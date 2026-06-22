Las exuberantes curvas de la novia del jugador panameño Edgardo Fariña que se robaron las miradas

 Mundial 2026: Impactantes Novia de Edgardo Fariña
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
Próximo
-- Argentina Argentina Austria Austria --
22 junio / 11:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Las exuberantes curvas de la novia del jugador panameño Edgardo Fariña que se robaron las miradas

por Emisoras Unidas
Mundial 2026, Mundial 2026
Mundial 2026 / FOTO: Mundial 2026

Llegó para apoyar a Edgardo Fariña, pero terminó acaparando toda la atención en el Mundial 2026.

La Selección de Panamá no solo está dando de qué hablar por su participación en el Mundial 2026.  En las últimas horas, la atención de muchos aficionados también se ha centrado en Francesca Chinchilla, la periodista y presentadora costarricense que mantiene una relación sentimental con el defensor canalero Edgardo Fariña.

La joven, originaria de Costa Rica, viajó hasta Norteamérica para acompañar al futbolista durante la máxima cita del fútbol y no tardó en convertirse en una de las figuras más comentadas entre los aficionados.  Su espectacular figura, su carisma y las fotografías compartidas en redes sociales provocaron una ola de reacciones entre los seguidores de Panamá y de otros países.

Francesca ha sido vista apoyando constantemente a Fariña desde que se hizo público su romance.  De hecho, la comunicadora ya había despertado rumores sobre su relación con el seleccionado panameño cuando apareció luciendo la camiseta con el dorsal del defensor durante encuentros previos a la Copa del Mundo.

Además de respaldar a su pareja en en uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva,  el Mundial 2026, también aprovechó el viaje para acompañarlo durante la celebración del Día del Padre. Las imágenes compartidas desde las sedes mundialistas muestran a la costarricense disfrutando del ambiente futbolero y alentando a Panamá en cada presentación.

Más de la participación de Panamá en el Mundial 2026

Su presencia en las tribunas ha generado miles de comentarios, convirtiéndola en una de las parejas de futbolistas más comentadas del torneo. Mientras tanto, Edgardo Fariña continúa concentrado en el reto deportivo que enfrenta la selección dirigida por Thomas Christiansen.

Panamá debutó con una derrota por 1-0 ante Ghana y ahora se prepara para un compromiso crucial frente a Croacia el próximo 23 de junio, un duelo que podría resultar determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

El misterioso regalo del entrenador de Cabo Verde para el uruguayo

Un emotivo gesto protagonizado por los entrenadores de Uruguay y Cabo Verde llamó la atención antes de uno de los partidos más intensos del Mundial 2026.

Posteriormente, los canaleros cerrarán la fase de grupos enfrentando a Inglaterra el 27 de junio. Con el Mundial entrando en una etapa decisiva, todo apunta a que Francesca seguirá siendo una de las aficionadas más fotografiadas del torneo.

Etiquetas
PanamácurvasMundial 2026Edgardo Fariñanovia futbolista#ViralesMundial2026universofutbolFrancesca Chinchilla

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver