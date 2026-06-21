EN VIVO. Minuto a minuto del España vs. Arabia Saudita

Sigue el minuto a minuto de España vs Arabia Saudita y no te pierdas ningún detalle del duelo correspondiente al Grupo H.
España y Arabia Saudita se enfrentan este sábado en Atlanta por la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026, en un duelo que podría comenzar a marcar el rumbo de una de las zonas más equilibradas y abiertas del torneo. Ninguno de los dos seleccionados logró sumar de a tres en su estreno, por lo que los puntos en disputa adquieren una relevancia especial en la lucha por los boletos a la siguiente ronda. La expectativa es alta, ya que ambos equipos saben que un triunfo les permitiría dar un paso importante hacia los octavos de final.
La selección española llega tras un inesperado empate sin goles frente a la debutante Cabo Verde, resultado que dejó más dudas que certezas en la 'Roja' pese a su dominio territorial durante gran parte del encuentro. Por su parte, Arabia Saudita igualó 1-1 ante Uruguay luego de adelantarse en el marcador, aunque no pudo sostener la ventaja hasta el final. Con todos los equipos del Grupo H todavía muy cerca en la clasificación, cada punto vale oro y este enfrentamiento en Atlanta promete ser uno de los más determinantes de la fase de grupos.
Minuto a minuto del España vs. Arabia Saudita
Incidencias del partido
Goles
-
10'Lamine Yamal (1 - 0)
-
21'M. Oyarzabal (2 - 0)
-
24'M. Oyarzabal (3 - 0)
Tarjetas
-
30'S. Al Dawsari - tarjeta amarilla
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Spain
-
15/06Spain 0 - 0 Cape Verde
World Cup | Finalizado
-
09/06Peru 1 - 3 Spain
Friendlies | Finalizado
-
04/06Spain 1 - 1 Iraq
Friendlies | Finalizado
-
31/03Spain 0 - 0 Egypt
Friendlies | Finalizado
-
27/03Spain 3 - 0 Serbia
Friendlies | Finalizado
Últimos de Saudi Arabia
-
16/06Saudi Arabia 1 - 1 Uruguay
World Cup | Finalizado
-
10/06Saudi Arabia 0 - 0 Senegal
Friendlies | Finalizado
-
06/06Puerto Rico 0 - 3 Saudi Arabia
Friendlies | Finalizado
-
31/05Ecuador 2 - 1 Saudi Arabia
Friendlies | Finalizado
-
31/05Ecuador 2 - 1 Saudi Arabia
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Unai Simón
- Pedro Porro
- Pau Cubarsí
- Aymeric Laporte
- Marc Cucurella
- Dani Olmo
- Rodri
- Pedri
- Lamine Yamal
- Mikel Oyarzabal
- Alex Baena
- Mohammed Al-Owais
- Saud Abdulhamid
- Abdulelah Al-Amri
- Ali Lajami
- Hassan Altambakti
- Moteb Al-Harbi
- Musab Al Juwayr
- Abdullah Al-Khaibari
- Nasser Al-Dawsari
- Salem Al-Dawsari
- Firas Al-Buraikan