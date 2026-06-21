Niña con parálisis cerebral cumple su sueño junto a James Rodríguez

Molly, una niña con parálisis cerebral, logró conocer a James Rodríguez y entregar pulseras de la suerte a integrantes de la Selección Colombia durante el Mundial 2026.

El Mundial 2026 continúa regalando historias que trascienden el futbol. Más allá de los goles, las victorias y las emociones deportivas, hay momentos que recuerdan el verdadero poder del deporte para inspirar, unir y transformar vidas.

Uno de esos episodios tuvo como protagonista a Molly, una niña que vive con parálisis cerebral y que cumplió uno de los mayores sueños de su vida al conocer a varios integrantes de la Selección Colombia, incluido su máximo referente, James Rodríguez.

El emotivo encuentro quedó inmortalizado en fotografías y videos compartidos en redes sociales, donde miles de aficionados reaccionaron con mensajes de admiración y cariño.

Un sueño que parecía imposible

La historia fue compartida por el padre de Molly, quien relató la emoción que significó para su hija poder acercarse a uno de sus grandes ídolos.

En una publicación difundida en redes sociales, explicó que detrás de aquella fotografía existían años de ilusión, esperanza y perseverancia. "Hay fotografías que valen más que mil palabras. Esta es una de ellas", escribió.

Según relató, Molly siempre soñó con conocer a James Rodríguez, uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente del futbol colombiano.

El anhelo finalmente se hizo realidad durante la estancia de la Selección Colombia en México, donde la niña pudo compartir unos minutos con el mediocampista y otros integrantes del plantel nacional.

Las pulseras de la suerte

Pero el encuentro no se limitó a una fotografía. Molly también entregó pulseras de la suerte elaboradas especialmente para los jugadores colombianos.

El gesto fue recibido con cariño por parte de los futbolistas, quienes dedicaron tiempo para conversar, tomarse fotografías y compartir un momento inolvidable con la pequeña aficionada.

Las pulseras se convirtieron rápidamente en un símbolo de apoyo y buenos deseos para la selección cafetera durante su participación en la Copa del Mundo.

El detalle emocionó tanto a los jugadores como a los aficionados que siguieron la historia a través de las redes sociales.

La reacción de James Rodríguez

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la respuesta de James Rodríguez. Además de posar sonriente junto a Molly, el futbolista respondió públicamente a una de las publicaciones relacionadas con el encuentro.

"Gracias por la pulsera Molly, mucho amor para ti", escribió el capitán colombiano.

Molly y James Rodríguez - Redes sociales

El mensaje generó miles de reacciones y fue celebrado por seguidores de la selección, quienes destacaron la cercanía y sensibilidad mostrada por el futbolista. Para la familia de Molly, el gesto representó un recuerdo que conservarán para toda la vida.

¿Quién es Molly?

Aunque su historia se hizo viral recientemente gracias al encuentro con la Selección Colombia, Molly ya era conocida por muchas personas cercanas debido a su espíritu alegre y su pasión por el futbol.

A pesar de vivir con parálisis cerebral, la pequeña ha demostrado una enorme fortaleza para enfrentar los desafíos diarios y mantener intacta su ilusión por cumplir sus sueños.

Su historia se convirtió rápidamente en una fuente de inspiración para miles de usuarios que destacaron su valentía y optimismo.

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