El primer gol de Yamal en el Mundial 2026 rompió un récord de Messi

El atacante de 18 años fue el encargado de abrir el marcador en la goleada de España por 4-0 sobre Arabia Saudita.

Lamine Yamal sigue escribiendo su nombre en la historia del futbol mundial. El joven delantero español marcó este domingo su primer gol en una Copa del Mundo y, de paso, superó un registro que durante casi dos décadas perteneció a Lionel Messi.

El atacante de 18 años fue el encargado de abrir el marcador en la goleada de España por 4-0 sobre Arabia Saudita, en partido correspondiente al Grupo H del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

La anotación llegó apenas a los 10 minutos de juego, luego de un centro rasante enviado desde el sector izquierdo por Mikel Oyarzábal. Yamal apareció sin marca en el segundo palo y solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red ante la mirada de los defensores saudíes, que no lograron despejar el peligro.

Con 18 años y 344 días, el futbolista del Barcelona se convirtió en el octavo jugador más joven en marcar un gol en la historia de las Copas del Mundo y dejó atrás a Lionel Messi en ese apartado estadístico. El capitán argentino había conseguido su primer tanto mundialista con 18 años y 357 días durante el Mundial de Alemania 2006, cuando anotó frente a Serbia y Montenegro.

Yamal no es el futbolista más joven en marcar en el Mundial 2026

Sin embargo, Yamal no es el futbolista más joven en marcar en la presente edición del torneo. Ese registro le pertenece al senegalés Ibrahim Mbaye, quien convirtió con 18 años y 145 días en la derrota de Senegal ante Francia en la primera jornada.

El partido ante Arabia Saudita también representó el estreno de Yamal como titular en la Copa del Mundo, luego de haber ingresado desde el banquillo en el debut frente a Cabo Verde debido a una reciente lesión muscular.

España dominó el encuentro de principio a fin y selló su primera victoria en el certamen con un doblete de Mikel Oyarzábal y un autogol de Hassan Al Tambakti. Con este resultado, la selección dirigida por Luis de la Fuente asumió provisionalmente el liderato del Grupo H y ahora se prepara para enfrentar a Uruguay en la última jornada de la fase de grupos.

España convence, golea y se acerca a los dieciseisavos de final España dejó atrás las dudas de su estreno mundialista y respondió con autoridad al golear 4-0 a Arabia Saudita para asumir el liderato provisional del Grupo H.

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