Protagonistas de Off Campus y su escandaloso show en pleno campo de un partido del Mundial 2026

Los protagonistas de Off Campus sorprendieron al aparecer en el partido entre Nueva Zelanda y Egipto.

Los protagonistas de la serie Off Campus se convirtieron en una de las grandes atracciones fuera del terreno de juego durante el partido entre Nueva Zelanda y Egipto en el Mundial 2026. Los actores fueron captados disfrutando del ambiente en Vancouver, donde se mezclaron con miles de aficionados que acudieron al BC Place para presenciar uno de los encuentros más llamativos de la jornada.

Aunque el objetivo principal era disfrutar del fútbol, la presencia del elenco no pasó desapercibida. Videos e imágenes compartidos en redes sociales mostraron a los actores participando de la fiesta mundialista.

Todos los actores se tomaron fotografías con aficionados y mostrando su entusiasmo por el torneo. Incluso, algunos clips difundidos en redes los mostraron haciendo predicciones sobre quién podría quedarse con el título del Mundial 2026.

Cabe destacar que, la serie Off Campus es una de las producciones juveniles más esperadas del momento. Basada en las exitosas novelas de la escritora canadiense Elle Kennedy, la historia sigue la vida de un grupo de estudiantes universitarios, muchos de ellos vinculados al hockey sobre hielo, mientras enfrentan desafíos deportivos, académicos y sentimentales.

El Mundial 2026 sigue dando de que hablar

Por eso, su aparición en uno de los partidos del Mundial 2026 llamó poderosamente la atención. Los actores se dejaron ver relajados y disfrutando del espectáculo, demostrando que también son aficionados al deporte rey y que no quisieron perderse la oportunidad de vivir la experiencia mundialista en una de las sedes más vibrantes del torneo.

Mientras tanto, dentro del campo se vivió un partido lleno de emociones. Nueva Zelanda sorprendió en la primera mitad y tomó ventaja gracias a un gol de Finn Surman, desatando la alegría de los aficionados neozelandeses presentes en el estadio.

Las exuberantes curvas de la novia del jugador panameño Edgardo Fariña que se robaron las miradas Llegó para apoyar a Edgardo Fariña, pero terminó acaparando toda la atención en el Mundial 2026.

Sin embargo, Egipto reaccionó con fuerza en el segundo tiempo. Mostafa Zico empató el encuentro, Mohamed Salah marcó el tanto de la remontada y Mahmoud Trezeguet sentenció el 3-1 definitivo para los africanos. La victoria fue histórica para Egipto, ya que representó su primer triunfo en un mundial.

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