La mascota no oficial del Mundial 2026, Pato Merlín, ataca a la presidenta de México

Lo que comenzó como una visita amistosa terminó en una escena que ya recorre las redes sociales.

El fenómeno del Mundial 2026 sigue sumando capítulos inesperados y uno de los más comentados en las últimas horas tiene como protagonista al ya famoso Pato Merlín. Y es que la mascota no oficial del torneo ha conquistado a miles de aficionados dentro y fuera de México.

Un video que circula ampliamente en la red social X muestra el momento en que Merlín aparentemente le da un pequeño picotazo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante un encuentro realizado en Palacio Nacional.

La reacción de la mandataria provocó risas entre los presentes y generó miles de comentarios en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en convertir la escena en memes. La curiosa escena ocurrió durante la conferencia matutina conocida como "La Mañanera", a la que Merlín fue invitado después de convertirse en una de las figuras más populares del Mundial 2026.

Días antes, Sheinbaum había expresado públicamente su deseo de conocer al pato y a su familia, destacando que representaba "un símbolo de la cultura mexicana" y del ambiente festivo que vive el país durante la competencia. El encuentro finalmente se concretó este 22 de junio, cuando Merlín apareció vestido con una camiseta de la Selección Mexicana y una corbata temática del Mundial.

Más del pato Merlín en el Mundial 2026

El pato incluso ocupó uno de los lugares reservados para funcionarios durante la conferencia y se convirtió en la gran estrella del evento. Pero, ¿quién es realmente el famoso Pato Merlín? Se trata de una ave de dos años de edad propiedad de Karla Gómez, una comerciante del Centro Histórico de Ciudad de México.

El animal se hizo viral tras aparecer celebrando entre los aficionados mexicanos luego de la victoria de México sobre Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026.

Protagonistas de Off Campus y su escandaloso show en pleno campo de un partido del Mundial 2026 Los protagonistas de Off Campus sorprendieron al aparecer en el partido entre Nueva Zelanda y Egipto.

Desde entonces ha sido fotografiado en distintos puntos emblemáticos de la capital mexicana y hasta participó en actividades del Mundial 2026. Su popularidad ha crecido tanto que miles de aficionados lo consideran la verdadera mascota del evento futbolístico.

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