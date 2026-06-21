Niña con parálisis cerebral cumple su sueño junto a James Rodríguez

 Niña con parálisis cerebral conoce a James Rodríguez
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01 New Zealand New Zealand Egypt Egypt 03
90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Iran Belgium New Zealand Egypt
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
89
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Niña con parálisis cerebral cumple su sueño junto a James Rodríguez

por Sandy Sandoval
James Rodríguez y Molly, Redes sociales
James Rodríguez y Molly / FOTO: Redes sociales

Molly, una niña con parálisis cerebral, logró conocer a James Rodríguez y entregar pulseras de la suerte a integrantes de la Selección Colombia durante el Mundial 2026.

El Mundial 2026 continúa regalando historias que trascienden el futbol. Más allá de los goles, las victorias y las emociones deportivas, hay momentos que recuerdan el verdadero poder del deporte para inspirar, unir y transformar vidas.

Uno de esos episodios tuvo como protagonista a Molly, una niña que vive con parálisis cerebral y que cumplió uno de los mayores sueños de su vida al conocer a varios integrantes de la Selección Colombia, incluido su máximo referente, James Rodríguez.

El emotivo encuentro quedó inmortalizado en fotografías y videos compartidos en redes sociales, donde miles de aficionados reaccionaron con mensajes de admiración y cariño.

Un sueño que parecía imposible

La historia fue compartida por el padre de Molly, quien relató la emoción que significó para su hija poder acercarse a uno de sus grandes ídolos.

En una publicación difundida en redes sociales, explicó que detrás de aquella fotografía existían años de ilusión, esperanza y perseverancia. "Hay fotografías que valen más que mil palabras. Esta es una de ellas", escribió.

Según relató, Molly siempre soñó con conocer a James Rodríguez, uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente del futbol colombiano.

El anhelo finalmente se hizo realidad durante la estancia de la Selección Colombia en México, donde la niña pudo compartir unos minutos con el mediocampista y otros integrantes del plantel nacional.

Las pulseras de la suerte

Pero el encuentro no se limitó a una fotografía. Molly también entregó pulseras de la suerte elaboradas especialmente para los jugadores colombianos.

El gesto fue recibido con cariño por parte de los futbolistas, quienes dedicaron tiempo para conversar, tomarse fotografías y compartir un momento inolvidable con la pequeña aficionada.

Las pulseras se convirtieron rápidamente en un símbolo de apoyo y buenos deseos para la selección cafetera durante su participación en la Copa del Mundo.

El detalle emocionó tanto a los jugadores como a los aficionados que siguieron la historia a través de las redes sociales.

La reacción de James Rodríguez

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la respuesta de James Rodríguez. Además de posar sonriente junto a Molly, el futbolista respondió públicamente a una de las publicaciones relacionadas con el encuentro.

"Gracias por la pulsera Molly, mucho amor para ti", escribió el capitán colombiano.

Foto embed
Molly y James Rodríguez - Redes sociales

El mensaje generó miles de reacciones y fue celebrado por seguidores de la selección, quienes destacaron la cercanía y sensibilidad mostrada por el futbolista. Para la familia de Molly, el gesto representó un recuerdo que conservarán para toda la vida.

¿Quién es Molly?

Aunque su historia se hizo viral recientemente gracias al encuentro con la Selección Colombia, Molly ya era conocida por muchas personas cercanas debido a su espíritu alegre y su pasión por el futbol.

A pesar de vivir con parálisis cerebral, la pequeña ha demostrado una enorme fortaleza para enfrentar los desafíos diarios y mantener intacta su ilusión por cumplir sus sueños.

Su historia se convirtió rápidamente en una fuente de inspiración para miles de usuarios que destacaron su valentía y optimismo.

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