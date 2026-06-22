Pablo Aimar se rinde ante Messi: “Nos hemos acostumbrado a lo extraordinario”

 Pablo Aimar: Messi y la Costumbre de lo Extraordinario
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-- Argentina Argentina Austria Austria --
22 junio / 11:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Pablo Aimar se rinde ante Messi: “Nos hemos acostumbrado a lo extraordinario”

por Amilcar Avila
Pablo Aimar y Lionel Messi jugaron juntos en la selección de Argentina , FIFA
Pablo Aimar y Lionel Messi jugaron juntos en la selección de Argentina / FOTO: FIFA

El ayudante del técnico Lionel Scaloni destacó la vigencia del capitán argentino y repasó la relación que los une desde hace más de dos décadas, entre la admiración mutua y los éxitos de la Albiceleste.

Pablo Aimar conoce a Lionel Messi desde hace años. Primero fue el ídolo que inspiró al joven rosarino cuando daba sus primeros pasos en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys. Luego fueron compañeros de selección y, más tarde, compartieron el sueño de devolver a Argentina a la cima del futbol mundial.

Hoy, como uno de los principales colaboradores de Lionel Scaloni en la selección argentina, el exmediocampista no oculta su admiración por el capitán albiceleste, a quien considera un caso único incluso para los estándares de la élite mundial.

"Con Messi nos hemos acostumbrado a lo extraordinario", afirmó Aimar en una entrevista concedida a FIFA, al referirse al nivel que sigue mostrando el astro argentino pese al paso de los años.

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En entrevista con la FIFA, Aimar elogió a Lionel Messi - FIFA

Para el exjugador de River Plate y Valencia, la grandeza de Messi ha provocado que muchas de sus actuaciones parezcan normales cuando en realidad están fuera del alcance de la mayoría de los futbolistas.

"Sé que hoy lo que hace Messi es no solo difícil... es muy difícil hacerlo en un partido", explicó Aimar, quien ha acompañado de cerca al capitán desde la llegada del cuerpo técnico encabezado por Scaloni en 2018.

El integrante del cuerpo técnico campeón del mundo también confesó el orgullo que siente por haber sido uno de los referentes futbolísticos de Messi durante su infancia.

"Que haya sido el ídolo de Messi me llena de orgullo", señaló. "A mí me llena de orgullo que Messi diga eso", añadió.

Más allá de la admiración futbolística, Aimar destacó la relación personal que mantiene con el delantero argentino.

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Pablo Aimar, del Valencia, contra Messi, en Barcelona - FIFA

"Es de mucho afecto de mi parte, además de toda la admiración y no solo por lo futbolístico, siento un gran afecto", expresó.

Las palabras de Aimar llegan en medio de otro Mundial para Argentina, que comenzó su participación en la edición de 2026 con una victoria por 3-0 sobre Argelia, encuentro en el que Messi volvió a ser una de las figuras del equipo. 

El exvolante también aprovechó para valorar el exitoso ciclo que vive la Albiceleste desde la llegada de Scaloni, un proceso que terminó con una sequía de 28 años sin títulos y que posteriormente conquistó la Copa América y la Copa del Mundo.

"Nos hace inmensamente felices", aseguró Aimar al referirse a los logros obtenidos por una generación que ha conseguido devolver a Argentina al lugar más alto del fútbol internacional.

Además, elogió el trabajo de Scaloni, a quien considera una pieza fundamental en la construcción del grupo.

"Formó un gran equipo y grupo de personas que van para el mismo lado, es muy difícil conseguir eso. Transmite seguridad y tranquilidad", concluyó.

Etiquetas
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