Las exuberantes curvas de la novia del jugador panameño Edgardo Fariña que se robaron las miradas

Llegó para apoyar a Edgardo Fariña, pero terminó acaparando toda la atención en el Mundial 2026.

La Selección de Panamá no solo está dando de qué hablar por su participación en el Mundial 2026. En las últimas horas, la atención de muchos aficionados también se ha centrado en Francesca Chinchilla, la periodista y presentadora costarricense que mantiene una relación sentimental con el defensor canalero Edgardo Fariña.

La joven, originaria de Costa Rica, viajó hasta Norteamérica para acompañar al futbolista durante la máxima cita del fútbol y no tardó en convertirse en una de las figuras más comentadas entre los aficionados. Su espectacular figura, su carisma y las fotografías compartidas en redes sociales provocaron una ola de reacciones entre los seguidores de Panamá y de otros países.

Francesca ha sido vista apoyando constantemente a Fariña desde que se hizo público su romance. De hecho, la comunicadora ya había despertado rumores sobre su relación con el seleccionado panameño cuando apareció luciendo la camiseta con el dorsal del defensor durante encuentros previos a la Copa del Mundo.

Además de respaldar a su pareja en en uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva, el Mundial 2026, también aprovechó el viaje para acompañarlo durante la celebración del Día del Padre. Las imágenes compartidas desde las sedes mundialistas muestran a la costarricense disfrutando del ambiente futbolero y alentando a Panamá en cada presentación.

Más de la participación de Panamá en el Mundial 2026

Su presencia en las tribunas ha generado miles de comentarios, convirtiéndola en una de las parejas de futbolistas más comentadas del torneo. Mientras tanto, Edgardo Fariña continúa concentrado en el reto deportivo que enfrenta la selección dirigida por Thomas Christiansen.

Panamá debutó con una derrota por 1-0 ante Ghana y ahora se prepara para un compromiso crucial frente a Croacia el próximo 23 de junio, un duelo que podría resultar determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

El misterioso regalo del entrenador de Cabo Verde para el uruguayo Un emotivo gesto protagonizado por los entrenadores de Uruguay y Cabo Verde llamó la atención antes de uno de los partidos más intensos del Mundial 2026.

Posteriormente, los canaleros cerrarán la fase de grupos enfrentando a Inglaterra el 27 de junio. Con el Mundial entrando en una etapa decisiva, todo apunta a que Francesca seguirá siendo una de las aficionadas más fotografiadas del torneo.

Etiquetas