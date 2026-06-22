Aficionado de Cabo Verde sorprende en el Mundial con camiseta de Municipal

 Aficionado sorprende en el Mundial con camiseta de Municipal
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
Próximo
-- Argentina Argentina Austria Austria --
22 junio / 11:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Aficionado de Cabo Verde sorprende en el Mundial con camiseta de Municipal

por Christoper Chang
Aficionados de Cabo Verde durante el Mundial 2026 - EFE
Aficionados de Cabo Verde durante el Mundial 2026 / FOTO: Agencia EFE

Nadie lo esperaba: un aficionado caboverdiano apareció en una entrevista internacional vistiendo la camiseta del actual campeón de Guatemala.

La Copa Mundial de 2026 continúa dejando historias memorables tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Una de las selecciones que ha llamado la atención en el torneo es Cabo Verde, que ha logrado competir de igual a igual en uno de los grupos más exigentes de la competición. En su debut consiguió un valioso empate frente a España y posteriormente volvió a sumar ante Uruguay, resultados que mantienen vivo el sueño de avanzar a los dieciseisavos de final.

Sin embargo, una de las anécdotas más curiosas relacionadas con la selección africana tuvo un inesperado vínculo con Guatemala. Durante una transmisión de la cadena internacional Telemundo, un aficionado caboverdiano fue entrevistado en las gradas y sorprendió a miles de espectadores al aparecer vistiendo una camiseta de Municipal, actual campeón del fútbol guatemalteco. La imagen no tardó en llamar la atención de los seguidores escarlatas, quienes rápidamente compartieron el momento en redes sociales.

Foto embed
Cabo Verde. - Redes sociales.

¿Qué hacía un aficionado de Cabo Verde con la camiseta de Municipal?

Aunque el aficionado no explicó cómo consiguió la camiseta ni la razón por la que decidió utilizarla en un evento tan importante, sí expresó la enorme emoción que siente por el histórico desempeño de su selección. "No puedo expresar todo lo que siento en este momento. Me duele la cabeza, me siento increíble, hicimos un trabajo increíble, venimos desde la costa oeste de África, ahora mira a donde vamos. ¡Vamos Cabo Verde!", manifestó durante la entrevista, reflejando el orgullo de todo un país por su participación mundialista.

La fotografía se volvió viral en cuestión de horas y alimentó una curiosa tendencia relacionada con la indumentaria de Municipal en escenarios internacionales. Cabe recordar que durante los partidos de repechaje mundialista disputados en marzo también se observó a un aficionado de Irak portando la camisola roja del conjunto guatemalteco. Además, el popular tiktoker Marc Culer llevó una camiseta de Municipal al Camp Nou, en España. Estos episodios han contribuido a que el equipo escarlata gane visibilidad más allá de las fronteras de Guatemala, generando orgullo entre sus aficionados y demostrando cómo el fútbol puede conectar culturas de distintos rincones del mundo.

Etiquetas
GuatemalaFútbolCabo VerdeAnécdotaDestacadasCopa Mundial 2026camiseta Municipal

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver