EN VIVO. Minuto a minuto del España vs. Arabia Saudita

Sigue el minuto a minuto de España vs Arabia Saudita y no te pierdas ningún detalle del duelo correspondiente al Grupo H.

España y Arabia Saudita se enfrentan este sábado en Atlanta por la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026, en un duelo que podría comenzar a marcar el rumbo de una de las zonas más equilibradas y abiertas del torneo. Ninguno de los dos seleccionados logró sumar de a tres en su estreno, por lo que los puntos en disputa adquieren una relevancia especial en la lucha por los boletos a la siguiente ronda. La expectativa es alta, ya que ambos equipos saben que un triunfo les permitiría dar un paso importante hacia los octavos de final.

La selección española llega tras un inesperado empate sin goles frente a la debutante Cabo Verde, resultado que dejó más dudas que certezas en la 'Roja' pese a su dominio territorial durante gran parte del encuentro. Por su parte, Arabia Saudita igualó 1-1 ante Uruguay luego de adelantarse en el marcador, aunque no pudo sostener la ventaja hasta el final. Con todos los equipos del Grupo H todavía muy cerca en la clasificación, cada punto vale oro y este enfrentamiento en Atlanta promete ser uno de los más determinantes de la fase de grupos.

Minuto a minuto del España vs. Arabia Saudita

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Spain Sistema: 4-3-3 Estado: medio tiempo 3 - 0 Actualizar marcador Saudi Arabia Sistema: 5-4-1 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 2 Árbitro Raphael Claus, Brazil Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 10' Gol de Lamine Yamal. Spain deja el marcador 1 - 0 21' Gol de M. Oyarzabal. Spain deja el marcador 2 - 0 24' Gol de M. Oyarzabal. Spain deja el marcador 3 - 0 30' S. Al Dawsari ve tarjeta amarilla Goles 10' Lamine Yamal (1 - 0)

21' M. Oyarzabal (2 - 0)

24' M. Oyarzabal (3 - 0) Tarjetas 30' S. Al Dawsari - tarjeta amarilla Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Spain 15/06 Spain 0 - 0 Cape Verde

World Cup | Finalizado

09/06 Peru 1 - 3 Spain

Friendlies | Finalizado

04/06 Spain 1 - 1 Iraq

Friendlies | Finalizado

31/03 Spain 0 - 0 Egypt

Friendlies | Finalizado

27/03 Spain 3 - 0 Serbia

Friendlies | Finalizado Últimos de Saudi Arabia 16/06 Saudi Arabia 1 - 1 Uruguay

World Cup | Finalizado

10/06 Saudi Arabia 0 - 0 Senegal

Friendlies | Finalizado

06/06 Puerto Rico 0 - 3 Saudi Arabia

Friendlies | Finalizado

31/05 Ecuador 2 - 1 Saudi Arabia

Friendlies | Finalizado

31/05 Ecuador 2 - 1 Saudi Arabia

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Spain Saudi Arabia 4 Tiros de esquina 1 5 Saques de banda 8 3 Tiros libres 3 1 Saques de meta 13 0 Penal 0 0 Cambio 0 87 Ataques 29 60 Ataques peligrosos 8 5 Remates al arco 0 12 Remates desviados 2 17 Remates totales 1 5 Remates a puerta 0 11 Remates fuera 1 1 Remates bloqueados 0 8 Remates dentro del área 0 9 Remates fuera del área 1 2 Faltas 1 0 Fuera de juego 1 73% Posesión 27% 0 Tarjetas amarillas 1 0 Atajadas 2 368 Pases totales 144 336 Pases precisos 101 Alineaciones Spain Spain Unai Simón

Pedro Porro

Pau Cubarsí

Aymeric Laporte

Marc Cucurella

Dani Olmo

Rodri

Pedri

Lamine Yamal

Mikel Oyarzabal

Alex Baena Saudi Arabia Saudi Arabia Mohammed Al-Owais

Saud Abdulhamid

Abdulelah Al-Amri

Ali Lajami

Hassan Altambakti

Moteb Al-Harbi

Musab Al Juwayr

Abdullah Al-Khaibari

Nasser Al-Dawsari

Salem Al-Dawsari

Firas Al-Buraikan

Etiquetas