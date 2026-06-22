El misterioso regalo del entrenador de Cabo Verde para el uruguayo

 Regalo Misterioso del Entrenador de Cabo Verde al Uruguayo
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
Próximo
-- Argentina Argentina Austria Austria --
22 junio / 11:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

El misterioso regalo del entrenador de Cabo Verde para el uruguayo

por Emisoras Unidas
Cabo Verde, Cabo Verde
Cabo Verde / FOTO: Cabo Verde

Un emotivo gesto protagonizado por los entrenadores de Uruguay y Cabo Verde llamó la atención antes de uno de los partidos más intensos del Mundial 2026.

En medio de la tensión y la emoción que caracteriza al Mundial 2026, un gesto de respeto y admiración entre dos entrenadores se robó las miradas antes del encuentro entre Uruguay y Cabo Verde.  El protagonista fue Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, quien recibió un inesperado obsequio de parte de Pedro Leitão Brito, conocido mundialmente como Bubista, entrenador del combinado africano.

La escena ocurrió pocos minutos antes del inicio del partido disputado en Miami. Tras concluir la ceremonia protocolaria y los himnos nacionales, Bubista se acercó al banquillo uruguayo para saludar personalmente a Bielsa.  En ese breve encuentro le entregó dos regalos: un banderín representativo de Cabo Verde y una carta enrollada sujetada con una cinta, lo que generó curiosidad entre aficionados y periodistas presentes.

Foto embed
Cabo Verde - Cabo Verde

El intercambio estuvo acompañado por un apretón de manos y unas palabras entre ambos estrategas, quienes han mostrado mutua admiración en distintas ocasiones.  Bubista nunca ha ocultado el respeto que siente por el técnico argentino, considerado una de las figuras más influyentes del fútbol moderno por su filosofía de juego ofensiva y su capacidad para inspirar a entrenadores de todo el mundo.

De hecho, el seleccionador caboverdiano ha reconocido públicamente que Bielsa es una referencia para muchos entrenadores africanos.  Tras el encuentro, Bubista volvió a rendir homenaje al argentino y destacó la influencia que ha tenido en el desarrollo de nuevas generaciones de técnicos alrededor del planeta.

Cabo Verde marcó la historia

Más allá de la cordialidad previa al partido, Cabo Verde volvió a convertirse en una de las grandes sorpresas del Mundial 2026.  El combinado uruguayo suma dos empates consecutivos y ahora deberá jugarse gran parte de sus opciones de clasificación en la última jornada frente a España, uno de los equipos más fuertes del campeonato.

¡La precaria situación que está pasando la selección de Senegal en el Mundial 2026!

Sin lugar a duda, la selección africana atraviesa una inesperada crisis en pleno Mundial 2026.

Mientras tanto, Cabo Verde seguirá soñando con hacer historia. Con apenas su primera participación mundialista, el equipo dirigido por Bubista ha logrado empates ante España y Uruguay, dos selecciones con enorme tradición futbolística, demostrando que la ilusión y el trabajo pueden competir contra cualquier pronóstico.

Etiquetas
FútbolRegalosCabo VerdeMundial 2026Marcelo BielsauniversofutbolBubista

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver