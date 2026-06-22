Aficionado de Cabo Verde sorprende en el Mundial con camiseta de Municipal

Nadie lo esperaba: un aficionado caboverdiano apareció en una entrevista internacional vistiendo la camiseta del actual campeón de Guatemala.

La Copa Mundial de 2026 continúa dejando historias memorables tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Una de las selecciones que ha llamado la atención en el torneo es Cabo Verde, que ha logrado competir de igual a igual en uno de los grupos más exigentes de la competición. En su debut consiguió un valioso empate frente a España y posteriormente volvió a sumar ante Uruguay, resultados que mantienen vivo el sueño de avanzar a los dieciseisavos de final.

Sin embargo, una de las anécdotas más curiosas relacionadas con la selección africana tuvo un inesperado vínculo con Guatemala. Durante una transmisión de la cadena internacional Telemundo, un aficionado caboverdiano fue entrevistado en las gradas y sorprendió a miles de espectadores al aparecer vistiendo una camiseta de Municipal, actual campeón del fútbol guatemalteco. La imagen no tardó en llamar la atención de los seguidores escarlatas, quienes rápidamente compartieron el momento en redes sociales.

Cabo Verde. - Redes sociales.

¿Qué hacía un aficionado de Cabo Verde con la camiseta de Municipal?

Aunque el aficionado no explicó cómo consiguió la camiseta ni la razón por la que decidió utilizarla en un evento tan importante, sí expresó la enorme emoción que siente por el histórico desempeño de su selección. "No puedo expresar todo lo que siento en este momento. Me duele la cabeza, me siento increíble, hicimos un trabajo increíble, venimos desde la costa oeste de África, ahora mira a donde vamos. ¡Vamos Cabo Verde!", manifestó durante la entrevista, reflejando el orgullo de todo un país por su participación mundialista.

La fotografía se volvió viral en cuestión de horas y alimentó una curiosa tendencia relacionada con la indumentaria de Municipal en escenarios internacionales. Cabe recordar que durante los partidos de repechaje mundialista disputados en marzo también se observó a un aficionado de Irak portando la camisola roja del conjunto guatemalteco. Además, el popular tiktoker Marc Culer llevó una camiseta de Municipal al Camp Nou, en España. Estos episodios han contribuido a que el equipo escarlata gane visibilidad más allá de las fronteras de Guatemala, generando orgullo entre sus aficionados y demostrando cómo el fútbol puede conectar culturas de distintos rincones del mundo.

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