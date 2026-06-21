EN VIVO: Minuto a minuto del Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

 EN VIVO: Minuto a minuto del Uruguay vs. Cabo Verde
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02 Uruguay Uruguay Cape Verde Cape Verde 02
90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Iran Belgium New Zealand Egypt
Grupo H
Spain Uruguay Saudi Arabia Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay New Zealand
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
89
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

EN VIVO: Minuto a minuto del Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

por Oscar Coronado
EN VIVO: Minuto a minuto del Uruguay vs. Cabo Verde
EN VIVO: Minuto a minuto del Uruguay vs. Cabo Verde / FOTO: EU Digital

Estas son las estadísticas en tiempo real del duelo entre uruguayos y caboverdianos que se juega en Miami (Estados Unidos).

La selección de Uruguay busca estrenar su casillero de victorias en el Mundial 2026 a expensas de Cabo Verde, selección sorpresa de la primera jornada al empatar sin goles con España con una soberbia actuación de su guardameta Josimar Dias ‘Vozinha', y que ahora quiere más.

El Hard Rock Stadium de Miami, con capacidad para 65.000 espectadores, será el escenario del partido a partir de las 18.00 horas (22.00 GMT), mismo estadio donde la Celeste empató 1-1 con Arabia Saudí en el debut.

Ese encuentro dejó dos caras bien distintas de Uruguay. Una demasiado precipitada en la primera mitad, que se saldó con un gol saudí, y otra mucho más sólida en la segunda con la que logró igualar y rozar los tres puntos.

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Uruguay
Sistema: 4-1-4-1
Minuto: 89'
2 - 2
21/06/2026 - 16:00
Actualizar marcador
Cape Verde
Sistema: 4-1-4-1
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 2
Árbitro
Espen Eskas, Norway

Incidencias del partido

5'
card
S. Lopes Cabral ve tarjeta amarilla
20'
card
R. Bentancur ve tarjeta amarilla
21'
goal
Gol de K. Lenini. Cape Verde deja el marcador 0 - 1
44'
goal
Gol de M. Araujo. Uruguay deja el marcador 1 - 1
45+6'
goal
Gol de A. Canobbio. Uruguay deja el marcador 2 - 1
46'
cambio
Cambio en Cape Verde: T. Arcanjo por D. Duarte
58'
card
M. Olivera ve tarjeta amarilla
58'
cambio
Cambio en Cape Verde: Benchimol por N. Da Costa
58'
cambio
Cambio en Cape Verde: G. Rodrigues por H. Varela
61'
goal
Gol de H. Varela. Cape Verde deja el marcador 2 - 2
70'
cambio
Cambio en Uruguay: M. Ugarte por N. de la Cruz
70'
cambio
Cambio en Uruguay: F. Vinas por D. Nunez
71'
cambio
Cambio en Cape Verde: K. Lenini por L. Duarte
80'
cambio
Cambio en Cape Verde: J. Monteiro por Y. Semedo
82'
cambio
Cambio en Uruguay: M. Araujo por B. Rodriguez

Goles

  • 21'
    Gol
    K. Lenini (0 - 1)
  • 44'
    Gol
    M. Araujo (1 - 1)
  • 45+6'
    Gol
    A. Canobbio (2 - 1)
  • 61'
    Gol
    H. Varela (2 - 2)

Tarjetas

  • 5'
    Tarjeta
    S. Lopes Cabral - tarjeta amarilla
  • 20'
    Tarjeta
    R. Bentancur - tarjeta amarilla
  • 58'
    Tarjeta
    M. Olivera - tarjeta amarilla

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Uruguay

  • 16/06
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia 1 - 1 Uruguay
    World Cup | Finalizado
  • 31/03
    Algeria
    Algeria 0 - 0 Uruguay
    Friendlies | Finalizado
  • 27/03
    England
    England 1 - 1 Uruguay
    Friendlies | Finalizado
  • 19/11
    USA
    USA 5 - 1 Uruguay
    Friendlies | Finalizado
  • 16/11
    Mexico
    Mexico 0 - 0 Uruguay
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Cape Verde

  • 15/06
    Spain
    Spain 0 - 0 Cape Verde
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    Cape Verde
    Cape Verde 3 - 0 Bermuda
    Friendlies | Finalizado
  • 31/05
    Cape Verde
    Cape Verde 3 - 0 Serbia
    Friendlies | Finalizado
  • 27/03
    Chile
    Chile 4 - 2 Cape Verde
    Fifa Series - Group Stage | Finalizado
  • 13/10
    Cape Verde
    Cape Verde 3 - 0 Eswatini
    CAF World Cup Qualifiers | Finalizado

Estadísticas generales

Uruguay
Cape Verde
7
Tiros de esquina
3
29
Saques de banda
16
3
Tiros libres
11
3
Saques de meta
10
0
Penal
0
3
Cambio
5
115
Ataques
69
77
Ataques peligrosos
13
2
Remates al arco
2
13
Remates desviados
5
13
Remates totales
7
2
Remates a puerta
2
6
Remates fuera
4
5
Remates bloqueados
1
6
Remates dentro del área
1
7
Remates fuera del área
6
8
Faltas
3
3
Fuera de juego
0
66%
Posesión
34%
2
Tarjetas amarillas
1
475
Pases totales
247
399
Pases precisos
183

Alineaciones

Uruguay
  • Fernando Muslera
  • Guillermo Varela
  • Sebastián Cáceres
  • Mathías Olivera
  • Juan Sanabria
  • Manuel Ugarte
  • Agustín Canobbio
  • Rodrigo Bentancur
  • Federico Valverde
  • Maximiliano Araújo
  • Federico Viñas
Cape Verde
  • Vozinha
  • Steven Moreira
  • Pico
  • Diney Borges
  • Sidny Lopes Cabral
  • Kevin Lenini
  • Ryan Mendes
  • Telmo Arcanjo
  • Jamiro Monteiro
  • Garry Rodrigues
  • Gilson Tavares
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