Los difíciles momentos por los que un famoso jugador de Brasil podría abandonar el Mundial 2026

 ¿Continuará famoso jugador de Brasil en Mundial 2026?
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01 France France Iraq Iraq 00
31:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
30
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Los difíciles momentos por los que un famoso jugador de Brasil podría abandonar el Mundial 2026

por Emisoras Unidas
Brasil, Brasil
Brasil / FOTO: Brasil

Lo que parecía ser una simple molestia física terminó destapando una situación mucho más compleja para una de las figuras de Brasil en el Mundial 2026.

La selección de Brasil vive horas de preocupación por la situación que rodea a Raphinha, una de sus principales figuras ofensivas.  Más allá de lo que ocurre dentro del terreno de juego, el futbolista enfrenta una serie de problemas personales que han generado incertidumbre sobre su futuro inmediato en el Mundial 2026.

Todo comenzó tras la victoria de Brasil sobre Haití, encuentro en el que el atacante sufrió una lesión muscular que lo obligó a abandonar el partido antes de tiempo.  Desde entonces, el cuerpo médico de la Canarinha mantiene un seguimiento constante de su evolución, aunque hasta el momento no existe una fecha definida para su regreso.

Sin embargo, la lesión que sufrió no es el único problema que preocupa al entorno del jugador.  En los últimos días cobraron fuerza diversas versiones relacionadas con dificultades familiares y financieras que estaría atravesando el futbolista del Barcelona.

Las declaraciones que encendieron las alarmas fueron realizadas por Vampeta, exjugador de la selección brasileña y campeón del mundo en 2002.  Durante una intervención en medios locales, aseguró que le habían informado sobre algunos problemas económicos y familiares que estarían afectando al delantero.

Más de la situación de Raphinha en el Mundial 2026

Según estas versiones, Raphinha incluso estaría evaluando seriamente su futuro profesional una vez finalice la temporada.  Entre las posibilidades que se manejan aparece una millonaria oferta procedente del fútbol saudí, específicamente del Al Hilal, club que estaría dispuesto a convertirlo en una de sus grandes figuras.

A todo este panorama se suma la incertidumbre sobre su estado físico. Hasta el momento no se sabe con certeza si Raphinha podrá seguir jugando en el Mundial 2026.

La mascota no oficial del Mundial 2026, Pato Merlín, ataca a la presidenta de México

Lo que comenzó como una visita amistosa terminó en una escena que ya recorre las redes sociales.

Su recuperación dependerá de la respuesta que tenga al tratamiento médico durante los próximos días y de las evaluaciones que realice el cuerpo médico brasileño. La situación ha generado inquietud dentro de la concentración de Brasil, ya que el extremo es considerado una pieza fundamental en el esquema ofensivo del técnico Carlo Ancelotti.

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