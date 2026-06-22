Protagonistas de Off Campus y su escandaloso show en pleno campo de un partido del Mundial 2026

 Escándalo de Off Campus en el Mundial 2026
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01 France France Iraq Iraq 00
32:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
30
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Protagonistas de Off Campus y su escandaloso show en pleno campo de un partido del Mundial 2026

por Emisoras Unidas
Off Campus, Off Campus
Off Campus / FOTO: Off Campus

Los protagonistas de Off Campus sorprendieron al aparecer en el partido entre Nueva Zelanda y Egipto.

Los protagonistas de la serie Off Campus se convirtieron en una de las grandes atracciones fuera del terreno de juego durante el partido entre Nueva Zelanda y Egipto en el Mundial 2026.  Los actores fueron captados disfrutando del ambiente en Vancouver, donde se mezclaron con miles de aficionados que acudieron al BC Place para presenciar uno de los encuentros más llamativos de la jornada.

Aunque el objetivo principal era disfrutar del fútbol, la presencia del elenco no pasó desapercibida.  Videos e imágenes compartidos en redes sociales mostraron a los actores participando de la fiesta mundialista.

Todos los actores se tomaron fotografías con aficionados y mostrando su entusiasmo por el torneo.  Incluso, algunos clips difundidos en redes los mostraron haciendo predicciones sobre quién podría quedarse con el título del Mundial 2026.

Cabe destacar que, la serie Off Campus es una de las producciones juveniles más esperadas del momento.  Basada en las exitosas novelas de la escritora canadiense Elle Kennedy, la historia sigue la vida de un grupo de estudiantes universitarios, muchos de ellos vinculados al hockey sobre hielo, mientras enfrentan desafíos deportivos, académicos y sentimentales.

El Mundial 2026 sigue dando de que hablar

Por eso, su aparición en uno de los partidos del Mundial 2026 llamó poderosamente la atención.  Los actores se dejaron ver relajados y disfrutando del espectáculo, demostrando que también son aficionados al deporte rey y que no quisieron perderse la oportunidad de vivir la experiencia mundialista en una de las sedes más vibrantes del torneo.

Mientras tanto, dentro del campo se vivió un partido lleno de emociones. Nueva Zelanda sorprendió en la primera mitad y tomó ventaja gracias a un gol de Finn Surman, desatando la alegría de los aficionados neozelandeses presentes en el estadio.

Las exuberantes curvas de la novia del jugador panameño Edgardo Fariña que se robaron las miradas

Llegó para apoyar a Edgardo Fariña, pero terminó acaparando toda la atención en el Mundial 2026.

Sin embargo, Egipto reaccionó con fuerza en el segundo tiempo. Mostafa Zico empató el encuentro, Mohamed Salah marcó el tanto de la remontada y Mahmoud Trezeguet sentenció el 3-1 definitivo para los africanos. La victoria fue histórica para Egipto, ya que representó su primer triunfo en un mundial.

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