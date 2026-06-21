EN VIVO: Minuto a minuto del Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

Estas son las estadísticas en tiempo real del duelo entre uruguayos y caboverdianos que se juega en Miami (Estados Unidos).
La selección de Uruguay busca estrenar su casillero de victorias en el Mundial 2026 a expensas de Cabo Verde, selección sorpresa de la primera jornada al empatar sin goles con España con una soberbia actuación de su guardameta Josimar Dias ‘Vozinha', y que ahora quiere más.
El Hard Rock Stadium de Miami, con capacidad para 65.000 espectadores, será el escenario del partido a partir de las 18.00 horas (22.00 GMT), mismo estadio donde la Celeste empató 1-1 con Arabia Saudí en el debut.
Ese encuentro dejó dos caras bien distintas de Uruguay. Una demasiado precipitada en la primera mitad, que se saldó con un gol saudí, y otra mucho más sólida en la segunda con la que logró igualar y rozar los tres puntos.
Incidencias del partido
Goles
-
21'K. Lenini (0 - 1)
-
44'M. Araujo (1 - 1)
-
45+6'A. Canobbio (2 - 1)
-
61'H. Varela (2 - 2)
Tarjetas
-
5'S. Lopes Cabral - tarjeta amarilla
-
20'R. Bentancur - tarjeta amarilla
-
58'M. Olivera - tarjeta amarilla
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Uruguay
-
16/06Saudi Arabia 1 - 1 Uruguay
World Cup | Finalizado
-
31/03Algeria 0 - 0 Uruguay
Friendlies | Finalizado
-
27/03England 1 - 1 Uruguay
Friendlies | Finalizado
-
19/11USA 5 - 1 Uruguay
Friendlies | Finalizado
-
16/11Mexico 0 - 0 Uruguay
Friendlies | Finalizado
Últimos de Cape Verde
-
15/06Spain 0 - 0 Cape Verde
World Cup | Finalizado
-
06/06Cape Verde 3 - 0 Bermuda
Friendlies | Finalizado
-
31/05Cape Verde 3 - 0 Serbia
Friendlies | Finalizado
-
27/03Chile 4 - 2 Cape Verde
Fifa Series - Group Stage | Finalizado
-
13/10Cape Verde 3 - 0 Eswatini
CAF World Cup Qualifiers | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Fernando Muslera
- Guillermo Varela
- Sebastián Cáceres
- Mathías Olivera
- Juan Sanabria
- Manuel Ugarte
- Agustín Canobbio
- Rodrigo Bentancur
- Federico Valverde
- Maximiliano Araújo
- Federico Viñas
- Vozinha
- Steven Moreira
- Pico
- Diney Borges
- Sidny Lopes Cabral
- Kevin Lenini
- Ryan Mendes
- Telmo Arcanjo
- Jamiro Monteiro
- Garry Rodrigues
- Gilson Tavares