, cuando ingresó durante once minutos ante la Juventus. Desde entonces apenas acumuló siete apariciones oficiales, ninguna como titular, antes de volver a detenerse por los problemas físicos.

Pese a ese panorama, el seleccionador belga Rudi García nunca dudó de su importancia para el equipo nacional.

"Hablamos del '9' de la selección, del máximo goleador histórico de Bélgica. Es un jugador importante en cuanto a liderazgo y no podíamos hacer una lista sin Lukaku", explicó el técnico cuando anunció la convocatoria para el Mundial.

El principal objetivo era recuperar físicamente al delantero. Bélgica comenzó a trabajar con él semanas antes del torneo y los primeros indicios fueron alentadores. Lukaku sumó minutos en los amistosos ante Croacia y Túnez, e incluso volvió a celebrar un gol antes del viaje a Norteamérica.

Su impacto se trasladó rápidamente al Mundial. En el debut frente a Egipto ingresó en el minuto 66 y apenas necesitó unos segundos para hacerse notar. En su primera acción ofensiva provocó el gol en propia puerta que significó el empate para los Diablos Rojos.

La jugada confirmó lo que Bélgica había echado de menos durante meses: la presencia de un delantero capaz de condicionar a las defensas rivales con una sola intervención.

Aunque todavía no está preparado para disputar los 90 minutos, Lukaku sigue siendo una pieza diferencial. El propio Rudi García reconoció que actualmente está para jugar alrededor de media hora por partido mientras completa su puesta a punto. 

Sus compañeros también valoran el aporte que ofrece dentro del campo. Leandro Trossard destacó que Bélgica gana una alternativa diferente cuando el delantero está disponible.

"Sabemos lo que Romelu puede hacer. Puede aguantar el balón para la transición hacia el ataque. Jugar con él es diferente, pero es una ventaja tenerlo en reserva", señaló el futbolista del Arsenal.

Ahora, mientras Bélgica busca avanzar en el Mundial 2026, Lukaku afronta una nueva oportunidad para escribir otro capítulo en su carrera. Después de meses marcados por las lesiones y la incertidumbre, el goleador parece haber encontrado en la selección el escenario ideal para volver a empezar.

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Romelu Lukaku es el delantero estelar y máximo goleador histórico de la selección de fútbol de Bélgica - @BelRedDevils
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