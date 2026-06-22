Los difíciles momentos por los que un famoso jugador de Brasil podría abandonar el Mundial 2026

Lo que parecía ser una simple molestia física terminó destapando una situación mucho más compleja para una de las figuras de Brasil en el Mundial 2026.

La selección de Brasil vive horas de preocupación por la situación que rodea a Raphinha, una de sus principales figuras ofensivas. Más allá de lo que ocurre dentro del terreno de juego, el futbolista enfrenta una serie de problemas personales que han generado incertidumbre sobre su futuro inmediato en el Mundial 2026.

Todo comenzó tras la victoria de Brasil sobre Haití, encuentro en el que el atacante sufrió una lesión muscular que lo obligó a abandonar el partido antes de tiempo. Desde entonces, el cuerpo médico de la Canarinha mantiene un seguimiento constante de su evolución, aunque hasta el momento no existe una fecha definida para su regreso.

Sin embargo, la lesión que sufrió no es el único problema que preocupa al entorno del jugador. En los últimos días cobraron fuerza diversas versiones relacionadas con dificultades familiares y financieras que estaría atravesando el futbolista del Barcelona.

Las declaraciones que encendieron las alarmas fueron realizadas por Vampeta, exjugador de la selección brasileña y campeón del mundo en 2002. Durante una intervención en medios locales, aseguró que le habían informado sobre algunos problemas económicos y familiares que estarían afectando al delantero.

Más de la situación de Raphinha en el Mundial 2026

Según estas versiones, Raphinha incluso estaría evaluando seriamente su futuro profesional una vez finalice la temporada. Entre las posibilidades que se manejan aparece una millonaria oferta procedente del fútbol saudí, específicamente del Al Hilal, club que estaría dispuesto a convertirlo en una de sus grandes figuras.

A todo este panorama se suma la incertidumbre sobre su estado físico. Hasta el momento no se sabe con certeza si Raphinha podrá seguir jugando en el Mundial 2026.

La mascota no oficial del Mundial 2026, Pato Merlín, ataca a la presidenta de México Lo que comenzó como una visita amistosa terminó en una escena que ya recorre las redes sociales.

Su recuperación dependerá de la respuesta que tenga al tratamiento médico durante los próximos días y de las evaluaciones que realice el cuerpo médico brasileño. La situación ha generado inquietud dentro de la concentración de Brasil, ya que el extremo es considerado una pieza fundamental en el esquema ofensivo del técnico Carlo Ancelotti.

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