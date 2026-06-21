El primer gol de Yamal en el Mundial 2026 rompió un récord de Messi

 Gol de Yamal en el Mundial 2026 rompió un récord de Messi
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
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Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Bosnia & Herzegovina BHO
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Canada CAN
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Finalizado
Switzerland SWI
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Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
74
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

El primer gol de Yamal en el Mundial 2026 rompió un récord de Messi

por Oliver Paniagua
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espana-arabia-2 / FOTO:

El atacante de 18 años fue el encargado de abrir el marcador en la goleada de España por 4-0 sobre Arabia Saudita.

Lamine Yamal sigue escribiendo su nombre en la historia del futbol mundial. El joven delantero español marcó este domingo su primer gol en una Copa del Mundo y, de paso, superó un registro que durante casi dos décadas perteneció a Lionel Messi.

El atacante de 18 años fue el encargado de abrir el marcador en la goleada de España por 4-0 sobre Arabia Saudita, en partido correspondiente al Grupo H del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

La anotación llegó apenas a los 10 minutos de juego, luego de un centro rasante enviado desde el sector izquierdo por Mikel Oyarzábal. Yamal apareció sin marca en el segundo palo y solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red ante la mirada de los defensores saudíes, que no lograron despejar el peligro.

Con 18 años y 344 días, el futbolista del Barcelona se convirtió en el octavo jugador más joven en marcar un gol en la historia de las Copas del Mundo y dejó atrás a Lionel Messi en ese apartado estadístico. El capitán argentino había conseguido su primer tanto mundialista con 18 años y 357 días durante el Mundial de Alemania 2006, cuando anotó frente a Serbia y Montenegro.

Yamal no es el futbolista más joven en marcar en el Mundial 2026 

Sin embargo, Yamal no es el futbolista más joven en marcar en la presente edición del torneo. Ese registro le pertenece al senegalés Ibrahim Mbaye, quien convirtió con 18 años y 145 días en la derrota de Senegal ante Francia en la primera jornada.

El partido ante Arabia Saudita también representó el estreno de Yamal como titular en la Copa del Mundo, luego de haber ingresado desde el banquillo en el debut frente a Cabo Verde debido a una reciente lesión muscular.

España dominó el encuentro de principio a fin y selló su primera victoria en el certamen con un doblete de Mikel Oyarzábal y un autogol de Hassan Al Tambakti. Con este resultado, la selección dirigida por Luis de la Fuente asumió provisionalmente el liderato del Grupo H y ahora se prepara para enfrentar a Uruguay en la última jornada de la fase de grupos.

España convence, golea y se acerca a los dieciseisavos de final

España dejó atrás las dudas de su estreno mundialista y respondió con autoridad al golear 4-0 a Arabia Saudita para asumir el liderato provisional del Grupo H.
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