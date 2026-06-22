Pablo Aimar se rinde ante Messi: “Nos hemos acostumbrado a lo extraordinario”

El ayudante del técnico Lionel Scaloni destacó la vigencia del capitán argentino y repasó la relación que los une desde hace más de dos décadas, entre la admiración mutua y los éxitos de la Albiceleste.

Pablo Aimar conoce a Lionel Messi desde hace años. Primero fue el ídolo que inspiró al joven rosarino cuando daba sus primeros pasos en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys. Luego fueron compañeros de selección y, más tarde, compartieron el sueño de devolver a Argentina a la cima del futbol mundial.

Hoy, como uno de los principales colaboradores de Lionel Scaloni en la selección argentina, el exmediocampista no oculta su admiración por el capitán albiceleste, a quien considera un caso único incluso para los estándares de la élite mundial.

"Con Messi nos hemos acostumbrado a lo extraordinario", afirmó Aimar en una entrevista concedida a FIFA, al referirse al nivel que sigue mostrando el astro argentino pese al paso de los años.

En entrevista con la FIFA, Aimar elogió a Lionel Messi - FIFA

Para el exjugador de River Plate y Valencia, la grandeza de Messi ha provocado que muchas de sus actuaciones parezcan normales cuando en realidad están fuera del alcance de la mayoría de los futbolistas.

"Sé que hoy lo que hace Messi es no solo difícil... es muy difícil hacerlo en un partido", explicó Aimar, quien ha acompañado de cerca al capitán desde la llegada del cuerpo técnico encabezado por Scaloni en 2018.

El integrante del cuerpo técnico campeón del mundo también confesó el orgullo que siente por haber sido uno de los referentes futbolísticos de Messi durante su infancia.

"Que haya sido el ídolo de Messi me llena de orgullo", señaló. "A mí me llena de orgullo que Messi diga eso", añadió.

Más allá de la admiración futbolística, Aimar destacó la relación personal que mantiene con el delantero argentino.

Pablo Aimar, del Valencia, contra Messi, en Barcelona - FIFA

"Es de mucho afecto de mi parte, además de toda la admiración y no solo por lo futbolístico, siento un gran afecto", expresó.

Las palabras de Aimar llegan en medio de otro Mundial para Argentina, que comenzó su participación en la edición de 2026 con una victoria por 3-0 sobre Argelia, encuentro en el que Messi volvió a ser una de las figuras del equipo.

El exvolante también aprovechó para valorar el exitoso ciclo que vive la Albiceleste desde la llegada de Scaloni, un proceso que terminó con una sequía de 28 años sin títulos y que posteriormente conquistó la Copa América y la Copa del Mundo.

"Nos hace inmensamente felices", aseguró Aimar al referirse a los logros obtenidos por una generación que ha conseguido devolver a Argentina al lugar más alto del fútbol internacional.

Además, elogió el trabajo de Scaloni, a quien considera una pieza fundamental en la construcción del grupo.

"Formó un gran equipo y grupo de personas que van para el mismo lado, es muy difícil conseguir eso. Transmite seguridad y tranquilidad", concluyó.

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