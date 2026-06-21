EN VIVO: Minuto a minuto del Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

Estas son las estadísticas en tiempo real del duelo entre uruguayos y caboverdianos que se juega en Miami (Estados Unidos).

La selección de Uruguay busca estrenar su casillero de victorias en el Mundial 2026 a expensas de Cabo Verde, selección sorpresa de la primera jornada al empatar sin goles con España con una soberbia actuación de su guardameta Josimar Dias ‘Vozinha', y que ahora quiere más.

El Hard Rock Stadium de Miami, con capacidad para 65.000 espectadores, será el escenario del partido a partir de las 18.00 horas (22.00 GMT), mismo estadio donde la Celeste empató 1-1 con Arabia Saudí en el debut.

Ese encuentro dejó dos caras bien distintas de Uruguay. Una demasiado precipitada en la primera mitad, que se saldó con un gol saudí, y otra mucho más sólida en la segunda con la que logró igualar y rozar los tres puntos.

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Uruguay Sistema: 4-1-4-1 Minuto: 89' 2 - 2 Actualizar marcador Cape Verde Sistema: 4-1-4-1 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 2 Árbitro Espen Eskas, Norway Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 5' S. Lopes Cabral ve tarjeta amarilla 20' R. Bentancur ve tarjeta amarilla 21' Gol de K. Lenini. Cape Verde deja el marcador 0 - 1 44' Gol de M. Araujo. Uruguay deja el marcador 1 - 1 45+6' Gol de A. Canobbio. Uruguay deja el marcador 2 - 1 46' Cambio en Cape Verde: T. Arcanjo por D. Duarte 58' M. Olivera ve tarjeta amarilla 58' Cambio en Cape Verde: Benchimol por N. Da Costa 58' Cambio en Cape Verde: G. Rodrigues por H. Varela 61' Gol de H. Varela. Cape Verde deja el marcador 2 - 2 70' Cambio en Uruguay: M. Ugarte por N. de la Cruz 70' Cambio en Uruguay: F. Vinas por D. Nunez 71' Cambio en Cape Verde: K. Lenini por L. Duarte 80' Cambio en Cape Verde: J. Monteiro por Y. Semedo 82' Cambio en Uruguay: M. Araujo por B. Rodriguez Goles 21' K. Lenini (0 - 1)

44' M. Araujo (1 - 1)

45+6' A. Canobbio (2 - 1)

61' H. Varela (2 - 2) Tarjetas 5' S. Lopes Cabral - tarjeta amarilla

20' R. Bentancur - tarjeta amarilla

58' M. Olivera - tarjeta amarilla Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Uruguay 16/06 Saudi Arabia 1 - 1 Uruguay

World Cup | Finalizado

31/03 Algeria 0 - 0 Uruguay

Friendlies | Finalizado

27/03 England 1 - 1 Uruguay

Friendlies | Finalizado

19/11 USA 5 - 1 Uruguay

Friendlies | Finalizado

16/11 Mexico 0 - 0 Uruguay

Friendlies | Finalizado Últimos de Cape Verde 15/06 Spain 0 - 0 Cape Verde

World Cup | Finalizado

06/06 Cape Verde 3 - 0 Bermuda

Friendlies | Finalizado

31/05 Cape Verde 3 - 0 Serbia

Friendlies | Finalizado

27/03 Chile 4 - 2 Cape Verde

Fifa Series - Group Stage | Finalizado

13/10 Cape Verde 3 - 0 Eswatini

CAF World Cup Qualifiers | Finalizado Estadísticas generales Uruguay Cape Verde 7 Tiros de esquina 3 29 Saques de banda 16 3 Tiros libres 11 3 Saques de meta 10 0 Penal 0 3 Cambio 5 115 Ataques 69 77 Ataques peligrosos 13 2 Remates al arco 2 13 Remates desviados 5 13 Remates totales 7 2 Remates a puerta 2 6 Remates fuera 4 5 Remates bloqueados 1 6 Remates dentro del área 1 7 Remates fuera del área 6 8 Faltas 3 3 Fuera de juego 0 66% Posesión 34% 2 Tarjetas amarillas 1 475 Pases totales 247 399 Pases precisos 183 Alineaciones Uruguay Uruguay Fernando Muslera

Guillermo Varela

Sebastián Cáceres

Mathías Olivera

Juan Sanabria

Manuel Ugarte

Agustín Canobbio

Rodrigo Bentancur

Federico Valverde

Maximiliano Araújo

Federico Viñas Cape Verde Cape Verde Vozinha

Steven Moreira

Pico

Diney Borges

Sidny Lopes Cabral

Kevin Lenini

Ryan Mendes

Telmo Arcanjo

Jamiro Monteiro

Garry Rodrigues

Gilson Tavares

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